Novinka při krachu banky. Pojištěné vklady si vyberete i online

Vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěné až do výše 100 tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun). Pokud banka zkrachuje, Garanční systém finančního trhu klientům vyplatí náhradu pojištěných vkladů – například milion korun uložený v bance je vyplacen celý.
Doteď si lidé museli peníze vyzvednout osobně na pobočce takzvané vyplácející banky (aktuálně Komerční banka). Od roku 1995 takto proběhlo už dvacet výplat, naposledy při krachu Sberbank.
Nově však mohou klienti využít také online výplatu přes bankovní identitu.
„Podle dat z ledna letošního roku využívá bankovní identitu již 4 650 000 lidí a jejich počet stále roste. Proto jsme pro příští výplaty náhrad vkladů zavedli možnost požádat o výplatu náhrady i online – a to s využitím bankovní identity,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.
Půjde podle ní o další z možností, jak si prostředky vyzvednout – možnost osobní návštěvy pobočky vyplácející banky, korespondenční žádosti či zplnomocnění třetí osoby zůstane stále zachována.
Všem fyzickým osobám s trvalým pobytem v Česku a se zřízenou bankovní identitou bude umožněno vyřídit si a převzít náhradu online. Výběr náhrady vkladů online budou moci využít také klienti Komerční banky, kteří mají zřízenu službu KB klíč.
„Na speciálně zřízených stránkách vyplácející banky – tedy aktuálně Komerční banky, budou klienti po ověření prostřednictvím bankovní identity vyzváni k zadání čísla účtu, na který si přejí náhradu zaslat. Náhradu lze tímto způsobem poukázat pouze na účty vedené v České republice,“ popisuje Kadlecová.
O všech způsobech převzetí náhrady vkladů, termínu výplat a také o celkové částce k výplatě budou klienti v případě krachu finanční instituce informováni doporučeným dopisem, který jim garanční systém zašle na adresu trvalého pobytu, který má padlá finanční instituce k dispozici. Veškeré informace o postupu pro získání náhrady jsou také popsány na webu Garančního systému.
Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Spravuje dva fondy.
Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU. Ten je používán při krachu finanční instituce.
Druhým je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které se použijí v případě ohrožení stability některé z finančních institucí. Tedy tak aby nebylo nutné ukončit její existenci.
V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.
Pojištění vkladů u GSFT garantuje lidem náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně do výše odpovídající částce 100 tisíc eur na jednoho klienta v jedné bance. Garanční fond uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem, Polskem a Německem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé výplaty ze zákona pojištěných peněz.
