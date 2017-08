Jeden podpis za tisíce. Pět triků, které podomním prodejcům pořád fungují

Řada měst a obcí zakázala podomní prodej vyhláškou. Pod cedulí se jménem obce vás vítá nápis, že podomní prodej je tady zakázán. Přestože podomním prodejcům hrozí za porušení zákazu pokuta až 200 tisíc korun, obrážejí české domácnosti, zvoní na dveře a přesvědčují. Někdy slušně, jindy agresivně.

Máte kliku

Nejlepší obranou není v případě podomního prodeje útok, ale důrazné sbohem. Stačí vzít za kliku a zavřít dveře. Když už vás přece jen podomní prodejce zaujme, vezměte si od něho ceník, obchodní podmínky a návrh smlouvy a domluvte se, že když se vám po prostudování budou líbit, ozvete se sami a domluvíte si schůzku.

„Prevence je daleko účinnější než pozdější vypovídání smlouvy. Nepouštějte si podomního prodejci domů, pokud opravdu nechcete, aby vám něco nabízel. Pokud už ho domů pozvete, nic nepodepisujte na místě, ale všechno si promyslete,“ říká Tomáš Palla, vedoucí pražské osobní poradny Sdružení spotřebitelů – Asociace, z.s.

Cíl podomního prodejce je stejný jako u každého obchodníka: prodat. Někdy se ale nebojí používat argumenty a prodejní metody, které nejsou úplně fér. Abyste se při jednání s podomním prodejcem netahali za kratší konec, podíváme se jim dnes do kuchyně.

1. Jsme od distributora, dodavatele, z regulačního úřadu

Záměna identity. V tom jsou někteří podomní prodejci mistři. U mých dveří například zvonili pánové, v ruce desky s logem ČEZ, dominantního dodavatele v regionu. Přitom ale byli ze společnosti Comfort Energy. Podomní prodejci se někdy představují jako zástupci vašeho dodavatele nebo distribuční společnosti s tím, že přišli udělat odečty elektroměrů. Jindy vystupují jako pracovníci Energetického regulačního úřadu, kteří jdou zkontrolovat, jestli neplatíte moc.

„Podomní obchodníci se neváhají vydávat za naše pracovníky, kteří odečítají elektroměr. My ale kontroly měřičů spotřeby vždy oznamujeme dopředu a naši zaměstnanci se standardně prokazují průkazem,“ vysvětluje Rudolf Uhlík ze společnosti E.ON Energie.

2. Končí vám smlouva

Vystrašit a urvat podpis. To je další trik podomních prodejců. Když prokouknete jejich skutečnou identitu, začnou vás strašit tím, že vám končí smlouva na dobu určitou. A pokud nebudete mít novou, spadnete do černého odběru. Tak úplně pravda to není. Smlouvy na dobu určitou se zpravidla automaticky prodlužují. (Proto je spíš problém je včas a správně vypovědět.) Samozřejmě, existují i výjimky. Pokud ale máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou bez automatické prolongace, dodavatel se vám většinou sám ozve.

3. Váš dodavatel zkrachoval

Jsou podomní obchodníci, kteří dokonce šíří falešné poplašné zprávy. Například tu, že váš dodavatel zkrachoval. A vy můžete být bez elektřiny nebo zemního plynu. Jenže i kdyby vaše energetická společnost opravdu zkrachovala, není důvod k panice. Převzal by vás dodavatel poslední instance, který by se o vás postaral, a vy byste měli šest měsíců na to, abyste si našli nového dodavatele. Každopádně byste o tom byli informovaní dopisem a rozhodně byste nemuseli čekat na to, až někdo zazvoní na vaše dveře.

4. Elektřina a plyn z aukce

Prodej elektřiny a zemního plynu zprostředkovávají také aukční společnosti. „Je to poměrně nový trend. Spotřebitel se podpisem zaváže k tomu, že uzavře smlouvu s dodavatelem, kterého mu pořadatel aukce vybere. Mnohé z těchto smluv jsou právně velmi sofistikované a bývá problém z nich spotřebitele vyvázat, protože se nejedná o samotné smlouvy o dodávkách a nelze proto využít práva výpovědi podle Energetického zákona,“ uvádí Tomáš Palla. Objevily se ale i aukce, kde účastník dopředu žádný závazek neslibuje, takové pořádá třeba spotřebitelská společnost dTest:

5. Žárovky zadarmo

Dárky jako pozornost jsou stále oblíbeným trikem podomních prodejců. Ke smlouvě vám je šoupnou zdarma, ve skutečnosti na ně podepisujete kupní smlouvu. Když si všechno rozmyslíte a od smlouvy na dodávky energií odstoupíte, budou po vás požadovat vrácení žárovek nebo zaplacení pokuty, která je většinou kolem dvou tisíc korun.

Můžete odstoupit, jen hlídejte čas

Proč je podomní prodej tak rizikový? Ve skutečnosti sám o sobě rizikový není, rizikové bývá až chování spotřebitelů. Nechají si vymluvit do hlavy díru, nečtou, co podepisují. Prodejce sice nabídne krásnou slevu, jenže i po slevě platíte víc, než jste platili dosud. Můžete si z nepozornosti nebo nevědomosti zkomplikovat život smlouvou na dobu určitou – mezi firmami jsou i takové, které dávají smlouvy na pět nebo deset let. A bez zaplacení sankcí za předčasnou výpověď v řádech tisíců korun se takové smlouvy nezbavíte.

Proto – lidé, čtěte. A když už přece jen podepíšete a zjistíte, že jste podepsali nevýhodnou nabídku, odstupte od smlouvy včas. Podle občanského zákoníku na to máte čtrnáct dnů od podpisu. Energetický zákon vám ale dává ještě víc času. Od smlouvy sjednané při podomním prodeji můžete odstoupit ještě patnáctý den po zahájení dodávek. „Také v případě smluv o dodávkách energií uzavřených distančním způsobem, například po telefonu, můžete využít paragraf 11a energetického zákona,“ uzavírá Tomáš Palla.