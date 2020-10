Šance na levný nákup? Akcie českých bank očima expertů

Ptáme se, co čeká v nejbližší době akcie českých bankovních domů. Je právě teď příležitost levně investovat? Nebo bude příležitost nakupovat ještě levněji? Nebo se to nevyplatí?

Tuzemské banky patřily dlouhá léta k držákům pražské burzy. Ať už šlo o akcie Erste, Komerční banky, nebo později i Monety, mohli investoři počítat se stabilní cenou okořeněnou pěknou dividendou. Místní bankovní trh standardně vykazoval dobré hospodaření a bezproblémové výsledky zátěžových testů centrálních bankéřů.

Koronakrize ale s výsadním postavením bank v očích investorů dost otřásla. Za poslední rok hodnota všech tří bankovních titulů klesla o desítky procent. Po jarní vlně pandemie sice ještě přišlo krátké nadechnutí a mírný růst, poslední měsíce už ale zase nevypadají příliš optimisticky. Druhá vlna spojená s rekordním nárůstem počtu nakažených přinesla repete nouzového stavu i přísných vládních opatření, což bude znamenat velké problémy pro řadu sektorů domácího hospodářství, ale i pro drobné podnikatele. Logicky se to musí dotknout i úvěrových portfolií bank. Nálada je sice na bodu mrazu, osvědčené investorské příručky však tradičně radí nakupovat ve chvíli, kdy jsou trhy dole.

Jak se na situaci bank dívají odborníci ze světa peněz? Nastal správný čas nakupovat, nebo by mohl přijít ještě větší propad? A kterým firmám na pražské burze věří nejvíc?

Jaroslav Šura

investor

0 + -

Ještě před několika týdny jsem se domníval, že akcie českých bank jsou silně podhodnoceny a že do roka a do dne uvidíme ceny Komerčky a Monety začínající sedmičkou. Brutální nárůst koronavirových čísel mě poněkud zaskočil, a tak upravuji portfolio ve prospěch nové ekonomiky, zejména e-commerce. Restrikce ohledně koronaviru poškodí ekonomiku a banky budou muset přitvrdit v tvorbě opravných položek. K zotavení cen bankovních akcií samozřejmě dojde, ale později, než jsem se domníval. Mezitím si umím představit i dosti nepěkné valuace. Dokud tady bude řádit virus, není s investicemi do českých bank kam spěchat. Raději snad nakupovat dráže při změně trendu. I když to dnes tak nevypadá, jednou přijde. Pro dlouhodobého investora, kterému nevadí nízká likvidita, může být zajímavou volbou Pilulka jako e-commerce. A možná při větších propadech (fakt pro otrlé investory) opatrná kumulace akcií ČEZ a právě českých bank.

Cena akcií Monety: vývoj za pět let Zdroj: peníze.cz

Jan Traxler

investiční poradce a jednatel FINEZ Investment Management

0 + -

Podle mého názoru bankovní sektor patří dnes na akciových trzích po celém světě k nejvíce podhodnoceným. To se netýká jenom bank u nás, ale v celé Evropě i v USA. Roli v tom hrají nízké úrokové sazby a samozřejmě také obavy, že někteří dlužníci vlivem koronaviru a globální ekonomické recese nebudou schopní splácet své úvěry. Čili má to své důvody, proč ceny akcií bank tolik spadly dolů.

Navíc spousta investorů obecně k bankám ztratila důvěru po takzvané finanční krizi v letech 2008–2009 a dodnes se jejich akciím raději vyhýbají. Když na jaře na trzích vypukla covidová panika, opět to rozdmýchalo obavy, jak to banky ustojí. Tentokrát jsou ale banky v dobré kondici. A pokud budou reportovat solidní hospodářské výsledky, mohl by v budoucnu právě bankovní sektor překvapit nadvýkonností nad zbytkem trhu. Osobně tedy nevidím důvod se akciím bank vyhýbat, ba právě naopak je podle mého názoru dobré načasování akcie bank kupovat, u nás i ve světě. Myslím, že o moc levnější už nebudou, zato dražší časem ano.

Cena akcií Komerční banky: vývoj za pět let Zdroj: peníze.cz

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

0 + -

Z fundamentálního pohledu jsou Komerční banka či Moneta určitě levné. Meziroční pokles o 30 procent nebo letošní o víc než 40 procent určitě neodpovídá zhoršení bilančních čísel a výhledu těchto bank, a to i přes dvě vlny koronaviru. Bohužel, tržní cena jen málokdy sleduje fundamentální data, o která se vehementně opírají analytici, ale zobrazuje spíše výhled investorů. A tady české banky doplácejí na neviditelnost českého akciového trhu. Pro velké investory jsou to titěrné, respektive nelikvidní investice, i když třeba s dobrou ziskovou budoucností. Jednoduše řečeno, když je likvidita sotva dostatečná pro malé české investory, tak se do českých bankovních akcií nikdo „velký“ nepožene. A právě okrajovost pražského parketu a neefektivita cen akcií slibují v dlouhodobé výhledu relativně solidní zisky.

David Brzek

portfolio manažer Fio banky

0 + -

Díky vysokému podílu finančního sektoru trpí pražská burza jako celek. Index PX je od začátku roku ve ztrátě o zhruba 20 procent a svojí výkonností patří v letošním roce k nejslabším trhům ve světě. Přestože nejistota ohledně dalšího vývoje a ekonomických dopadů je nadále výrazná, nedomnívám se, že by situace ospravedlňovala výraznější pokles pod minima z jarních měsíců. Podle průzkumů je platební morálka po konci prvního úvěrového moratoria relativně dobrá a vytvořené rezervy ze strany jednotlivých bank by měly být dostatečné. Ze střednědobého pohledu je pro banky pozitivní jejich robustní kapitálová vybavenost, což investorům bude přinášet v následujících obdobích mimořádné výnosy na dividendách. Z tohoto pohledu zůstávají podle mě domácí banky na aktuálních úrovních atraktivní a lze je v rámci portfolia nadále akumulovat. Za zajímavý na našem trhu nadále považuji ČEZ, který výrazně zaostává za svojí fundamentální hodnotou.

Index PX: Pětiletý vývoj Zdroj: peníze.cz

Štěpán Hájek

analytik finančních trhů Purple Trading

0 + -

České banky se nacházejí ve složité situaci, jelikož sliby vlády o náhradě nákladů na provoz restaurací nebo fitness center jsou zatím jen sliby a reálně některé subjekty můžou být na hraně existence. Zástupci českých bank se totiž nechali slyšet, že další odklad splátek už není na pořadu dne a špatné úvěry můžou být v jejich portfoliu do dalších měsíců problém. Extrémně nízké úrokové sazby jsou pro banky zataženou ruční brzdou a světlem na konci tunelu může být jedna z nejrychlejších inflací v Evropě a slabá koruna, což dává ČNB prostor se v příštím roce zamyslet na zvyšováním sazeb. Bankovní sektor je tak v tuto chvíli poměrně rizikovým a tlak na něj bude během dalšího lockdownu ještě sílit. Něco podobného naznačily výsledky velkých amerických bank za třetí čtvrtletí, nedopadly sice tak špatně, nicméně signalizovaly pouze pauzu v bolesti, kterou způsobí hromada špatných úvěrů.

Na pražské burze bych se držel příběhů, které můžou v budoucnosti vzbudit nárůst poptávky, a tedy i ceny. Velice zajímavý projekt je Pilulka.cz, která se řadí do sektoru e-commerce, což je jeden z nejrůstovějších sektorů vůbec. Dlouhodobě bych se pak držel společnosti Avast, jejíž cena dokonce klesla z historických maxim a její zařazení do několika prestižních evropských indexů podporuje poptávku. Technologie všeobecně jsou srdcem portfolia většiny investorů.

Kurz eura ke koruně Zdroj: peníze.cz

Štěpán Křeček

hlavní ekonom BH Securities

0 + -

Index PX se od začátku roku propadl z hodnoty 1115,63 bodu na hodnotu 868,03 bodu. To představuje pokles o víc než 22 procent. Na vině jsou především akcie z finančního sektoru, které tvoří téměř 44 procent indexu. Ve světě jsme naopak mohli sledovat prudký růst technologických společností, které jsou však bohužel na pražské burze zastoupeny jen minimálně. Výjimku tvoří například akcie společnosti Avast, které se od začátku roku zhodnotily o téměř 15 procent.

Druhá vlna pandemie koronaviru posílí trendy, které jsme mohli sledovat při první vlně. Lze tedy očekávat, že se nadále bude urychlovat trend přechodu z reálného do virtuálního světa, což je voda na mlýn technologických společností. Naopak akcie bank budou dál pod tlakem. Určitě jim neprospívá nastavení úrokových sazeb v ekonomice na extrémně nízké úrovni. Navíc lze předpokládat, že někteří dlužníci nezvládnou splácet své úvěry.

Abych ale nebyl jen negativní, musím říct, že při pohledu na současné nacenění akcií bank si lze jen obtížně představit další hluboké propady. Z dlouhodobého pohledu to tedy může představovat investiční příležitost pro specifický druh investorů.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

+1 + -

Rok 2020 přinesl většině titulů na pražské burze hluboké propady. A bankovních titulů se to týká výrazně. Pandemie koronaviru odnesla to, co je zdobilo a proč je investoři kupovali – dividendu! Bankovní tituly tak odepisují okolo 40 procent od začátku letošního roku. Dá se říci, že se vlastně ani moc nenadechly v celkové akciové euforii, a drží se poblíž svých minimálních hodnot. S rostoucím počtem nemocných v Česku pak vyvstává další otázka, jaký vliv budou mít ekonomické dopady pandemie na úvěrové portfolio bank.

Celkový lockdown snad nenastane (firmy budou vyrábět), ale v polo-lockdownu už vlastně částečně jsme – ne v nařízeném, ale tím, jak se chováme – zcela logicky. Takže tržby obchodníků, obchodních center a velké řady sektorů v ekonomice klesnou, někdy výrazně. To se projeví ve schopnosti firem, a někde i jednotlivců, své úvěry splácet, banky budou muset tvořit opravné položky. Mají jich už nyní vytvořeno dostatek? Těžko odpovědět – ale jen ta představa může u některých investorů vyvolat tlak na prodej bankovních titulů a může přijít tlak na cenu, i když třeba neoprávněný. Pokud se banky v roce 2021 vrátí k výplatě dividend a bude-li z čeho, je to velká příležitost si nyní (nebo v blízké budoucnosti) přikoupit.

Ale je to sázka pro rizikově orientované investory – já jsem už částečně long a na Erste či Monetu se na bid na nižších cenách postavím. Ale pokud bych si nyní mohl vybrat jeden titul k nákupu v Praze – bude to ČEZ. Předprodaná elektřina, ale i současné cenová úroveň kontraktů na elektřinu mi dodávají optimismus, co se týká výsledků ČEZu. Zároveň přijde vyšší dividenda než letos – případně i mimořádná, či navýšená v 2021, pokud ČEZ „divestuje“ některá svá zahraniční aktiva.

Cena akcií Erste: vývoj za pět let Zdroj: peníze.cz

Olívia Lacenová

analytička TopForex

0 + -

Růst počtu pozitivně testovaných na nákazu koronavirem stále tlačí dolů akcie po celé Evropě. V důsledku lokálního zhoršení situace v Česku se zpřísňují opatření, která můžou vyústit v další ekonomické problémy. Strádají i akcie českých bank, které žene dolů negativní sentiment investorů. Nejde však o překvapivou situaci. Podobný vývoj jsme mohli sledovat i při první vlně koronakrize na jaře. Z toho důvodu je zřejmě lepší počkat na vývoj situace a neunáhlit se s nákupem – i když jsou ceny akcií bank o desítky procent níž než před rokem, můžou jít ještě níž. Naopak zajímavá je z hlediska diverzifikace rizika na české burze například společnost Avast. Pozornost investorů se v posledních době zaměřuje také na IPO akcií Pilulka.cz, které můžou být také zajímavou investiční příležitostí.

Cena akcií Avast: vývoj za pět let Zdroj: peníze.cz

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

0 + -

Nejnovější vzkaz Mezinárodního měnového fondu zní jasně: „Vyspělé státy nebudou muset kvůli pandemii moc šetřit.“ Při krizi před deseti lety politici a organizace typu MMF ještě alespoň deklarovali nutnost osekávání dluhu, teď na to rezignují. Důvod je expanzivní měnová politika centrálních bank – „tištění miliard“. To politikům kupuje čas na nutné reformy, jenže ti místo nich nafukují dluh. Důsledkem pandemické krize tedy bude ještě rychlejší růst dluhu než po finanční krizi.

Anketa Komu byste svěřili peníze k investování? Jaroslav Šura Jan Traxler Martin Mašát David Brzek Štěpán Hájek Štěpán Křeček Michal Semotan Olívia Lacenová Lukáš Kovanda

Co to znamená z pohledu bank nejen v Česku? Úrokové sazby centrálních bank budou možná až roky extrémně nízké, v řadě případů negativní. To není pro banky nejlepší zpráva. Na druhou stranu přes možné škobrtnutí v příštím roce dál porostou ceny nemovitostí a zájem o hypoteční úvěrování (hypotéky budou levné a reality vůči řadě jiných nástrojů typu termínových vkladů ještě výnosnější). V ekonomice nenastanou rozsáhlé krachy, firmy přežijí na dluh, poroste podíl zombie firem. To pro banky nemusí být špatná zpráva. Na úvěrování zombie firmy můžou při obecně nízkých úrocích stále vydělávat.

Bobtnající zadlužení je pohroma pro ekonomiku jako celek, umocňuje „kulturu dluhu“. Spořit se nevyplácí, zvyšuje se nerovnost ve společnosti (majitelé nemovitostí, pronajímatelé × nájemníci, střadatelé s nulovým úročením vkladů) a prohlubuje zhoubnou „zombifikaci“, která znamená zastavení růstu produktivity. Pro banky ale v souhrnu nejde jen o negativa. A kdy jindy nakupovat akcie, než „když na ulicích teče krev“ nebo staví polní nemocnice? Za zvážení může stát jednoduché „portfolio“ namíchané z jedné velké (typ Komerční banka) a jedné menší, dravé banky (typ Moneta).