KB má nejnižší zisk za 20 let, o dividendě není jasno

Komerční bance loni klesl čistý zisk o 45 % na 8,2 miliardy korun. To je nejhorší výsledek od roku 2001, kdy to bylo 2,5 miliardy. V roce 2019 KB byla na 14,9 miliardách. Částečně utlumená ekonomika v důsledku pandemie se tak propsala i do hospodaření banky.

„Za takto citelným snížením zisku stál zejména nárůst nákladů rizika. Na provozní úrovni se finančnímu domu daří držet náklady na uzdě,“ hodnotí loňské výsledky KB Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.

Hospodaření banky výrazně zasáhlo snížení úrokových sazeb od České národní banky. Zatímco v roce 2019 základní repo sazba byla na hodnotách 1,75 a 2 %, v roce 2020 od května klesla na současných 0,25 %. Čisté úrokové výnosy KB se tak snížily o 9,5 % na 21,4 miliardy Kč.

„Obecně to znamená nižší výnosy z úložek peněžních ústavů u centrální banky,“ vysvětluje Pfeiler, že se to týká celého bankovního sektoru.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Podobné propady zisku v roce 2020 hlásí i další banky. Raiffeisenbank vykázala zisk ve výši 2,14 miliardy korun, což bylo meziročně o 49 % méně. Equa bank se loni snížil čistý zisk o více jak polovinu na 182 milionů korun.

Čisté poplatky a provize poklesly KB loni o 12,9 % na 5,2 miliardy Kč, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, a rovněž v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Eurové platby nesmějí být dražší než tuzemské.

Celkové výnosy KB poklesly o 8,9 % na 29,7 miliardy Kč.

O výplatě dividend pro akcionáře z loňského zisku zatím není jasno. „ČNB doporučila KB zdržet se jakékoliv výplaty dividend, dokud nebude dosaženo shody na základě předchozí diskuze mezi KB a dozorovým orgánem. Představenstvo KB se rozhodlo navrhnout dozorčí radě a valné hromadě přijmout doporučení ČNB nerozdělovat zisk před dosažením shody mezi ČNB a KB,“ uvedla banka ve zprávě o výsledku hospodaření.

„Banka udržuje robustní kapitálovou vybavenost, což posílí její pozici v následných jednáních s ČNB ohledně možného obnovení dividendové politiky,“ říká Pfeiler. Banka očekává, že diskuse s ČNB o návrhu dividendy začne na základě auditované účetní závěrky v březnu.

„Představenstvo je pak připraveno svolat mimořádnou valnou hromadu a vyplatit přebytečný kapitál, jakmile to regulátor umožní. Pokud by management vyplatil 60 % čistého zisku za roky 2019 a 2020, byla by tato dividenda přibližně 73 Kč na akcii,“ uvedli analytici J&T Banky.

KB udržuje robustní kapitálovou přiměřenost, která dosáhla 22,3 % před započtením zisku dosaženého v roce 2020. To je výrazně nad regulací požadovanou úrovní 16,2 %.

Objem klientských vkladů ve skupině KB se loni zvýšil o 9,4 % na 893 miliard Kč. Objem úvěrů se meziročně zvýšil o 5,7 % na 691,4 miliardy Kč. Úvěrování rostlo jak v drobném, tak i korporátním bankovnictví. Čistý objem poskytnutých půjček odpovídá 76,1 % objemu vkladů klientů.

KB se také pochlubila, že jasně vede ve financování podniků v rámci záručních programů Covid. V programu Covid III schválila 1700 žádostí v objemu 12 miliard Kč, což představuje 53 % podíl na schváleném objemu financování v tomto programu.

KB už dříve oznámila, že v první polovině roku 2021 propustí asi 3,5 % zaměstnanců.

Výsledky jsou za celou skupinu KB, do které patří Komerční banka, úvěrová společnost Essox, stavební spořitelna Modrá pyramida nebo KB Penzijní společnost.

Poznámka: původně jsme chybně uvedli, že jde o nejnižší zisk od roku 2013.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.