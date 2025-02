Komerční banka chystá štědrou dividendu. Převede zbytek klientů do KB+

Představenstvo Komerční banky navrhuje vyplatit dividendu ve výši 91,30 Kč na akcii, což je sto procent z loňského čistého zisku. Ten se meziročně zvýšil o více než desetinu (10,4 %). Rozhodnutí musí ještě potvrdit valná hromada 24. dubna.

Vysokou dividendu odpovídající 100 % čistého zisku vyplatila Komerční banka i před rokem: 82,66 Kč na akcii před zdaněním. Už tehdy avizovala, že stejný poměr plánuje zachovat také pro dividendu ze zisku za rok 2024. Předtím – za rok 2023 – přitom mezi akcionáře rozdělila 65 % čistého zisku, což bylo 60,42 Kč na akcii.

Ke konci loňského roku měla Komerční banka 76 797 akcionářů (meziročně o 3319 více), z nichž 70 748 tvořily fyzické osoby z České republiky (meziročně o 3299 více). Rozhodující podíl – 60,4 % – drží francouzská skupina Société Générale.

Skupina Komerční banky měla ke konci roku 2,184 milionu klientů, z toho samotná banka 1,727 milionu (meziročně o 63 tisíc víc).

Do nového bankovnictví KB+, které banka po letech příprav spustila v dubnu 2023, převedla ke konci roku 2024 zatím 805 tisíc klientů. Jen zhruba polovina pozvaných klientů dokázala přejít na novou nabídku samostatně, tedy bez nutné návštěvy pobočky jen s pomocí internetového průvodce a digitální autentifikace.

Zbývající retailoví klienti by se do „nové éry“ měli dostat letos. Loni banka začala s převodem dalších skupin klientů včetně podnikatelů nebo dětí. Společně se zcela novými klienty bylo v novém systému KB+ ke konci roku 1,028 milionu klientů. Za rok 2024 přibylo do KB+ přes 158 tisíc zcela nových klientů. Spolu s novými zákazníky z roku 2023 je v KB+ celkem 178 tisíc lidí, kteří předtím nebyli klienty původní bankovní nabídky.

Od 6. srpna 2024 mohou klienti Komerční banky, Monety a Air Bank vkládat hotovost do téměř 800 sdílených vkladových bankomatů za stejných podmínek jako mohli dosud pouze u své vlastní banky – tedy bez poplatku. Během letošního roku by se ke sdílení vkladomatů měla přidat UniCredit Bank.

Komerční banka loni mimo jiné vybudovala tým KB na dálku, který obsluhuje klienty prostřednictvím online kanálů z virtuální pobočky. Na druhou stranu chce letos pokračovat v omezování poboček: k 1. březnu zruší 17 poboček, na dalších pak „upraví provozní dobu a obsazení, aby odpovídaly snižující se poptávce po hotovostních službách“.

Od října se zapojila do plnohodnotné obsluhy klientů banky obchodní síť KB Poradenství, která vznikla z původní distribuční sítě stavební spořitelny Modrá pyramida – ta se přejmenovala na KB poradenské místo.

Na konci loňského roku podepsala Komerční banka smlouvu o prodeji Platební instituce Roger.

Celkové výnosy skupiny Komerční banky loni meziročně stouply o 1,6 % na 36,8 miliardy Kč. Provozní náklady se zvýšily o 2,3 % na 17,7 miliardy Kč.

Celkový objem vkladů ve skupině KB se zvýšil meziročně o 2,3 % na téměř 1,03 bilionu korun. „V průběhu roku přestal růst podíl spořicích účtů a termínovaných vkladů a na konci roku naopak klienti přesunuli některé vklady na běžné účty. Objemy na běžných účtech tak meziročně vzrostly o pět procent, zatímco objemy na termínovaných vkladech a spořicích účtech klesly o dvě a půl procenta,“ uvedla banka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých skupinou KB loni stoupl o 2,5 % na 848,3 miliardy Kč.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Kolik ušetříte s fotovoltaikou? Zjistěte své roční úspory zdarma a do 2 minut. S Řešímto.cz porovnáte nabídky od ověřených dodavatelů ve vašem okolí. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem