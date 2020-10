Vstup České zbrojovky na burzu se nepovedl

Úpis akcií České zbrojovky na pražské burze přinesl firmě zklamání. Ve veřejné nabídce získala jenom 812 milionů korun. Otevírací cena pro dnešní začátek obchodování byla stanovena na spodní hranici cenového rozpětí nabídky, tedy na 290 korun. To ocenilo celou Českou zbrojovku na 9,5 miliardy korun.

Zbrojovka si na burzu jde především pro peníze na nově budovaný závod v americkém Arkansasu. Počítalo se, že získá nižší jednotky miliard korun.

Vedle vysoké ceny může za neúspěch zřejmě i malý zájem zahraničních investorů. Většina akcií byla alokována investorům z České republiky, přičemž 90,9 % akcií bylo přiděleno institucionálním a 9,1 % drobným investorům, oznámila firma.

Firma dala k dispozici sedm milionů nových akcií a dalších až 4,9 milionu akcií nových. Upsáno nakonec bude 2,8 milionu nových akcií. Současný jediný akcionář, společnost Česká zbrojovka Partners SE, poskytl ještě opci navýšení umožňující prodej dalších 280 tisíc akcií.

„Zájem, jaký akcie společnosti vyvolaly mezi českými institucionálními i drobnými investory, včetně mnoha našich zaměstnanců, nás nesmírně potěšil. S kapitálem, který jsme prostřednictvím veřejné nabídky získali, jsme dobře připraveni naplnit naše růstové plány, včetně vybudování nových výrobních kapacit ve Spojených státech,“ říká nicméně Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva České zbrojovky.

Akcie si koupila zhruba desetina zaměstnanců České zbrojovky v Česku. Podle Kovaříka to dokládá jejich důvěru ve společnost.

S upsanými akciemi České zbrojovky se dnes začíná veřejně obchodovat na hlavním trhu pražské burzy.

„Jsem velmi rád, že se emise této světově známé firmy povedla a že na pražské burze můžeme po delší době opět přivítat tradiční úspěšnou českou firmu. Česká zbrojovka je po celém světě vysoce ceněným ambasadorem špičkového českého strojírenského odvětví a investoři dostali možnost podílet se na jejím růstovém příběhu,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

„V době, kdy politická korektnost zasahuje i do světa investování, byla emise České zbrojovky smělým počinem,” dodává Koblic a naráží tak na to, co možná brzdilo zájem zahraničních investorů. Stále více se totiž sleduje společenská zodpovědnost firem a zahrnout akcie zbrojařské firmy do investičního portfolia, tak nemusí některým správcům například kolektivních fondů připadat jako dobrý krok.

