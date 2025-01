Spořitelna překvapila disponenty. Pozor na novoroční změnu

Česká spořitelna od Nového roku umožňuje disponentům nakládat s účty nejen na pobočce, ale nově také přes internetové a mobilní bankovnictví. Řadu klientů to zaskočilo – získali totiž online přístup i k účtům, u kterých to už nečekali.

Paní Eva se v pátek 3. ledna podívala do George – mobilního bankovnictví České spořitelny, u které má účet. A nestačila se divit: vedle toho svého tam našla i účet bývalého manžela, s nímž se rozvedla před mnoha lety.

„Protože spolu vycházíme, zavolala jsem mu. Podíval se do svého telefonu, do George, a zjistil, že i on vidí můj účet,“ vypráví o nepříjemném překvapení Eva. „Řekla jsem mu, ať si zkusí z mého účtu poslat stovku, jestli s mám účtem může skutečně disponovat A šlo to.“

Okamžitě proto volala na klientskou linku, kde se dozvěděla, že na změnu disponentských práv od ledna 2025 banka upozorňovala dopisem. „Skutečně jsem ho dohledala, ale vůbec mě nenapadlo, že by se mohlo něco takového stát. Navíc jsme byli s exmanželem přesvědčeni, že jsme v době rozvodu disponentská práva zrušili. Teď jsme tedy zjistili, že asi ne,“ vysvětluje Eva.

Bankéř na telefonu jí poradil, jak disponentská práva zrušit. „Nejde to v mobilním bankovnictví, musela jsem do internetového bankovnictví, kde se mi to nakonec povedlo. Každopádně překvapení to bylo nepříjemné. Ač spolu s exmanželem komunikujeme a děti už máme velké, nebylo mi příjemné, že viděl do mého účtu,“ dodává klientka.

Podobně jako ona byli na začátku roku překvapení i další klienti. S podobným problémem jako Eva zatím volaly desítky dalších lidí, říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

„Klienty, kteří v minulosti udělili disponentská oprávnění svým rodinným příslušníkům či známým, aby mohli disponovat s jejich účty na pobočce, jsme v říjnu, listopadu a v prosinci upozornili e-mailem, zprávou v Georgi nebo dopisem, že jejich disponenti budou nově moci disponovat jejich účty také v internetovém a mobilním bankovnictví,“ vysvětluje mluvčí.

Právě přes mobilní a internetové bankovnictví v poslední době klienti své účty nejčastěji obsluhují. Jde tak o rozšíření „starých“ služeb, které byly dřív dostupné jen na pobočce.

Spořitelna obeslala zhruba půl milionu klientů, kteří v minulosti na pobočce udělili disponentská práva jiným osobám. „Právě proto, že se někteří klienti ozvali, znovu tuto změnu v pondělí 6. ledna připomeneme e-mailem a upozorněním v internetovém bankovnictví George,“ dodává Hrubý.

O chystané změně podmínek jsme už v říjnu podrobně psali i na webu Peníze.cz. „K účtům, které mohli disponenti dosud obsluhovat jen na pobočce, budou mít přístup i jinak. Nově budou moct účty ovládat také telefonicky přes klientské centrum nebo jednoduše online v internetovém a mobilním bankovnictví George,“ informovala tehdy spořitelna.

Klienti, kteří si teď chtějí nevhodná disponentská práva zrušit, tak mohou podle mluvčího učinit v internetovém bankovnictví – konkrétně v sekci Disponentská oprávnění. Samozřejmě mohou také osobně přijít na pobočku, kde jim se změnou pomůže bankéř.

„Plyne z toho jedno poučení. Že si člověk musí po rozvodu zkontrolovat a udělat pořádek v podobných věcech – u účtů, u životních pojistek a u dalších finančních produktů, aby pak nebyl po letech nepříjemně překvapen, jako já teď,“ radí paní Eva dalším klientům.

Spořitelna od 1. ledna 2025 změnila i další části svých obchodních podmínek. Týkají se například možného sdílení vkladomatů, posílání peněz na číslo karty, postupu při rizikových platbách, rušení bankovní identity při jejím nepoužívání nebo o konci hlasové biometrie. Podrobně jsme o chystaných změnách psali v říjnovém přehledu.

