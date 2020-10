Vitamín pro investice. Pilulka je ve slevě, říkají znalci

Co se děje

Od včerejška se můžete hlásit o akcie společnosti Pilulka lékárny na pražské burze. Obchodníci (některé banky a investiční společnosti) přijímají objednávky do poledne 20. října.

Pilulka si jde na burzu pro peníze na další rozvoj. Akcie vydává na menším trhu Start. V rámci probíhajícího úpisu je lze nakupovat jenom v takzvaných lotech – jeden tvoří 80 kusů akcií.

Zájemci o úpis mají na výběr rozpětí od 350 do 424 korun za akcii. Musíte tak investovat aspoň 28 tisíc korun (80 akcií za 350 korun). U takové dolní hranice ale není jisté, že se k akciím skutečně dostanete. Když zájem investorů převýší rozsah emise, dostanou akcie z prvotního úpisu ti, kdo nabídli vyšší cenu.

Po skončení prvotního úpisu se zhruba třetinový podíl firmy začne volně obchodovat na trhu Start. Největší podíl v Pilulce patří zakladatelům – bratrům Petrovi a Martinovi Kasovým.

Firma vznikla v roce 2013. Působí na českém, slovenském a rumunském trhu. V současnosti provozuje víc než 150 „kamenných“ lékáren a dále internetové lékárny Pilulka.cz, Pilulka.sk a Pilulka.ro. Zaměstnává přes 380 lidí.

V prvním pololetí letošního roku utržila 1,6 miliardy korun, meziroční nárůst dosáhl 45 procent. Internetové tržby vzrostly meziročně o 68 procent, kamenné lékárny pak utržily o třetinu více než ve stejném období loni.

Jde o dobrou příležitost, jak zhodnotit úspory? Je nabízená cena atraktivní? Jak velký bude o akcie Pilulky zájem?

Investiční znalci se shodují, že vzhledem k současnému výkonu Pilulky jsou akcie v primárním úpisu se slevou – tedy že cena je atraktivní. Tady jsou jejich odpovědi.

Jaroslav Šura, investor

Cenové rozpětí 350 až 424 Kč na akcii oceňuje Pilulku výrazně pod jednou miliardou korun, což je vzhledem k výši tržeb a pravděpodobnému dalšímu robustnímu růstu velká příležitost zejména pro retailové investory. Nacenění firmy nese rukopis Wood & Company, kteří jsou v oboru profesionálové. Pilulka je typicky růstová firma, zde ziskové nebo dividendové modely nemají význam. V případě některých vylepšení, například zavedení mezinárodního účetnictví IFRS, by pro mě nebylo překvapením valuace firmy na úrovni 0,7- až 0,8násobku tržeb, tedy hodně přes miliardu korun.

Čekám obrovský zájem zejména mezi retailem, který bude většinou zadávat maximální cenu v daném rozpětí. Rozhodnou ale větší institucionální investoři, kteří budou přece jen pragmatičtější a bez emocí. Předpokládám však, že emise bude s přehledem přeupsána a že i následné obchodování na burze bude ve velmi pozitivním módu. Jestliže by se měly naplnit ambice některých akcionářů a managementu ohledně vstupu na hlavní parket Burzy cenných papírů Praha během několika příštích let, je zapotřebí zmnohanásobení tržní valuace. Firma tento potenciál má.

Pavel Ryska, analytik ‎J&T Banky

Online lékárna Pilulka působí v rostoucím segmentu a daří se jí slušným tempem zvyšovat tržby. Letošní situace s celostátní karanténou navíc pomáhá segmentu e-commerce, což expanzi firmy urychluje. Zároveň však jde o obchodní model, který nemá prověřenou rentabilitu (společnost ještě nevykazuje zisky), a akcie firmy budou na trhu Start, kde působí spíše menší společnosti s přirozeně menší likviditou obchodování. To jsou naopak rizika, která by měla být reflektována v nabízené ceně.

Pilulku je možné na základě tržních násobků ceny vůči tržbám či zisku na akcii porovnat s některými evropskými online lékárnami, jako jsou například Zur Rose či Shop Apotheke působící v Německu a Švýcarsku. Ze srovnání nám vyplývá, že Pilulka je nabízena na nižších násobcích, tedy s diskontem vůči těmto větším společnostem, což podle nás odráží uvedená rizika. Jsem tedy názoru, že nacenění emise Pilulky je poměrně adekvátní.

Zájem investorů je třeba vnímat v relacích trhu Start, kde se obchodují menší společnosti. Nicméně ve prospěch Pilulky hraje skutečnost, že půjde o první e-commerce firmu, která bude mít akcie na pražské burze (Rohlik.cz je na burze přítomen, ale prostřednictvím dluhopisů.) Tato skutečnost může přilákat některé části investorské obce.

Ján Hladký, analytik Patria Finance

Pilulka bude nabízet své akcie v cenovém rozpětí 350 až 424 Kč za akcii. Celkový počet akcií společností by měl po upsaní všech nových 500 tisíc kusů akcií dosáhnout 2,5 milionu akcií (freefloat by tedy dosahoval cca 30 %) a tržní kapitalizace by pak činila necelou jednu miliardu korun.

Po zohlednění hotovosti, dluhu a odhadovaných tržeb pro rok 2020 se dostaneme k valuačnímu násobku Enterprise value k tržbám na úrovni 0,5násobku. Evropský maloobchod jako sektor má tento násobek až na úrovni 1,1násobku. Pilulka.cz tedy vstupuje na burzu se značným diskontem, který je ale třeba vnímat s ohledem na povahu místního akciového trhu a nižší likviditu obchodování akcií Pilulky. Zároveň se jedná o mladou začínající společnost, u níž investoři vidí větší riziko.

Pilulka operuje v atraktivním sektoru, vstupuje na burzu se slušným diskontem a Patria i další manažeři emise nabízejí k úpisu výhodné podmínky. Úpis je však na samém počátku, takže těžko usuzovat, jaký bude mezi investory zájem.

Ondřej Koňák, portfolio manažera Partners investiční společnosti

Pilulka je první e-commerce společností, která bude obchodována na pražské burze, kde doplní společnosti v segmentu Start. Cílem společnosti je stát se dominantním hráčem na poli lékárenských a zdravotnických potřeb v regionu střední Evropy a prostředky z IPO (Initial Public Offering = první veřejná nabídka akcií - poznámka redakce) by měly tento cíl pomoci realizovat.

Cenové rozpětí pro úpis 500 tisíc kusů nových akcií je stanoveno v intervalu 350 – 424 korun za akcii, čímž by se celková tržní kapitalizace společnosti měla pohybovat kolem jedné miliardy korun (například Kofola má tržní kapitalizaci cca pět miliard). Právě díky specifikám trhu a očekávané výrazně nižší likviditě je nacenění společnosti nižší, než je tomu u konkurence a diskont odpovídá zhruba 20 %.

David Lamač, vedoucí prodejního oddělení ve Fio bance

Upisovací pásmo je poměrně široké. Nicméně lze konstatovat, že ceny v blízkosti dolní hrany pásma (tj. u 350 Kč) se jeví valuačně zajímavé při reflexi perspektivního oboru podnikání, dosavadního vývoje i budoucích projekcí hospodaření, stavící ocenění akcií na rozumné násobky.

Již předchozí indikace před zahájením úpisu evokovaly vysoký zájem o tuto emisi z řady stávajících klientů ale i nových investorů, kteří teprve první investici do akcií zvažují. Na základě dosavadních ohlasů je pravděpodobné, že emise bude na dolní hraně pásma, tj. na ceně 350 Kč, i při plné nabídce akcií 800 tisíc kusů přeupsána (nových akcií firma vydává 500 tisíc, dalších 300 tisíc dávající stávající majitelé - poznámka redakce).

