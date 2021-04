PPF může zvýšit podíl v Monetě, souhlasí ČNB

Skupina PPF může pokračovat v plánu na ovládnutí Monety Money Bank. Společnost Tanemo ze skupiny PPF obdržela souhlas České národní banky ke zvýšení svého podílu v Monetě na 28,36 %. Firmě to umožní nabýt všechny akcie z veřejného návrhu na odkup akcií, k vypořádání nabytí dojde 20. dubna.

V rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií nabízela společnost Tanemo 80 Kč za jednu akcii Monety. Společnost Tanemo obdržela potvrzení o akceptaci předpokládající odkup 141 723 860 kusů akcií Monety. Cena, kterou PPF za akcie nabídnuté v procesu dobrovolné nabídky odkupu zaplatí, činí 11,3 miliardy Kč. Podle mluvčího PPF Leoše Rouska dokonce ČNB souhlasila se zvýšením podílu až do 30 %.

Ve stručnosti si připomeňme, o co jde: PPF chce v Monetě získat největší podíl akcií a pak Monetě prodat Air Bank, Home Credit a Zonky. Formálně by tedy Moneta kupovala Air Bank, reálně by však PPF ovládla vedle svých dosavadních firem i Monetu. PPF využívá toho, že vlastnická struktura Monety je od jejího vzniku stále velice roztříštěná. I víc než desetiprocentní podíl by ji stačil k tomu, aby se stala největším akcionářem.

Souhlas ČNB neznamená, že PPF její plán vyjde – bude záležet na postoji a aktivitě ostatních akcionářů Monety. Nový šéf PPF Ladislav Bartoníček řekl před týdnem v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že jasněji by mělo být řádově během týdnů.

„Lze předpokládat, že v následujících dnech vydá vedení Monety názor na druhou část transakce – tedy splynutí Monety s aktivy skupiny Air Bank (na základě due diligence). Vše nasvědčuje tomu, že o druhém kroku se bude hlasovat na řádné valné hromadě, která se uskuteční 28. dubna,“ komentuje to Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.

Podle návrhu PPF by měla mít ve výsledné entitě Moneta váhu 60,3 % a Airbank 39,7 %. „Takový konverzní poměr disproporčně nadhodnocuje aktiva Airbank a lze je jen stěží ospravedlnit fundamentální logikou,“ uvádí Pfeiler.

Aktuálně nabytý podíl přesahující 28 % dává podle Pfeilera skupině PPF slušnou šanci její návrh prosadit. „Valné hromady se totiž tradičně neúčastní všichni akcionáři. Nicméně lze očekávat, že aktuálně v akcionářské struktuře převažují více aktivističtí hráči. Ti méně aktivní své podíly již raději prodali. Boj o Monetu tak zdaleka neskončil,“ říká Pfeiler.

Psali jsem podrobně: Námluvám s Air Bank se nebráníme, říká vedení Monety

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.