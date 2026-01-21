Peníze.cz
S akciemi CSG se začne obchodovat i na pražské burze. Odpustí poplatek

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 21. 1. 2026
Zdroj: CSG

Akcie společnosti Czechoslovak Group (CSG), s nimiž se v pátek začne obchodovat na amsterdamské burze, budou pro zájemce v Česku dostupné snadněji. Od pátku se s nimi bude obchodovat také na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy.

„Emise bude od prvního dne obchodování dostupná všem investorům. Obchodování bude probíhat v českých korunách,“ říká Jiří Kovařík, ředitel komunikace Burzy cenných papírů Praha (BCPP).

Trh Free Market umožňuje obchodování akciových titulů, které jsou primárně obchodovány na jiných zahraničních trzích, a to při využití obchodní infrastruktury BCPP.

Zahajovací cena pro obchodování na pražské burze bude podle Kovaříka stanovena na základě přepočtu ceny na primárním trhu do českých korun podle platného kurzu České národní banky k 22. lednu.

„S cílem podpořit likviditu a usnadnit investorům přístup k nové emisi bude obchodování s akciemi CSG v prvním měsíci probíhat bez burzovních poplatků,“ říká Kovařík. Poplatky si nicméně budou účtovat obchodníci s cennými papíry, jejichž prostřednictvím zájemce kupuje akcie.

„Pokud emise splní všechny stanovené podmínky, může být zařazena do indexu PX v rámci pravidelné aktualizace báze indexu v březnu 2026,“ dodává Kovařík.

Skupina Czechoslovak Group (CSG) se zaměřuje především na obranný a bezpečnostní průmysl, automobilový, letecký a železniční průmysl. Do skupiny vlastněné Michalem Strnadem patří například značky Tatra, Avia, Excalibur Army, výrobce radarů Eldis nebo výrobce dělostřelecké munice MSM Group.

Zbrojař, který překonal Kellnerovy. Jak Strnad ovládl český byznysZbrojař, který překonal Kellnerovy. Jak Strnad ovládl český byznys

Prostřednictvím primárního úpisu akcií (IPO) chce CSG získat celkem 3,3 miliardy eur – z toho 750 milionů eur z emise nových akcií a 2,55 miliardy za prodej části dosavadních akcií Michala Strnada. Od úterý si mohli akcie v rámci IPO objednat takzvaní institucionální investoři, tedy typicky investiční fondy a banky. Firma je nabízela za cenu 25 eur za akcii.

Podle agentury Bloomberg pokryli zájemci celou nabídku během několika minut od úterního zahájení úpisu. Díky mimořádnému zájmu se očekává, že po zahájení obchodování na burze cena akcií CSG prudce stoupne. Poprvé se k nim také budou moct dostat retailoví investoři, tedy běžní lidé.

Ilustrační obrázek
Pleska / Midjourney

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

