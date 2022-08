„Máte nárok na příspěvek na bydlení.“ Pozor na SMS falešného ministerstva sociálních věcí

Příspěvek na bydlení je dávka, které se v souvislosti s prudce rostoucími náklady na energie a vůbec rychlým zdražováním dostává stále víc pozornosti. Dřív bývala opomíjená a mnoho lidí o její existenci nevědělo, případně netušili, že by na ni mohli mít nárok. A letos má po lednové změně parametrů možnost získat příspěvek na bydlení – navíc zvýšený – ještě víc domácností, dosáhne na něj i poměrně dost OSVČ.

Zjednodušilo se také komplikované žádání o příspěvek na bydlení. Od července je možné si o něj říct i přes internet, potřebné dokumenty nemusíte dokládat v originálech, stačí jejich skeny nebo fotky. A pak už je potřeba mít jen nějakou elektronickou identitu – a například bankovní identitu může mít pět nebo až šest milionů lidí.

To není Jurečka, říká George

Zvětšíte klikem. Zdroj: Česká spořitelna

Zvětšíte klikem. Zdroj: Česká spořitelna/internetové bankovnictví Petra Kučery Takhle vypadá esemeska od falešného MPSV. To pravé by vám jistě netykalo.A takhle varuje George ze Spořky.

Naposledy k příspěvku na bydlení přitáhl pozornost premiér Petr Fiala, když prohlásil, že nikdo v Česku nebude za bydlení vydávat víc než 30 procent (nebo 35 procent v Praze) příjmu. Zbytek by podle vyjádření premiéra měl doplatit stát právě prostřednictvím příspěvku na bydlení. Konstrukce příspěvku na bydlení je ale poněkud složitější, ve skutečnosti na něj zdaleka nedosáhne každý, kdo dá za nájemné a další služby spojené s bydlením více než 30 nebo 35 procent příjmů. Ve výpočtu ještě hrají roli takzvané normativní náklady na bydlení. O tom, jak se nárok na příspěvek na bydlení počítá, si víc můžete přečíst v našem článku: Zvýšení příspěvku na bydlení je definitivní. Spočítejte si, co vám přinese.

Nebo rovnou vyzkoušejte kalkulačku příspěvku na bydlení, která váš nárok na příspěvek na bydlení otestuje.

Zvýšeného zájmu o dávku státní sociální podpory se snaží využít internetoví podvodníci, varuje před nimi Česká spořitelna. „V posledních dnech evidujeme zvýšené zasílání podvodných SMS, které vyvolávají dojem, že jde o příspěvek na bydlení od MPSV. Po rozkliknutí vloženého odkazu se klienti dostanou na falešné stánky portálu občana s informací, aby se přihlásili a potvrdili zaslání příspěvku na bydlení v určité výši,“ uvádí banka. Pokud to uděláte, nejenomže žádné peníze nedostanete, ale přijdete o ty, které máte.

Pravděpodobnost napadení je vysoká i u klientů dalších bank. Podobně se objevují falešné nabídky investic do ČEZ a vůbec do energetického odvětví, zkrátka do všeho, co frčí v novinách. Dodržujte proto zásady bankovní hygieny, neklikejte na podezřelé odkazy, nezadávejte přístupová hesla nikam jinam než přímo do internetového bankovnictví. A do toho nikdy nevstupujte přes odkaz, ale vždycky přímo.

Pokud chcete zkusit zažádat o příspěvek na bydlení elektronicky, jděte přímo na elektronický formulář na webu MPSV.

