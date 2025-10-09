Peníze.cz
Moneta chce vyplatit další mimořádnou dividendu

Moneta chce vyplatit další mimořádnou dividendu

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 9. 10. 2025
Zdroj: Shutterstock

Představenstvo Moneta Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši čtyři koruny na akcii před zdaněním.

Celkem by tak akcionáři dostaly dvě miliardy korun z nerozděleného zisku minulých let. Návrh ještě musí potvrdit valná hromada, která se má konat 14. listopadu.

„Představenstvo může předložit tento návrh díky dlouhodobě dobré kapitálové pozici Banky. K 30. červnu vykázala banka nadbytečný Tier 1 kapitál ve výši 4,3 miliardy Kč na konsolidované úrovni,“ oznámila dnes Moneta.

Čistý zisk Monety loni dosáhl 5,8 miliardy korun, což je o 11,7 % více než v předchozím roce. Moneta z něj letos v květnu vyplatila dividendu 10 korun na akcii.

Z čistého zisku za rok 2023, který dosáhl 5,4 miliardy korun, loni Moneta vyplatila dividendu devět korun za jednu akcii. Na podzim 2024 pak schválila ještě mimořádnou dividendu ve výši tři koruny na akcii z nerozděleného zisku minulých let.

Největším akcionářem Monety byla ke konci září s téměř 30 procenty skupina PPF prostřednictvím společnost Tanemo. Přes 10 procent vlastnila společnost Mythessa Holdings Limited (spojená se skupinou J&T), necelých 10 procent měla Manecomte Limited (ovládaná Pavlem Tykačem).

S akciemi Monety se obchoduje na pražské burze a vlastní je i drobní akcionáři. 

Akcie Monety na pražské burze

Zdroj: peníze.cz

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

