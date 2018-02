Nový dodavatel zemního plynu. U koho letos protopíte nejméně?

Rozdíl až osm tisíc

Domácnost v Příbrami žije v menším domku, který vytápí plynem. Ročně spotřebuje kolem 20 MWh energie. Aktuálně odebírá plyn od společnosti innogy, sjednaný má tarif Standard se smlouvou na dobu neurčitou. Při letošních cenách za vytápění zaplatí 29 360 korun.

Ušetřit by mohla například se společností Plyníci, a to asi 8000 korun ročně. S tímto produktem se pojí smlouva na dobu určitou 24 měsíců, která se automaticky prodlužuje. Necelých 8000 korun může domácnost ušetřit také se společností Moravská plynárenská, a to s produktem e-tarif. Smlouvu lze sjednat jen přes internet a společnost má propracovaný ceník doplňkových služeb. Další v pořadí je společnost Halimedes, která dává smlouvu na jeden, dva nebo tři roky. Roční úspora by byla asi 7800 korun. Smlouva se automaticky prodlužuje a cena je určena pro nové zákazníky, kteří budou komunikovat elektronicky.

Víc než nyní by domácnost zaplatila u společnosti Bohemia Energy, a to u produktu Najisto 24 a u produktu Garance, kde je smlouva na dobu určitou od dvou do desíti let. Dražší je také společnost Energie na doma nebo produkt od firem One Energy, ČM Energetika nebo Centropol.