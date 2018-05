Nové akcie na pražské burze

Pražská burza hlásí noviny: nové emise akcií Avast, Fillamentum, Primoco UAV, Prabos plus, ale také možnost investovat v korunách do akcií Nestlé, Volkswagen, Royal Dutch Shell a dalších zahraničních akcií včetně tří ETF fondů nebo fotbalových klubů Juventus a Borussia Dortmund.





Květen je na Burze cenných papírů Praha měsíc nabitý novinkami. Ta se snaží nahodit řetěz. Objemy obchodů na burze v posledních pěti letech totiž setrvale klesají. Navíc mám pocit, že společností, které v uplynulých letech stáhly své akcie z obchodování na burze, je více než těch, které na burzu vstoupily.

Přeřazení akcií Fortuny

První novinka není pro burzu pozitivní. Nejprve byly začátkem měsíce na vlastní žádost společnosti vyřazeny z obchodování na trhu Prime Market akcie společnosti Fortuna Entertainment Group. Nově se s jejími akciemi dá obchodovat pouze na neregulovaném trhu Free Market.

Zařazení akcií Avast

Druhá novinka už je lepší. 14. května bude na trhu Free Market zahájeno obchodování s akciemi společnosti Avast, v České republice dobře známé díky stejnojmennému antivirovému programu. Společnost Avast provedla primární úpis akcií na burze v Londýně. Na pražské burze se jedná pouze o takzvaný duální listing akcií. Cílem je umožnit českým investorům snadný nákup akcií v korunách.

Reálně startuje trh Start

Velmi slibným tahem je třetí novinka. Od konce dubna až do 15. května probíhá příjem objednávek na nákup akcií tří nových emisí na pražské burze, společností Prabos plus, Primoco UAV a Fillamentum. Jedná se o první aukci v rámci trhu Start Market, kde mají možnost provést úpis akcií menší společnosti, které by se jinak kapitálově neměly šanci dostat na standardní regulovaný trh.

Firma Prabos plus je český výrobce obuvi s tradicí sahající až do roku 1860, kdy vznikla společnost Japis, po válce znárodněná a začleněná do národního podniku Svit Gottwaldov, po revoluci následně transformovaná do nynější firmy Prabos Plus, jejíž název je odvozen ze spojení slov PRAcovní BOty Slavičín. V následujícím období hodlá Prabos rozšířit své výrobní kapacity a produktovou nabídku směrem k segmentu volnočasové obuvi do přírody.

Společnost Primoco UAV je malý český výrobce civilních bezpilotních letounů (dronů). Přes burzu chce získat prostředky na výstavbu nového výrobního závodu a testovacího letiště.

Firma Fillamentum je specializovaný český výrobce polymerových produktů, zejména pak strun do 3D tiskáren. Prostředky získané v rámci veřejné nabídky společnost plánuje využít na investice do rozšíření kapacit tuzemské výroby a pro vybudování výrobního a obchodního zázemí v USA, které tvoří významnou část celosvětového trhu s 3D tiskem.

Duální listing 30 zahraničních akcií a tří ETF

22. května bude v rámci trhu Free Marketu zahájeno obchodování s akciemi 30 vybraných zahraničních společností. Se všemi se primárně obchoduje na nějaké zahraniční burze, na pražské burze budou listovány duálně. Likviditu všech titulů budou zajišťovat tři významní obchodníci s cennými papíry – Patria Finance, WOOD & Company Financial Services a Raiffeisen Centrobank, kteří budou u těchto akcií fungovat jako tvůrci trhu.

Z nejznámějších firem se investoři mohou těšit například na akcie společnosti Nestlé, Volkswagen, Heineken, Unilever, Royal Dutch Shell či MOL. Vedle toho se ale do výběru dostaly i akcie dvou fotbalových klubů – Juventus footbal club a Borussia Dortmund. Třicítku akcií pak doplňují ještě tři burzovně obchodované fondy (ETF), jeden kopírující německý akciový index DAX, druhý kopírující americký akciový index S&P 500 a třetí kopírující čínský akciový index MSCI China.

Výhodou má být zejména dostupnost těchto akcií a ETF pro české investory v korunách. Je však třeba zdůraznit, že měnovému riziku se tím investor v zásadě nevyhne, jen ho nebude tolik vnímat, protože cena akcií v korunách na pražské burze se samozřejmě bude odvíjet od ceny akcií na primárním trhu v zahraniční měně přepočtené následně na koruny. Ani v případě ETF se nejedná o variantu se zajištěním měnového rizika.

Seznam všech nově zařazených akcií a ETF na Free Market pražské burzy: Deutsche Bank AG, Societe Generale SA, E.ON SE, RWE AG, Volkswagen AG, Royal Dutch Shell PLC, OTP Bank PLC, PKN Orlen SA, MOL, NESTLE SA, Heineken NV, Unilever NV, Skanska AB, Volvo AB, Nokia OYJ, Borussia Dortmund, Juventus Footbal Club SPA, PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedz, RBI, Andritz AG, OMV AG, Voestapline AG, Wienerberger AG, Immofinanz AG, Verbund AG, Uinqa Insurance Group AG, FACC AG, AT&S Austria. iShares Core DAX UCITS ETF DE, iShares Core S&P500 UCITS ETF, Xtrackers MSCI China UCITS ETF.

Čerstvý vítr, ale s nízkou regulací

Všechny uvedené nové emise nebo duální listing se týkají segmentu trhu Free Market nebo Start Market. Je dobré mít na paměti, že Free Market a Start Market nejsou regulované trhy, emitenti tedy nemají tolik informačních povinností vůči regulátorovi a vůči veřejnosti. Může zde teoreticky snadněji dojít k šíření nějakých dezinformací či jiným snahám manipulovat s cenou. Dále je potřeba počítat s nízkou likviditou obchodovaných akcií. V případě trhu Start ani není s akciemi kontinuálně obchodováno, ale obchodují se pouze formou aukcí čtyři dny v roce, vždycky jednou za čtvrt roku v tzv. Start days.

Standardní regulovaný trh bohužel řídne a nepřicházejí na něj žádné nové emise. I tak ale nynější snahu pražské burzy oceňuji. Zejména možnost úpisu akcií na trhu Start bude určitě pro spoustu rozvíjejících se firem zajímavou příležitostí, jak získat nový kapitál. A pro investory je to přinejmenším nějaká vláha na jinak zasychajícím poli pražské burzy. Také sekundární obchodování s některými zahraničními tituly může přivést na burzu nové investory. Jen by bylo určitě zajímavější, kdyby se třeba aspoň u ETF jednalo o měnově zajištěné varianty. To je zatím bohužel v nedohlednu.