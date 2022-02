Investice do neznáma. Na pražskou burzu míří nová akcie

Na pražskou burzu míří nový typ akcie. Uvede ho tam investiční skupina Wood & Company a jde o takzvaný SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Zjednodušeně jde o akcie společnosti vytvořené speciálně za tím účelem, aby zainvestovala do růstu jiné společnosti. Investoři v Česku tak dostávají možnost podílet se v ideálním případě na rychlém růstu nějaké perspektivní společnosti, kterou vyberou zástupci Wood & Company.

Od 10. února do 1. dubna poběží prvotní úpis akcií (IPO) nově vzniklé společnosti Wood SPAC One. Zájemci o akcie této společnosti musí v rámci IPO investovat minimálně 250 200 korun. Nákup akcií v primárním úpisu je možný pouze přes další firmu ze skupiny, konkrétně přes Wood & Company Financial Services.

Akcie následně 11. dubna vstoupí na pražskou burzu, kde se s ní bude moci obchodovat už přes všechny společnosti, které k tomu mají oprávnění (banky a brokeři).

„Přicházíme s unikátní příležitostí podílet se na historicky prvním SPAC úpisu na pražské burze a investovat tímto způsobem do rostoucí společnosti v atraktivním sektoru. Jde o akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici,” říká Vladimír Jaroš, jeden ze sponzorů transakce a výkonný ředitel (CEO) Wood & Company. Na západních trzích proběhla podle něj v roce 2021 prostřednictvím SPAC zhruba polovina vstupů nových emisí na burzu.

„Pražská burza je vůbec první v regionu střední a východní Evropy, která na svůj trh SPAC přijme. Jsem rád, že českým investorům umožníme vyzkoušet si tento typ investice. Burze může tento zjednodušený způsob vstupu na trh v budoucnu přinést celou řadu zajímavých emisí,” říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Podle Jaroše je investice do SPAC vhodná pro investory se zkušenostmi a střednědobým horizontem 3 až 5 let, kteří hledají neotřelou příležitost na trhu. Svým profilem je SPAC podobný investicím ve stylu „private equity“. Jde o rizikovou investici s potenciálně vysokým výnosem.

SPAC je společnost založená čistě za účelem akvizice firem a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Z počátku se jedná o „prázdnou” veřejně obchodovatelnou společnost, která v okamžiku uvedení na burzu nevyvíjí žádnou vlastní aktivitu. Vydáním akcií získá taková společnost kapitál pro akvizici privátně vlastněné společnosti, kterou považuje za perspektivní.

„Budeme hledat finančně zdravou a rostoucí společnost působící v regionu střední a východní Evropy, se schopným managementem a silnou vůlí k dalšímu rozvoji a regionální expanzi. Rozhlížet se chceme především mezi technologickými firmami, v sektoru e-commerce nebo strojírenství,” říká Oliver Polyák, manažer v oddělení investičního bankovnictví Wood & Company.

Cílem Wood SPAC One je získat významný minoritní podíl v této společnosti výměnou za růstový kapitál určený na geografickou expanzi nebo další rozvoj obchodních aktivit společnosti. Po ukončení upisovací lhůty začátkem dubna bude následovat fáze hledání vhodného subjektu. Pro tuto fázi je vyhrazeno období dvou let s případným jednorázovým prodloužením o maximálně šest měsíců potřebných k dokončení akvizice cílové společnosti.

Následně bude vybraná společnost představena akcionářům Wood SPAC One, kteří budou o navržené akvizici hlasovat. Pokud bude transakce akcionáři schválena, dojde k akvizici a uvedení cílové společnosti na burzu. V opačném případě se peníze investorům vrátí zpět a společnost Wood SPAC One zanikne.

Na realizaci Wood SPAC One pracuje tým ze skupiny Wood & Company ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins, které už realizovaly čtyři SPAC transakce v Nizozemsku a Itálii. Skupina Wood & Company má za sebou stovky transakcí na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic v celém středoevropském regionu. V roce 2020 zrealizovala například úspěšné IPO českého projektu online lékárny Pilulka.

