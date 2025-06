Seniorům nabízíme moderní službu, ale neděláme z nich digitální lidi

Hynek Just

Proč vytváříte speciální účet, respektive zvýhodnění pro seniory?

Inspirací, i když to asi bude znít jako klišé, jsou klienti. Spolupráce České pošty a ČSOB Poštovní spořitelny funguje přes 30 let, takže víme přesně jací klienti na poštu chodí a jaké služby vyžadují. Děláme si k tomu pravidelně průzkumy jak u zaměstnanců, kteří naše služby na poště nabízejí na všech 2900 obchodních místech, tak přímo u klientů, kteří na poštu chodí. Poslední takový průzkum je z letošního roku a dívali jsme se specificky na skupinu seniorů.

Proč zrovna na seniory?

Populace stárne, dnes máme přes dva miliony seniorů. To je skupina, která jistě stojí za oslovení. Velká část seniorů stále bere důchod v hotovosti.

V čem je ta skupina specifická?

Senioři se často potřebují s někým poradit. Ať už je to syn, dcera, vnoučata nebo pracovník pošty, kterého už důvěrně znají a kterému důvěřují. Právě proto jsme chtěli vytvořit účet, který by byl seniorům šitý na míru.

Přemysl Hanzelka Zdroj: ČSOB ČSOB Poštovní spořitelna Ve skupině ČSOB působí už 27 let. Od roku 2017 je ředitelem ČSOB Poštovní spořitelny a zodpovídá za vedení a rozvoj této divize v rámci skupiny ČSOB. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Když dnes sleduji generaci svých rodičů, řekněme lidí nad 80 let, nemám pocit, že by se jednalo o digitálně negramotné lidi. Potřebují vlastně senioři nějaké specifické služby, pokud jde o bankovní účty?

Dnes v rámci ČSOB obsluhujeme asi milion seniorů – tedy lidí nad 65 let. A účet u ČSOB má víc než 600 tisíc klientů ve věku nad 65 let. Pro řadu z nich je to první účet, který v životě mají. Když se podíváme obecně na seniorskou populaci, tak je tu skoro půl milionu lidí, kteří stále pobírají důchod v hotovosti. Buď si pro něj jdou na poštu, těch je přes 200 tisíc, zbylých asi 270 tisíc si ho nechává přinést listovním doručovatelem v hotovosti. Sociální aspekt a osobní kontakt je pro ně velmi důležitý. Z průzkumů nám také vyšlo, že asi polovina z nich nemá přístup k internetu. Tato čísla mohou nabízet zase trochu jiný pohled na seniorskou populaci. Tím samozřejmě nezpochybňuji, že existuje spousta seniorů, kteří si jsou schopni hledat věci na internetu a jsou digitálně gramotní.

Pokud seniorům nabídnete možnost pobírat důchod na účet, nepřijdou tím o důležitý sociální kontakt, který jim v současnosti nabízí právě návštěva pošty?

Řada seniorů chodí na poštu i kvůli dalším službám. Vyřídí si zde platby za energie, vsadí si, zaplatí složenku. My jim pouze říkáme, že nemusí být úplně bezpečné vybrat si v hotovosti 20 tisíc korun, což je dnes průměrný důchod, a jít s tím obnosem domů. Jako bezpečnější řešení vidíme, když si ty peníze nechají poslat na účet a vyberou si jen hotovost, kterou potřebují – zbytek peněz zůstane v bezpečí na účtu, kde jsou ze zákona pojištěny. Řadu plateb, které souvisí s provozem domácnosti, lze vyřešit jednodušeji – trvalým příkazem, svolením k inkasu, navedením na SIPO a podobně. A zbytek peněz mohou mít třeba na spořicím účtu, kde se jim zhodnocují. Je to koneckonců i levnější. Česká pošta v únoru zdražila výplatu důchodů v hotovosti z 35 na 78 korun, což je ročně skoro tisíc korun. Ale nechceme měnit chování těchto klientů, víme, že se nestanou rázem digitálními a zbytečně by je to stresovalo.

Jak přistupujete k lidem, kteří si celý život vystačili bez účtu v bance? To asi není úplně lehký úkol …

Minimálně můžeme garantovat, že nenabízíme službu, která by měla nějaké skryté poplatky nebo byla jinak nefér. U Poštovního účtu je vedení účtu zdarma, výběry na poště jednou za měsíc zdarma, výběry z bankomatů ČSOB také zdarma. Mají téměř 4000 míst k dispozici. Zároveň je sazba na našem spořicím účtu nastavena velmi zajímavě. A to nejdůležitější je, že seniorům se vším pomohou speciálně vyškolení pracovníci přímo na přepážce a zajistí za ně, společně s Českou správou sociálního zabezpečení, samotné zasílání důchodu na účet.

To jsou všechno argumenty, se kterými se dnešní senioři jistě už setkali. Pořád tam ale nevidím ten přerod na digitalizovaného člověka…

Ona i ta digitálnost může mít různé úrovně. První je zřízení osobního účtu, kdy klient kartou ani neplatí a není digitální. Další je založení účtu, placení kartou, a to i platební příkazy na poště, které má zdarma. Nejvyšší úrovní je pak internetové bankovnictví s velkou obrazovkou, fixní počítač nebo ovládání účtu přes mobilní telefon a podobně. Vnímáme samozřejmě i to, že do seniorského věku vstupují i lidé, kteří jsou na moderní technologie zvyklí.

Většinu výhod, které zmiňujete, mají dnes běžné účty i u jiných bank, a to i pro ne-seniory. Proč by si měl senior zakládat právě seniorský účet u vás?

Z průzkumů nám vyplývá, že hlavním důvodem, proč klienti jsou u ČSOB Poštovní spořitelny, je dostupnost. A to nejen ve formě zmiňovaného vedení účtu bez poplatků, ale i v tom smyslu, že klienti potřebují svou banku vidět, potřebují kolem ní chodit a preferují osobní kontakt s někým, komu důvěřují. Zvláště v menších obcích dnes pobočky bank nenajdete. Takže se často stává, že pošta je nejbližší a známé místo, které nabízí bankovní, poštovní, energetické nebo třeba i sázkové služby pohromadě. Dalším argumentem je donáška hotovosti kamkoliv zdarma.

To mně přijde zatím jako nejzajímavější argument. Jak to funguje, přinesete peníze komukoliv kamkoliv zdarma?

Pro seniory starší 65 let nabízíme donášku hotovosti do 20 tisíc korun jednou měsíčně kamkoliv po republice zdarma. Klienti ji využívají třeba i na donášku do lázní, na chatu a podobně.

Kdo to doručuje a kdo doručovatele zaplatí?

Roznášku provádí pracovník pošty, tedy listovní doručovatel. Připomněl bych, že ti roznášejí každý měsíc 270 tisíc důchodů v hotovosti, a těchto doručovatelů využíváme i pro tuto službu.

Takže toto doručování neznamená náklady navíc pro banku?

Ta služba má samozřejmě nějakou cenu a nějakou hodnotu a tu za seniory v rámci Poštovního účtu platíme.

A kdo vám na ni vydělá? Nechce se mi věřit, že by banka provozovala ztrátovou službu.

Vidíme velkou část seniorů, kteří s námi spoří, kteří si zakládají různé produkty, například stavební spoření pro vnoučata je celkem častý případ. Máme seniory, kteří u nás investují, mají termínované vklady, pojištění a podobně. To vše jsou služby, které bance zase vydělávají. Cílem samotné donášky hotovosti pro seniory tak pro nás není realizovat zisk.

Mohu si takovou službu objednat i jako ne-senior?

Ano. Tato služba je pro kohokoliv, každý si může požádat o donášku v hotovosti ze svého účtu u ČSOB. Pokud je vám méně než 65 let, tak je služba zpoplatněna 65 korunami.

S jakým předstihem je třeba takovou donášku objednat?

V současnosti je třeba požádat pět dnů dopředu nebo si o ni můžete zažádat v konkrétní pravidelný den v měsíci. Momentálně se snažíme o to, aby tato služba byla rychlejší, na podzim tak představíme zrychlení a časové zpřesnění.

Hynek Just Vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což se na jeho profesní kariéře nijak nepodepsalo. Věnoval se hudební publicistice, jeho recenze a rozhovory lze dohledat třeba v archivu Respektu, MF Dnes,... Další články autora.

