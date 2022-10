Náhradu vkladů ze Sberbank si nevyzvedlo 36 tisíc klientů

Garanční systém finančního trhu už vyplatil 98 procent peněz určených na náhrady vkladů u zkrachovalé Sberbank. Od 9. března, kdy se náhrady začaly na pobočkách Komerční banky začaly vyplácet, si pro ně do konce září přišlo 85 269 klientů. Celkově získali zpět zhruba 25,4 miliardy korun. K dokončení výplaty pojištěných vkladů Sberbank zbývá asi 519 milionů korun. Přihlásit se o ně může celkem přes 36 tisíc klientů.

Důvodů, proč se tito lidé o peníze ještě nepřihlásili, může být podle výkonné ředitelky Garančního systému Renáty Kadlecové několik. Může jít například o vklady, které jsou tak malé, že svým majitelům nestojí za námahu, nebo o vklady, které jsou předmětem ještě nevypořádaného dědictví. Nebo o vklady lidí, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí a ještě nenašli čas o náhradu se přihlásit. Nárok na náhradu pojištěných vkladů u Sberbank lze každopádně uplatňovat ještě poměrně dlouho, přesně do 10. března 2025.

Zákon zajišťuje klientům bank stoprocentní pojištění vkladu, zároveň je ale maximální částka náhrady limitovaná ekvivalentem 100 tisíc eur, což odpovídá zhruba 2,5 milionu korun. Pojištění do této výše se vztahuje na vklady fyzických osob, právnických osob, obcí a zákonem vymezených institucí. Celkem Garanční systém evidoval 18 oprávněných žádostí institucionálních klientů. Ve všech případech šlo o exekutorské úřady. Ty vedly účty pro 18 371 osob. Žádostem exekutorů o náhrady Garanční systém vyhověl, z vyplacených peněz budou vypořádáni jednotliví věřitelé.

Mnohem méně úspěšné byly obce. Uspěly jen tři. Na náhradu vkladu do výše 100 tisíc eur mají nárok municipality s daňovým příjmem do 500 tisíc eur, jeho výši musí své bance každý rok dokládat. Celých 42 municipalit ale podle Garančního systému tuto podmínku včas nesplnilo, a tak o nárok na náhradu přišly.

Klienti, kteří nesouhlasí s výši náhrad nebo mají jinou výhradu k výplatě pojištěného vkladu, můžou u Garančnímu systému podat reklamaci. Od března to udělalo zhruba 750 klientů a pětina z reklamací byla uznána jako oprávněné.

Rychlá čísla: 2600 klientů nedosáhne na plnou výši vkladu Garanční systém zveřejnil i některá zajímavá čísla týkající se pojištěných vkladů ve Sberbank: Nárok na výplatu základní náhrady vkladů mělo přes 106 tisíc klientů

Z toho 95 tisíc jsou fyzické osoby

52 tisíc klientů mělo v bance vklady do 10 tisíc korun

3000 klientů má v bance vklady do výše jedné koruny

V bance byly vklady z celkem 104 zemí mimo Česka – nejvíc z Ruska (2667) a Ukrajiny (1428).

2600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů

30 klientů mělo v bance vklady přes sto milionů korun

Kdo koupí půjčky u Sberbank

Zástupci Garančního systému, který je s největší pohledávkou vůči bance členem věřitelského výboru Sberbank, dnes také informovali o zítřejším jednání tohoto výboru. Na programu má být analýza závazných nabídek na koupi úvěrového portfolia Sberbank, kterou připravuje insolvenční správkyně Jiřina Lužová.

Banky s licencí ČNB mohly nabídky posílat do 10. října. Správkyně zatím nezveřejnila počet nabídek ani banky, které je poslaly. Zítřejší věřitelský výbor má posoudit nejvýhodnější nabídku a rozhodnout se, jestli s ní vysloví souhlas.

Podle představitelů Garančního systému by nejvýhodnější nabídka neměla by být výrazně nižší, než na kolik bylo portfolio půjček u Sberbank oceněno. Jak vysoké to ocenění bylo, to ale Garanční fond nechtěl prozradit. Nominální hodnota portfolia je 47,7 miliardy korun. Celkově jde o úvěry 659 firem, 3184 menších podnikatelů a 31 588 retailových klientů, z nichž je 13 322 hypotečních klientů a 20 277 klientů se spotřebitelskými úvěry.

Na souhlasu věřitelského výboru bude záležet, jestli bude insolvenční správkyně v započatém procesu prodehe pokračovat. Případně vybranou nejvýhodnější nabídku bude pak muset ještě odsouhlasit i soud, Česká národní banka a Úřad pro hospodářskou soutěž.

