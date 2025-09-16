Peníze.cz
Hotovost vložíte snadněji. Druhá sdílená síť vkladomatů se rozrostla

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 16. 9. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Vkladomaty jsou odteď výrazně dostupnější. Česká spořitelnaČSOB a Raiffeisenbank spustily v ostrém provozu službu Vklad na kartu, která klientům umožňuje, aby mohli vkládat hotovost i přes bankomaty dalších zapojených bank z této trojice.

Banky novou službu v pilotním provozu testovaly od začátku letošního června, zapojilo se do něj necelých čtyřicet vkladomatů v Praze i v menších městech.  Teď je dostupná na více než tisícovce vkladových bankomatů po celém Česku. 

„V době pilotního spuštění služby Vklad na kartu bylo primárním cílem otestovat fungování služby mezi zapojenými bankami. Vklad hotovosti šlo využít na několika desítkách bankomatů a i přesto, že banky ve své marketingové komunikaci na novou službu neupozorňovaly, vklad hotovosti do zařízení jednotlivých bank využilo více než 3000 klientů a průměrná výše vkladu hotovosti se pohybovala v rozmezí 11 až 15 000 korun,“ uvedl Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace.

Právě s její podporou služba Vklad na kartu vznikla. Technické řešení připravily kartové asociace Mastercard a Visa jako mezinárodní standard, který poprvé na světě vyzkoušely právě v Česku.

„Bankovní trh v ČR je dlouhodobě lídrem v oblasti digitalizace a inovací. Služba Vklad na kartu navazuje na předchozí úspěšné projekty, kdy banky spojily své síly, a opět se potvrzuje, že i ve velkém konkurenčním prostředí je možné vytvářet společná řešení s jasným přínosem pro klienty,“ doplnil Šalša.

Služba je určena pro všechny retailové i firemní klienty. Hotovost se připisuje na účet vedený ke kartě zpravidla do 30 minut. Klienti mohou pro vklad hotovosti využít také virtuální nebo digitalizované karty Mastercard v mobilních zařízeních, v následujících měsících tuto možnost umožní i Visa.

Vkladové bankomaty zapojené do služby Vklad na kartu jsou označeny speciálním piktogramem a dohledatelné na stránkách zapojených bank, zároveň se budou postupně přidávat do aplikace Mapy.cz.

Za vklad do bankomatu vlastní banky klienti neplatí. V případě využití bankomatu partnerské banky může být účtován poplatek obdobný výběru z cizího bankomatu. Reklamace se řeší vždy s bankou, která platební kartu vydala.

Stranou zůstává čtveřice bank, která začala vzájemně sdílet své bankomaty už dříve: Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit.

bankomat, bankomaty, Česká spořitelna, ČSOB, hotovost, Raiffeisenbank, vklady

