Moneta vyplatí další mimořádnou dividendu, schválila valná hromada

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 14. 11. 2025
Zdroj: Moneta Money Bank

Valná hromada Moneta Money Bank dnes schválila výplatu mimořádné dividendy ve výši čtyři koruny na akcii před zdaněním. Celkem by tak akcionáři dostaly dvě miliardy korun z nerozděleného zisku minulých let. 

Právo na dividendu získají ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 21. listopadu 2025. Dividenda pak bude vyplacena bezhotovostně 16. prosince 

„Představenstvo může předložit tento návrh díky dlouhodobě dobré kapitálové pozici Banky. K 30. červnu vykázala banka nadbytečný Tier 1 kapitál ve výši 4,3 miliardy Kč na konsolidované úrovni,“ napsala Moneta v říjnu, když informovala akcionáře o návrhu představenstva.

Čistý zisk Monety loni dosáhl 5,8 miliardy korun, což je o 11,7 % více než v předchozím roce. Moneta z něj letos v květnu vyplatila dividendu 10 korun na akcii.

Z čistého zisku za rok 2023, který dosáhl 5,4 miliardy korun, loni Moneta vyplatila dividendu devět korun za jednu akcii. Na podzim 2024 pak schválila ještě mimořádnou dividendu ve výši tři koruny na akcii z nerozděleného zisku minulých let.

Největším akcionářem Monety byla ke konci září s téměř 30 procenty skupina PPF prostřednictvím společnost Tanemo. Přes 10 procent vlastnila společnost Mythessa Holdings Limited (spojená se skupinou J&T), necelých 10 procent měla Manecomte Limited (ovládaná Pavlem Tykačem).

S akciemi Monety se obchoduje na pražské burze a vlastní je i drobní akcionáři. 

Akcie Monety na pražské burze

Zdroj: peníze.cz

Chcete si splnit své sny? Investujte!

Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík.

Chci chytře investovat

Investování prostřednictvím fondů v Česku nabírá na obrátkách. Jak se nespálit

Investování prostřednictvím fondů v Česku postupně nabírá na obrátkách. A stejně tak financování firem skrze emise dluhopisů. Ne vždy se ale všechno povede a většinou to odskáčou investoři, což ukazují i aktuální problémy skupiny RSBC. Na co si tedy dát u fondů pozor, abychom nenaletěli a nepřišli o peníze? Je to v podstatě taková "svatá trojice" –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ důvěryhodnost, náklady a výnosy. A také je potřeba zachovat chladnou hlavu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Petr Kučera

V diskuzi je celkem 0 komentářů

