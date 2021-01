Nováček na pražské burze může brzy přivést sourozence

Akcie společnosti SAB Finance zakončila svůj první den na Burze cenných papírů Praha růstem o 0,38 procenta. Akcie vstupovala na burzu s cenou 10 560 korun, na konci obchodního dne byla na hodnotě 10 600 korun.

„Celkový objem obchodů SAB Finance činil 73 095 900 korun. Emise se tak dnes stala nejobchodovanější na trhu Standard Market a pátou nejobchodovanější celkem,“ říká mluvčí pražské burzy Marie Mühlhoferová.

Pro srovnání: nejobchodovanější dnes byly s více jak 140 miliony korun akcie Komerční banky. SAB Finance si první den připsala skalp akcií Avast, s nimiž dnes proběhly obchody za víc jak 53 milionů.

SAB Finance finančníka Radomíra Lapčíka se zaměřuje na obchody s měnami, firmám nabízí také třeba kurzové zajištění. Firma má téměř dvacetiprocentní podíl na českém trhu směny deviz, její služby využívá 18 tisíc tuzemských firem.

Zisk před zdaněním v roce 2020 přesáhl 144 milionů korun, čistý zisk přesáhl 116 milionů – v obou případech jde o meziroční růst o 58 %. Firma akcionářům slibuje, že bude pravidelně vyplácet zhruba 5% dividendu.

Lapčík zvažuje, že na burzu pošle i akcie Trinity Bank, v níž má největší podíl. „Emise Trinity Bank je reálná příští rok. Historicky máme 10 tisíc akcionářů, takže pro ně by bylo komfortní mít likviditu prostřednictvím burzy. Zvažuju, že Trinity Bank by byl růstový titul, a ne dividendový. Protože bankovnictví je o kapitálu, a když chcete růst, tak musíte soustavně navyšovat kapitál. Takže by bylo vhodné nechat ten kapitál uvnitř a mít spíš růst ceny toho titulu,“ říká Lapčík v dnešním rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.