Moneta navrhuje dividendu 10 korun za akcii, zvýšila zisk

Ze zisku za rok 2024 by Moneta Money Bank měla vyplatit dividendu ve výši deset korun na akcii před zdaněním. Návrh představenstva dnes banka oznámila společně s hospodářskými výsledky.

Konsolidovaný čistý zisk – zatím neauditovaný – loni meziročně stoupl o 11 procenta na 5,8 miliardy korun. Navrhovaná dividenda, kterou ještě musí potvrdit valná hromada, z toho představuje 88 procent.

Celková bilanční suma se zvýšila o osm procent na 495 miliard korun díky klientským vkladům, které vzrostly o 7,7 % na 430 miliard korun. Z toho retailové klientské vklady stouply o 3,5 % na 324 miliard korun a vklady komerčních klientů stouply o 22,9 % na 106 miliard korun.

Skupina Moneta, která vedle samotné banky zahrnuje i stavební spořitelnu nebo společnosti Moneta Auto a Moneta Leasing, měla ke konci roku 1,6 milionu klientů – meziročně o 1,4 % více. Elektronické bankovnictví má celkem 1,5 milionu registrovaných uživatelů (o 7,3 % více než před rokem), denně ho využije v průměru 684 tisíc klientů.

Celkové provozní výnosy dosáhly 12,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 6,3 %. Provozní náklady zůstaly na úrovni 5,7 miliardy.

Celkové portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši se za rok 2024 zvýšilo o 4,5 % na 276 miliard korun, z toho retailové portfolio meziročně vzrostlo o dvě procenta na 183 miliard. Podíl úvěrů v selhání ke konci roku klesl na rekordně nízkou úroveň 1,3 procenta.

Z čistého zisku za rok 2023, který dosáhl 5,4 miliardy korun, vyplatila Moneta dividendu devět korun za jednu akcii. Na podzim ještě potvrdila mimořádnou dividendu ve výši tři koruny na akcii z nerozděleného zisku minulých let.

Vedení skupiny očekává, že kumulovaný čistý zisk v následujících pěti letech dosáhne 33,3 miliardy korun. To je o 46,2 procenta více než kumulovaný čistý zisk za předchozích pět let. Dividendový výplatní poměr by měl zůstat na úrovni 90 procent.

Největším akcionářem Monety zůstává s téměř 30 procenty skupina PPF prostřednictvím společnost Tanemo. Přes 11 procent vlastnila ke konci roku společnost Mythessa Holdings Limited (spojená se skupinou J&T), necelých 10 procent měla Manecomte Limited (ovládaná Pavlem Tykačem). S akciemi se obchoduje na pražské burze a může si je koupit i drobný investor.

