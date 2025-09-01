Dětské účty nabízejí téměř všechny retailové banky na trhu. Do 15 let dítěte musí účet založit rodič, který bude mít i dohled nad účtem. S patnáctými narozeninami a tedy i občankou v kapse si děti mohou účet už více spravovat samy, nicméně rodiče mají k účtu stále přístup a mohou transakce na něm kontrolovat. A to až do 18 let.
Účty pro děti a mládež pochopitelně můžou rodiče založit kdykoliv, na začátku školního roku to ale bývá výhodnější. Řada bank totiž touhle dobou tradičně nabízí různé finanční bonusy.
Letos je nejštědřejší Raiffeisenbank. Za aktivní využívání účtu nabízí dětem a mladým lidem až 3000 korun za půl roku. Musí ale platit často kartou, alespoň 10x měsíčně.
Štědrá je také mBank. Každému dětskému klientovi nabízí až 700 korun kapesné, když si do konce září u ní založí účet a dvakrát v prvních dvou měsících zaplatí kartou alespoň jednou měsíčně.
ČSOB zase nabízí k založení dětského účtu kapesné až 600 korun Stačí splnit tři podmínky, viz níže.
Česká spořitelna nabízí do konce září nových dětským klientům až 500 korun, pokud provedou v následujících pěti měsících minimálně jednu platbu kartou měsíčně. Také UniCredit Bank nabízí 500 korun jen za založení účtu.
Komerční banka připíše malému klientovi na účet pětistovku, pokud si minimálně stejnou částku na účet vloží sám. Air Bank mu přičte na nový účet do konce září 300 korun, bez dalších podmínek.
Většina bank nabízí dětem spořicí účty, oproti loňské nabídce ovšem kleslo nabízené úročení. Podobně jako u spořicích účtů pro dospělé. Úroky se tak pohybují většinou kolem 2,5 až 3 procent ročně, česká spořitelna a ČSOB nabízejí i 4 procenta, ale jen do určité výše vkladu. Loni byly úrokové sazby u dětských spořicích účtů nejčastěji mezi 4 až 5 procenty.
Projděte si nabídky i podmínky účtů pro děti a mládež. Banky jsme seřadili podle abecedy:
Air Bank
- Účet pro děti (8 až 14 let)
Rodič si může dítě ve věku 8 až 14 let přidat ke svému účtu zdarma jako dětského disponenta. Rodič jako vlastník účtu má o všem přehled a dítěti určuje pravidla. Konkrétně nastavuje limity, může kontrolovat zůstatek.
Dítě má k účtu zdarma vlastní debetní kartu nebo nálepku s dětským motivem. Rodič zároveň na telefon dítěte může nainstalovat dětskou verzi aplikace My Air, kde dítě sleduje například zůstatek účtu, kontroluje za co utrácí a na co a jak šetří.
K účtu je možné založit i účet na šetření, kam si malý klient odkládá peníze i do konkrétních obálek a spoří tak s jasným účelem. Účet je úročen do výše 250 tisíc korun úrokovou sazbou 2,5 % ročně. Úroky platí pro nové i stávající klienty a nové i stávající vklady.
Rodiče mohou účet pro děti založit v mobilní aplikaci My Air nebo na pobočce. K založení potřebují kromě svého dokladu také doklad dítěte s fotkou – občanský průkaz nebo cestovní pas a jeho české telefonní číslo.
Aktuálně má banka k dětskému účtu speciální akci – pokud si klient Air Bank do 30. září založí v My Air nový účet dětský účet, získá dítě na tento účet 300 Kč (bez dalších podmínek).
- Účet pro mladé od 15 do 18 let
Děti starší patnácti let si mohou účet založit sami. Vedení je zdarma, stejně jako dvě karty, bez poplatku jsou výběry z více než 2000 bankomatů ve sdílené síti (bankomaty Air Bank, Komerční banky, Monety, UniCredit). Je možné si zdarma otevřít účet v dolarech nebo eurech. Založit účet je možné na webu banky na pár kliknutí nebo prostřednictvím aplikace My Air, případně na pobočce. Stačí občanský průkaz.
Vedle běžného účtu si můžou založit i spořicí účet, který banka úročí do výše 1 milionu korun úrokovou sazbou 2,5 % ročně. (Úroky opět platí pro nové i stávající klienty a nové i stávající vklady.)
Creditas
- Richee účet Junior (6 až 17 let včetně)
Před 15. narozeninami dítěte musí účet založit rodiče, a to na pobočce nebo i online v mobilní aplikaci. K založení dětského účtu je třeba identifikovat dítě i jeho zákonného zástupce. U dětí ve věku od 6 do 14 let je třeba doložit rodný list. Identifikace dětí ve věku od 15 do 17 let včetně probíhá osobně na základě doložení jejich dokladu totožnosti, a v případě, že produkt zakládá zákonný zástupce, pak i jejich rodného listu. Děti ve věku od 15 do 17 let včetně si mohou účet zřídit na pobočce také samy bez zákonného zástupce. Potřebují občanský průkaz.
Účet je zdarma, k dispozici je digitální bankovnictví (pro PC, aplikace pro tablet i mobil). K účtu lze mít platební kartu. Kartu lze přidat do elektronických peněženek. U Apple Pay a Google Pay si mohou děti kartu přidat od 15 let, u Garmin Pay je věková hranice 16 let. Dětský běžný účet má aktuálně úročení 2,4 % ročně do výše zůstatku 50 tisíc korun.
Založení, vedení, karty a další běžné úkony jsou bez poplatku, a to včetně neomezené možnosti vybírat z bankomatů kdekoli na světě. Rodiče mají přehled a kontrolu díky vlastnímu internetovému bankovnictví nebo mobilní aplikaci Creditas Banking.
- Spoření Richee Junior (0 až 17 let včetně)
Spořicí účet je možné založit i samostatně, bez nutnosti zřizovat běžný účet. Věk dítěte není u spořicího účtu zdola omezen. Aktuální úročení je 3 % pro část vkladu do 350 tisíc korun a 1 % pro část vkladu nad tento limit.
Česká spořitelna
- Dětský účet (od 0 do 18 let)
Pro založení dětského účtu u spořitelny je potřeba, aby zákonný zástupce předložil svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pokud je dítě mladší 15 let. V tomto věku dítě nemusí být přítomno na pobočce, pokud se nezřizuje platební karta. Pokud však chcete dítěti od 8 let zřídit platební kartu, musí být při zakládání účtu osobně přítomno a mít svůj doklad totožnosti.
Děti starší 15 let už musí být na pobočce vždy osobně a mít vlastní občanský průkaz nebo pas. Založení dětského účtu není možné online, je nutné navštívit pobočku České spořitelny.
Vedení účtu je zdarma, stejně jako elektronické transakce, platební karta a výběry hotovosti z bankomatů spořitelny. Do věku osmi let (tedy děti, které ještě nemohou mít platební kartu) mají jeden výběr hotovosti na přepážce zdarma.
Dítě, které je majitelem účtu (zákonný zástupce je disponentem), má možnost používat internetové a mobilní bankovnictví George a také platební kartu v souladu s přidělenými právy, o kterých rozhoduje zákonný zástupce. Dítě tak na základě rozhodnutí rodiče může používat bankovnictví buď aktivně, nebo pasivně jen k náhledu.
Do 14 let nabízí banka speciální vzhled bankovní aplikace George. Od 15. roku věku si může dítě nastavit aktivní právo obsluhy účtu sám. Od 15 let může o kartu požádat i nezletilý majitel účtu.
Pokud po 18 letech dítě předloží potvrzení o studiu, může výhody studentského účtu využívat až do 26 let.
Banka nyní nabízí odměnu za pravidelné spoření a používání mobilního bankovnictví George. Mladí klienti tak mohou získat za pět měsíců až 500 Kč (5x100 Kč měsíčně, pokud provedou minimálně jednu platbu kartou v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl založený účet. Akce platí do konce září 2025.
- Spořicí účet pro děti (0 až 18 let)
Spořicí účet od spořitelny má základní úrokovou sazbu 4,05 % ročně do limitu 100 tisíc korun. Na nejvyšší úrok dosáhne dítě, které si bude měsíčně spořit alespoň 50 Kč. Účet je bez poplatku a dítě si z něj může zdarma převést peníze na svůj dětský účet.
ČSOB
- Dětský účet (0 až 18 let)
Od narození dítěte lze využívat účet jako takzvanou digitální kasičku, kde je pro všechny dostupný přehled o zůstatcích. V osmi letech mohou rodiče nechat dítěti vydat platební kartu, se kterou zaplatí v obchodě i na internetu. Design karty si může vybrat sám. Od 15 let může zadávat platby a platit mobilem. Rodiče však mají stále všechny kroky dítěte pod kontrolou a po celou dobu užívání dětského účtu mají přístup do aplikace ČSOB Smart.
Vedení účtu je zdarma. Výběry z bankomatu jsou v bankomatech ČSOB a na poště zdarma. Mobilní i internetové bankovnictví má k dispozici i dítě, do 15 let ho využívá jen k náhledu, později už i aktivně.
Účet pro děti sjednají rodiče v aplikaci ČSOB Smart nebo ve vlastním internetovém bankovnictví. Stačí naskenovat rodný list dítěte, případně i jeho občanku, pokud už mu bylo 15 let. Účet lze případně založit i telefonicky nebo na pobočce.
Od 18. roku se dětský účet „pouze“ změní na Plus Konto a čerstvý dospělák už získává v jeho správě samostatnost. Zároveň v tuto dobu přichází jeho rodiče automaticky o možnost nakládat s tímto účtem.
Aktuálně banka nabízí k založení dětského účtu kapesné až 600 Kč. Stačí splnit tři „výzvy“. Za první přihlášení do mobilní aplikace ČSOB získá dítě odměnu 200 Kč. Dalších 200 Kč získá za první kapesné, které rodiče na účet zašlou (stačí poslat stovku). A za vyzkoušení platby kartou se připíše na účet dalších 200 Kč. Tato akce trvá do konce září. „A jakmile splní dítě všechny mise pro získání odměny 600 Kč, automaticky zařadíme rodinu do slosování o rodinný zážitek přes Amazing Places,“ říká mluvčí banky Monika Hořínková.
Mladí klienti si mohou také založit spořicí účet. Úroková sazba je nyní 4 % ročně do 250 000 Kč. Dítě pro ni nemusí dělat nic navíc. Stačí, aby jeden rodič nebo jiný zákonný zástupce plnil podmínky Top sazby, případně Bonusové sazby (pokud mu ještě nebylo 27 let).
Podmínky jsou následující:
- Zaplatit nejméně 5x měsíčně kartou
- Posílat si na běžný účet příjem ve výši alespoň 15 000 Kč měsíčně
- Odkládat si celkem alespoň 1 500 Kč měsíčně na penzijko, stavebko nebo investice.
- Pokud nebylo rodičovi nebo zákonnému zástupci ještě 27 let, stačí jen platby kartou. Nemusí tedy řešit příjem nebo pravidelné odkládání.
Fio banka
Banka nabízí pro děti a mládež Fio osobní účet. To mohou rodiče založit dítěti v podstatě hned po narození. Od osmi let pak může mít jejich potomek i vlastní platební kartu.
U dětí do patnácti je pro založení Fio osobního účtu nutné, aby rodiče na pobočce předložili rodný list dítěte a také svůj doklad totožnosti. Nad patnáct let je pak potřeba doložit kromě rodného listu také průkaz totožnosti a samozřejmě rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
Od osmi let pak mohou mít děti vlastní platební kartu. Pro jejich vydání je ale nutná osobní přítomnost dítěte na pobočce i s průkazem totožnosti, což je občanský průkaz nebo do 15 let cestovní pas.
Je možné si vybrat mezi kartami Mastercard nebo Visa, které mají přednastavený limit pro platby i výběr. Zatímco s kartami Visa jsou výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí zdarma, s kartami Mastercard je možné vybírat bez poplatků v bankomatech Fio banky a pak je možné mít zdarma ještě dva výběry měsíčně v jiných bankomatech. Za další už se platí vždy 25 korun.
Dítě má pasivní přístup k internetbankingu i smartbankingu, aby mohlo sledovat, co se na jeho účtu děje. Od 15 let pak může přejít na aktivní režim, kdy už může samo účet využívat stejně jako ostatní klienti.
K účtu je možné založit dítěti Fio konto, Fio spořící účet nebo termínovaný vklad. Podmínky jsou stejné jako pro dospělé. Spořicí účet má aktuálně úrokovou sazbu 3,2 % bez omezení výše vkladu.
Komerční banka
- Účet start pro děti (6 až 15 let)
Dětský účet nabízí internetové a mobilní bankovnictví pro dítě i rodiče. Notifikace o pohybech a zůstatku na účtu jsou zdarma, výběry hotovosti ve sdílené bankomatové síti (bankomaty Air Bank, Komerční banky, Monety, UniCredit) jsou zdarma + dva výběry zdarma z jiných bankomatů v Česku nebo v zahraničí. Další výběry jsou pak případně za 49 korun.
Dítě může mít kartu s dětským designem, například s kočičkou nebo pejskem nebo gamingovou postavičkou Poro. Některé designy pro banku vytvořila umělá inteligence.
K založení účtu musí rodič předložit dva doklady totožnosti a rodný list dítěte a průkaz totožnosti, třeba pas.
V současné době má banka akci pro klienty do 18 let. Pokud vloží na účet minimálně 500 Kč, tak získají od banky 500 Kč. Akce platí pro nové klienty do 31. října.
- Multiměnový účet standard (od 6 do 26 let)
Vedení účtu je zdarma u tarifu standard, který má jednu multiměnovou funkci a k dispozici až dvě platební karty s výběrem designu. Je možné vybrat i další nadstandardní služby, v takovém případě se za účet už platí.
Děti od 15 let si mohou účet založit samy. Na pobočce nebo online přes mobilní aplikaci. Potřebují k tomu občanský průkaz nebo cestovní pas. Dítě musí být občanem ČR.
Účet nabízí mobilní aplikace internetového bankovnictví pro iOS i Android, zdarma jsou všechny odchozí úhrady v korunách zadané přes internet nebo mobil, všechny domácí příchozí úhrady v korunách, zdarma jsou výběry hotovosti ze sdílené bankomatové sítě + dva výběry z jiných bankomatů nebo v zahraničí (za další se platí 49 korun). Zdarma jsou také elektronické příchozí a odchozí SEPA úhrady.
- Dětský spořící účet (0 až 18 let)
Zakládá se a obsluhuje v online bankovnictví KB+. Správa a vedení spořicího účtu je zdarma. Nabízí funkci spořicích obálek, kde si dítě může spořit na konkrétní věc. Převody plateb jsou zdarma.
Pro děti ve věku 0 až 15 let spořicí účet zakládá rodič nebo zákonný zástupce, od 15 do 18 let si dítě může založit spořicí účet i samo online nebo na pobočce. Roční úroková sazba je 2,5 % ročně. Vedení účtu je zdarma, měsíčně lze převést až 50 000 Kč.Od šesti let může mít aplikaci KB+ a účet z ní ovládat, do té doby spravuje spořicí účet rodič. Aplikace se přizpůsobuje věku dítěte a zobrazuje pouze relevantní funkce. Od 15 let se rozšiřují oprávnění, od 18 let se aplikace plně zpřístupní.
V rámci aktuální kampaně „500 za 500“ nabízí KB novým klientům ve věku 6 až 17 let bonus 500 Kč při založení účtu v tarifu Start, Standard nebo dětského spořicího účtu za podmínky vložení vlastních minimálně 500 Kč do 2 měsíců od založení účtu.
Zároveň dostanou mladí klienti slevový voucher na KB platební náramek zdarma při sjednání platební karty Visa. Platební náramek lze nosit na ruce a využívat pro bezkontaktní platby. Akce platí do 30. listopadu 2025. „Dále u nás děti mohou získat 1000 Kč a plyšového medvídka za sjednání dětského penzijka,“ doplňuje mluvčí banky Šárka Nevoralová.
mBank
- mKonto pro děti (od 0 do 15 let)
Zřízení a vedení účtu je zdarma. mKonto pro děti lze založit online, bez nutnosti navštívit pobočku. Stačí barevně naskenovat dva dokumenty – rodný list a občanský průkaz či pas dítěte a nahrát je do mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Druhý doklad je nutné předložit v případě, že klient žádá pro dítě i platební kartu, dítěti však musí být alespoň osm let. Smlouva se poté podepíše jednoduše SMSkou.
V případě, že má zákonný zástupce účet v mBank, může požádat o zřízení mKonta pro děti prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Vedení účtu je zdarma. Tři výběry měsíčně z libovolného bankomatu v ČR i v zahraničí jsou zdarma, další stojí 29 Kč.
Majitelem účtu je dítě, které ale do dovršení 15 let plně zastupuje zákonný zástupce. Dítě získá pasivní přístup, tedy může nahlížet do účtu a přesouvat peníze mezi dalšími svými účty. Může vkládat, vybírat hotovost a platit s platební kartou k účtu.
K novému dětskému účtu aktuálně dává banka i kapesné ve výši až 700 Kč. Pro získání odměny stačí, aby dítě v prvních 2 měsících zaplatilo kartou alespoň jednou měsíčně. Za každý měsíc, kdy bude podmínka splněna, mu na účet připíšeme 350 Kč, maximálně až 700 Kč. Akce končí 30. září. Dále k novému dětskému účtu nabízí dětský platební náramek za 1 Kč.
- mKonto #navlastnítriko (od 15 do 18 let)
Teenageři si ho mohou založit sami bez přítomnosti rodiče, a to plně online a bez nutnosti návštěvy pobočky. Proces sjednání účtu přes Bank iD je pro klienta otázkou několika minut, ověření probíhá zcela bezpečně a bez nutnosti dokládání dalších dokumentů.
V případě, že klient Bank iD zatím nevyužívá, je i nadále k dispozici druhá možnost, kterou lze provést plně online: ověřovací platbou z účtu vedeného na jeho jméno v jiné bance a s použitím platného občanského průkazu. Touto alternativou je možné zřídit účet do 1 pracovního dne. Vedení účtu je zdarma.
K dispozici je internetové bankovnictví i mobilní aplikace. Tři výběry z bankomatu jsou zdarma, další už stojí 29 korun. Je možné si zřídit eKartu (virtuální karta pro nákupy na internetu). Banka nabízí možnost platit prsteny nebo náramky. Při založení účtu je možné objednat v rámci promo akce náramek/prsten za korunu.
K oběma účtům je možné sjednat spořicí účty se sazbou 1 %.
Moneta Money Bank
- Dětský účet Tom Junior (od 8 do 15 let)
Účet je možné založit od 8 do 15 let (včetně), veden je pak do 18 let věku dítěte. Založí ho rodiče online nebo na pobočce. Pro založení je nutný rodný list a občanský průkaz nebo pas dítěte (od 15 let pouze občanský průkaz). V případě návštěvy pobočky je nutná přítomnost rodiče i dítěte. Založení a správa účtu jsou zdarma.
Účet lze přidat v aplikaci mobilního bankovnictví Smart banka, kde rodič svému dítěti může transakce kontrolovat a případně nastavit limity plateb nebo účet uzamknout.
K účtu Tom Junior je automaticky zřízen spořicí účet s výhodným úrokem ve výši 3,5 % ročně, a to do částky 100 000 Kč. Děti k účtu obdrží také debetní kartu, kterou mohou používat při běžných platbách. Po dosažení 15 let je možné kartu přidat do mobilních zařízení a využívat bezkontaktní platby přes Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay.
Děti mají rovněž přístup do vlastní dětské verze mobilní aplikace Smart Banka. Rodiče přitom zůstávají plně v obraze – mohou nastavovat limity, schvalovat transakce a sledovat pohyby na účtu svého dítěte přes svou vlastní aplikaci Smart Banka.
Od narození pro děti je rovněž možné založit stavební spoření, kde nabízíme zhodnocení 4,9 %, anebo revolvingový termínovaný vklad, kde v tuto chvílí pro šestiměsíční období nabízí banka úrokovou sazbu 3,1 %.
Partners banka
- Dětský účet (od 6 do 18 let)
Dětské a teens účty jsou součástí balíčku Pro rodinu, jehož základem je společný běžný účet a spořicí účet pro dospělé. Dětský účet mohou rodiče založit pro děti od 6 let ve své mobilní aplikaci, pokud už jsou klienty banky nebo pak i na pobočce.
K založení dětského účtu je potřeba mít doklad totožnosti dítěte – například rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas a doklad totožnosti zákonného zástupce (rodiče) – občanský průkaz nebo cestovní pas.
Balíček Pro rodinu stojí 99 Kč, ale může být i zdarma. Součástí dětského účtu je debetní karta, všechny výběry jsou zdarma. Design pro děti je v barevné podobě s křečkem, barvu karty i podobu křečka si mohou děti vybrat.
Dítě má v telefonu vlastní mobilní aplikaci s dětským designem a funkcemi, od 13 let může mít mobilní aplikace i klasický design bez dětských motivů (případně si ho dítě může zvolit už dříve).
Limity a kanály plateb určuje rodič. V aplikaci je možné přidat kartu do peněženky Apple Pay i Google Pay. Dítě může zadávat platby, rodič je schvaluje. V 18 letech si dítě založí svůj vlastní účet a převede si na něj peníze z dětského účtu.
„Na podzim plánujeme spustit pilotní projekt určený pro dětské klienty, kde budou mít možnost využívat platební náramky. Tento pilot nám umožní ověřit zájem i způsob využívání v praxi a následně rozhodnout o případným m širším nasazení,“ uvádí tisková mluvčí banky Tereza Píchalová. Doplňuje, že v případě pozitivní odezvy by banka do budoucna uvažovala o rozšíření nabídky i pro dospělé klienty.
Spořící účet je součástí balíčku, výše sazby je aktuálně je 3,06 %.
Raiffeisenbank
- Aktivní účet pro děti a studenty
Je možné ho založit už od narození dítěte a platí do 26 let. Jeho součástí je například neomezený počet tuzemských a euro plateb, výběry ze všech bankomatů na celém světě zdarma, až dvě platební karty pro studenty a děti starší osmi let. K dispozici je služba multiměna zdarma, která nabízí až 18 měn pod jedním číslem účtu. Účet se ovládá přes standardní mobilní nebo internetové bankovnictví.
Nezletilým musí účet založit zákonný zástupce na pobočce banky, potřeba jsou doklady totožnosti – originál rodného listu dítěte a ideálně i mobilní telefon, aby bylo možné zároveň nastavit mobilní aplikaci. Pokud je dítěti více než 15 let, je potřeba vždy předložit jeho občanský průkaz. Pokud je klient starší 18 let, může si účet sjednat online.
Účet je zdarma až do věku 26 let, pokud majitel předloží potvrzení o studiu, platnou ISIC kartu nebo kartu EYCA Student.
„Pokud si u nás otevře účet nový klient, který doposud není klientem Raiffeisenbank, získá při aktivním využívání účtu finanční odměnu 500,- Kč po dobu šesti měsíců za každý měsíc, kdy účet aktivně využije. Aktivní využívání znamená 10 plateb kartou měsíčně v kamenném obchodě nebo online,“ uvádí mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.
Platí se akorát za vklad a výběr peněz na pobočce banky s výjimkou prvního vkladu a výběru v kalendářním měsíci, které jsou zdarma. Pokud si u nás otevře účet nový klient, který doposud není klientem Raiffeisenbank, získá při aktivním využívání účtu finanční odměnu 500 Kč po dobu šesti měsíců za každý měsíc, kdy účet aktivně využije. Aktivní využívání = 10 plateb kartou v kamenném obchodě nebo online. Lze tak získat až 3000 korun.
UniCredit Bank
- Dětský účet (od 0 do 15 let)
Banka nabízí dětský účet, nad kterým mohou mít rodiče plnou kontrolu a vytvářet na něm finanční základ. Vedení účtu je zdarma a nyní s ročním úrokem 2 % do 100 000 Kč až do 31. prosince 2025. Navíc za založení účtu do konce roku získá dítě bonusový jednorázový vklad od banky ve výši 500 korun.
Jakmile dítě dovrší 8 let, je mu přidělena platební plastová nebo virtuální karta, se kterou může provádět samostatné finanční operace. Založení a vedení je zdarma. Rodiče si dětský účet přidají do svého online bankingu a smart bankingu a nastaví v něm limity pro výběry a platby.
Do osmi let děti mohou pasivně nahlížet na zůstatky a transakce v mobilní aplikace a internetovém bankovnictví, od osmi let můžou provádět aktivní operace za podmínek určených bankou a rodičem. Výběry z bankomatů v Česku a v zahraničí jsou zdarma.
Dětský účet sjednají rodiče na pobočce, kam s sebou musí vzít doklad totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě vlastní doklad totožnosti, vezmou i ten. Od 15 let dítěte přechází dětský účet do balíčku Start.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem