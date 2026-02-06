Peníze.cz
Komerční banka chystá rekordní dividendu. Do KB+ přešlo 93 % lidí

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 6. 2. 2026
Ilustrační foto.
Zdroj: Komerční banka

Představenstvo Komerční banky navrhuje vyplatit dividendu ve výši 95,60 Kč na akcii, což je sto procent z loňského čistého zisku. Ten loni stoupl o 4,7 % na 18,1 miliardy korun.

Výplatu potvrdí valná hromada 23. dubna. Vysokou dividendu odpovídající 100 % čistého zisku vyplatí Komerční banka potřetí za sebou. Za rok 2024 to bylo 91,30 Kč před zdaněním, o rok dříve 82,66 Kč. Za rok 2023 rozdělila 65 % čistého zisku, což bylo 60,42 Kč na akcii.

Víc dostali akcionáři jen v roce 2022: vedle dividendy za rok 2021 v hrubé výši 43,80 Kč tehdy banka vyplatila také mimořádnou dividendu 55,50 Kč z nerozděleného zisku z let 2020 a 2019 (kdy kvůli covidovým omezením omezila výplatu). 

Letos se chce Komerční banka vrátit k nižšímu výplatnímu poměru. Očekává, že na dividendě za rok 2026 rozdělí 80 % čistého zisku, oznámila v dnešní zprávě o výsledcích hospodaření.

Počet akcionářů Komerční banky dál roste. Na konci roku 2025 jich bylo už 85 981, což je o 9184 víc než před rokem. Z toho 79 893 byly fyzické osoby z České republiky. Rozhodující podíl – téměř 60,4 % – drží francouzská skupina Société Générale.

Celá skupina Komerční banky loni zvýšila počet zákazníků o 42 tisíc na 2,268 milionu. Samotná banka měla ke konci roku 1,777 milionů klientů. Během loňského roku nově přišlo 135 tisíc klientů, po odečtení odchodů jich meziročně přibylo 50 tisíc. Celkem 1,536 milionů klientů je z řad běžných občanů (o 51 tisíc víc než před rokem).

Stavební spořitelně Modrá pyramida klesl počet klientů na 346 tisíc (meziročně o 44 tisíc), KB penzijní společnost klesl na 394 tisíc (meziročně o 27 tisíc) a úvěrové skupině Essox na 97 tisíc (meziročně o 12 tisíc).

Do nového bankovnictví KB+, které banka spustila v dubnu 2023, se bance ani do konce loňského roku nepodařilo přesunout všechny zbývající klienty. K 31. prosinci 2025 na ni přešlo přes 93 % nepodnikajících fyzických osob, uvedla dnes banka.

Loni banka začala do KB+ přesouvat podnikatele a malé firmy, přechod má pokračovat letos a v příštím roce.

Nová platforma KB+ měla na konci loňského roku celkem 1,61 milionu uživatelů. Z toho 322 tisíc je zcela nových, ostatní byli převedeni z původních systémů.

Kolik mají banky poboček, pokladen a co s nimi plánují? Nový přehledKolik mají banky poboček, pokladen a co s nimi plánují? Nový přehled

Komerční banka měla ke konci roku 186 poboček (o 18 méně než před rokem), 193 obchodních míst KB poradenství (meziročně o šest víc), 757 vlastních bankomatů (meziročně o 34 méně) a 1940 celkem ve sdílené síti (meziročně o 25 méně).

Klienti KB ze všech segmentů měli ke konci roku 1,652 milionu debetních a 231 tisíc kreditních karet.

Výnosy skupiny KB loni meziročně stouply o 0,2 % na 36,9 miliardy korun. Provozní náklady klesly o 4,2 % na 17 miliard.

Objem standardních klientských vkladů ve skupině KB dosahoval ke konci roku 1,089 bilionu korun (o 5,8 % víc než před rokem). Spravovaný objem klientských nebankovních aktiv v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupl o 5,5 % na 293,9 miliardy.

Objem úvěrů poskytnutých skupinou KB meziročně stoupl o 6,8 % na 905,8 miliardy korun.

Akcie KB na pražské burze

Zdroj: peníze.cz

Neuteklo vám něco?

Ilustrační obrázek

