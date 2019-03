Výběr dodavatele elektřiny? Jdeme po dobré ceně a pověsti, smlouva je nám (pořád) fuk

Cena je při výběru dodavatele energií rozhodující pro 90 procent lidí, kteří odpovídali v průzkumu agentury Datank. „Vysoko v žebříčku se umístila i další kritéria. Dobrá pověst vybrané firmy je důležitá pro 64 procent respondentů, její finanční stabilita pro 51 procent. Čtvrtina lidí vidí jako zásadní, aby společnost byla na trhu více než pět let a šlo o firmu s dostatečným počtem zákazníků,“ říká hlavní analytik agentury Petr Šmíd. Kritéria podle něho ukazují, že čeští spotřebitelé uvažují o změně dodavatele odpovědněji než před lety.

V praxi ale podle odborníků lidé chybují pořád stejně, například nečtou obchodní podmínky nebo smlouvy a dodavatele si vybírají uspěchaně nebo jsou naopak málo aktivní. „Lidé jsou pasivní, raději se nechají oslovit s nabídkou a nečtou obchodní podmínky,“ uvádí Jan Schindler, analytik kalkulátoru TZB-info.cz. Podobnou zkušenost má i Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. „Nejlepší nabídka nepřijde za spotřebitelem nikdy sama,“ dodává.

Víme co, nevíme kde

Lidé tak často přicházejí „s křížkem po funuse“ a uvědomí si svoji chybu, až když smlouvu s dodavatelem podepíšou. „Teoreticky vědí, že by měla při výběru dodavatele rozhodovat cena, obchodní podmínky a smlouva, zajímá je také pověst firmy nebo doba jejího působení na trhu, v praxi si to ale ověří jen málokdo. Lidé často ani nevědí, kde po takových informacích pátrat,“ konstatuje Lukáš Paleček z EnergetickéPoradny.cz.

Počet zákazníků si lidé mohou například ověřit na webu Operátora trhu (OTE ČR). Co se týká finanční stability, je to už těžší. Na trhu existuje kolem 80 dodavatelů, někteří mají pověst „garážových firem“. Neznamená to ale, že menší firma nemůže nabídnout dobrý servis. Navíc do finančních potíží se může dostat i větší společnost.

A pokud společnost zkrachuje? Zákon v tomto ohledu chrání spotřebitele. Jakou auru kolem sebe firma vytvořila, lze zjistit v internetových diskuzích, ale pozor – ne vždy jsou důvěryhodné. I dodavatelé si můžou zaplatit diskutéry, kteří budou jejich jméno vylepšovat. Zvítězit by vždy měl zdravý selský rozum.

Podomní prodej upadá

I když loni počet lidí měnících dodavatele narostl a podle analytiků by kvůli zdražující elektřině mohl tento trend pokračovat, nejde o nic masového. Loňský průzkum spotřebitelské organizace dTest ukázal, že víc než polovina domácností, jež v poslední době neměnily dodavatele, zůstává u stejné firmy víc než 15 let. Přinesl i další zajímavá data: více než 90 procent těch, kteří obchodníka změnili prostřednictvím podomního prodeje, je starších 55 let. Třetina všech dotázaných uvedla, že se setkala s agresivními obchodními praktikami dodavatelů energií.

Od podomního prodeje dodavatelé pozvolna upouštějí – jednak proto, že se jim ekonomicky přestává vyplácet, jednak proto, že ho řada měst a obcí zakázala vyhláškou. A pak je tu ještě další, hůře měřitelný rozměr, lidé jsou přece jen vzdělanější a mít pověst „šmejda“ se přestává vyplácet. „Prodejci energií se snaží svoji práci zefektivnit tedy nejen minimalizovat riziko pokut za podomní prodej, ale také ušetřit za lidskou práci a zároveň prodat i jiné produkty a získat zákazníka ideálně napořád,“ všímá si nového trendu analytik Petr Woff z portálu KupníSíla.cz.

Jedním z dodavatelů, který dříve své jméno spojil s podomním prodejem, je Bohemia Energy. Nyní od něho ale také opouští. „Zejména na začátku liberalizace trhu s elektřinou splnila tato forma prodeje svůj účel, mnoho lidí vůbec nevědělo, že mohou dodavatele měnit. Zákazníkům dáváme vždy čas na rozmyšlenou, druhý den jim zavoláme a zjišťujeme, zda o změnu mají skutečně zájem. S nepoctivými obchodníky se hned loučíme,“ uvádí Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.

Pozor na telefonát

Zákazníky místo obchodníků v terénu nahánějí call centra. Také s prodejem přes telefon jsou spojena rizika. Lidé by si podle spotřebitelských poradců měli dávat pozor na to, co říkají, protože hovory bývají nahrávané a prodejce potom může zákazníka „tahat za každé slovo“, například tvrdit, že nevědomky utroušené „ano“ znamenalo souhlas s uzavřením smlouvy.

„Doporučuji, abyste při prvním telefonátu žádnou nabídku neodsouhlasili, potom v klidu na internetu našli a prošli reference a historii dané firmy – větší důvěru oprávněně vzbuzuje například firma, která investuje do populárně-edukační činnosti prostřednictvím hodnotných poradenských článků,“ radí Petr Woff.

Dalšími vodítky může být to, jestli má firma zákaznickou linku zdarma, kde vyřídíte takové požadavky, jako je změna výše zálohy, nebo zkontrolujete, do kdy vám platí smlouva. Podle už zmíněného průzkumu Datank lidé nejraději dodavatelům volají, telefon bere do ruky 46,7 procenta lidí, 26,9 procenta lidí raději napíše e-mail a jen 19,6 procenta zajde na kamennou pobočku. „Energetická firma, která nechce zaostávat, musí mít vybudované profesionální call centrum. Operátoři musí být perfektně připraveni, aby byli schopni rychle vyřídit požadavky,“ dodává Robert Šíma. Vychovat dobrého telefonistu podle něho ovšem není jen tak a fluktuace bývá vysoká.

Mění ti, co už měnili

Podle průzkumu Datank jsou se svým dodavatelem spokojeny tři čtvrtiny lidí. Spokojenost s přístupem energetických firem vyjádřilo i téměř 78 procent těch, kteří nějakou záležitost v minulosti se svým dodavatelem řešili. Nejčastěji pak dodavatele mění ti, co už to jednou zkusili, jak ukázal zmíněný průzkum dTestu.

„Největší ochotu změnit dodavatele vyjadřují ti spotřebitelé, kteří při předchozí změně využili služeb internetových srovnávačů. Většinou jsou to lidé v produktivním věku, kteří jsou schopní si sami aktivně vyhledat výhodnější nabídku,“ říká Lukáš Zelený. Méně se do změny dodavatele chce domácnostem, které jsou u stejné firmy dva nebo tři roky. Dodavatele nechtějí měnit ani ti, kdo dříve provedli změnu prostřednictvím podomního prodeje. „Domníváme se, že důvodem jsou negativní zkušenosti těchto lidí a obava, že se znovu spálí,“ dodává Lukáš Zelený.

Kdo tady četl smlouvu?

Průzkum dTestu také odhalil, že lidé často neznají podmínky své vlastní smlouvy s dodavatelem, nevědí například, zda jde o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Toho si všímá také Petr Woff. „Někteří lidé bohužel berou své závazky příliš nezávazně, mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ale mezitím přejdou jinam, takže mohou dostat smluvní pokutu,“ upozorňuje.

Háček je v tom, že víc než 90 procent smluv na dobu určitou se automaticky prodlužuje. Formulka je ve smlouvě uvedená většinou pod pojmem „prolongace“. To znamená, že pokud tyto smlouvy v pravý čas (například tři týdny nebo tři měsíce předem) nevypovíte, k určenému datu neskončí, ale prodlouží se na další období, kdy bez sankcí od dodavatele neodejdete.

Než smlouvu podepíšete, pořádně si ji přečtěte. V mnoha ohledech určí váš vztah s dodavatelem. Rozhodně se přesvědčte, na jak dlouho ji podepisujete a jak ji můžete vypovědět. „Dodavatele vyberte také podle schopnosti nabídnout fixní cenu na delší dobu, protože se zdražuje, a podle úrovně komunikace,“ uzavírá Jan Schindler.