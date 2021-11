Česká spořitelna má nového člena představenstva

Novým členem představenstva České spořitelny odpovědným za oblast IT a operations je od 1. listopadu Martin Kobza (41 let).

Do České spořitelny přichází z rakouské Erste, kde měl posledních šest let na starost digitalizaci bankovních produktů a služeb napříč všemi zeměmi, kde skupina Erste působí. Stál u zrodu digitálního bankovnictví George a od roku 2015 řídil jeho postupný vývoj a spouštění v jednotlivých zemích střední Evropy.

Poslední rok zastával pozici generálního ředitele inovativního hubu George Labs. Pod jeho vedením začalo internetové a mobilní bankovnictví George využívat přes sedm milionů klientů v šesti evropských zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko a Maďarsko).

Před příchodem do rakouské Erste působil šest let ve Slovenské sporiťeľně, kde měl nejdříve na starost vývoj bankovních aplikací a posléze na pozici Chief Information Officer zodpovídal za IT a technologie. Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě se zaměřením na informační technologie.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny je Tomáš Salomon, místopředsedou představenstva Karel Mourek a dalšími člny představenstva, tedy nejužšího vedení spořitelny, jsou Daniela Pešková, Pavel Kráčmar a Ivan Vondra.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.