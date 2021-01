Akcie SAB Finance budou na burze za týden

S akciemi společnosti SAB Finance Radomíra Lapčíka se na pražské burze začne obchodovat 28. ledna. Obchodování bude zahájeno na ceně 10 560 Kč. Za tuto cenu jsou akcie nabízeny v rámci veřejné nabídky, která probíhá od začátku ledna.

Česká národní banka schválila prospekt emise akcií SAB Finance v prosinci, teď burza na základě žádosti emitenta rozhodla o přijetí akcií na trh Standard Market. Akciím byl udělen ISIN CZ0009009940. Ticker emise, tedy název, pod kterým bude zařazena v obchodním systému Xetra, je SABFG.

SAB Finance nabízí akcie s dividendou v plánované výši 5 % ročně z hodnoty akcie. Tu chce vyplácet už za rok 2021. Celkem dá na burzu podle schváleného prospektu maximálně 126 290 kusů akcií, což představuje 49 % všech už dříve vydaných akcií. Hospodářským novinám Lapčík nedávno řekl, že počítá s tím, že na burzu se nakonec dostane asi pětinový podíl SAB Finance. Firma zatím nesdělila, jaký je o akcie ve veřejné nabídce zájem a s kolika se na burze bude obchodovat. Veřejná nabídka bude trvat až do konce června, počet akcií na burze tak může postupně růst.

Akcie na burze budou dostupné pro všechny: kupovat je mohou kvalifikovaní i retailoví investoři, minimální nákup je jeden kus. Půjde o druhou nejvyšší jednotkovou cenu z akcií dostupných na pražské burze. Více než 10 560 korun, se kterými na burzu vstoupí akcie SAB Finance, stojí jen akcie tabákové firmy Philip Morris. Ta se aktuálně obchoduje za cenu kolem 15 680 korun.

„Jsem rád, že již v lednu můžeme přivítat nové IPO. Věříme, že si najde místo mezi investory a zařadí se mezi vyhledávané dividendové tituly,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

„Rozhodnutí vstoupit na pražskou burzu je přirozenou součástí růstu společnosti, která má 18 tisíc klientů a kontinuálně roste. Cílem veřejné emise akcií SAB Finance je zahraniční expanze společnosti a získání kapitálu pro další investice SAB Financial Group do bankovního sektoru,“ říká Lapčík, do jehož skupiny patří také Trinity Bank. I její akcie by se v budoucnu mohly na burze objevit, majitelé o tom přemýšlejí.

„Jednáme o nákupu švýcarské banky s ambicí poskytnout klientům špičkový private banking na globální úrovni. Průběžně analyzujeme také možnosti koupě banky v Německu, kde jsme již úspěšní a na depozitech nabíráme miliony eur,“ dodává Lapčík.

SAB Finance má 15letou historii, zaměřuje se na obchody s měnami, firmám nabízí také třeba kurzové zajištění. Poslední auditovaný obrat za rok 2019 byl víc než 280 miliard korun a zisk dělal 74 milionů korun. Za rok 2020 čeká firma zisk ve výši 138 milionů korun.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.