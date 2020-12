Dvě největší banky varují před novými podvody

ČSOB upozorňuje klienty na novou vlnu phishingových útoků. Jde o e-mailové zprávy, přes které se podvodníci snaží dostat k penězům na účtech.

„Ve zprávách najdete několik typických znaků podvodného e-mailu. Například cizí doménu odesílatele (není ČSOB) nebo odkaz, který nevede do internetového bankovnictví, ale na falešnou přihlašovací stránku,“ upřesňuje banka.

Připomíná také, jak podvodný e-mail funguje: Na falešné stránce internetového bankovnictví vložíte své přihlašovací údaje. Podvodníci je obratem zadají do opravdového internetového bankovnictví. V tu chvíli vám na mobil banka pošle ověřovací SMS kód. Vy zrovna na ověřovací SMS kód čekáte, on opravdu přijde a vy ho zadáte na falešnou stránku. Podvodníci teď mají přihlašovací údaje i SMS klíč. Tedy všechno, co potřebují, aby se přihlásili do internetového bankovnictví místo vás. Nakonec na vás vyskočí chyba a žádost o nové ověření. Dalším SMS kódem už ale potvrzujete třeba převod vašich peněz do zahraničí.

„Podvodníci spoléhají mimo jiné na to, že někteří klienti nedávají pozor a nečtou všechny informace, které banka posílá v ověřovacích SMS nebo notifikacích do aplikací typu Smart klíč. Ty jsou přitom pro bezpečnost vašich peněz důležité, proto jim prosím vždy věnujte pozornost,“ zdůrazňuje ČSOB.

Repro: ČSOB

Podobný podvod teď míří i na klienty České spořitelny. Chodí jim SMS vyzývající k odblokování údajně zablokovaného internetového bankovnictví. Spořitelna doporučuje tyto zprávy smazat a telefon nechat prověřit antivirovým programem.

Dobrý den, Jane, ano, jedná se o phishing. Prosím, na odkaz neklikejte, SMS smažte a prověřte telefon antivirovým programem. Děkujeme Vám. — Česká spořitelna (@Ceskasporitelna) December 28, 2020

Různé triky průběžně míří i na klienty ostatních bank. Například Moneta Money Bank nedávno varovala před vlnou podvodných telefonních hovorů, kdy se volající vydává za pracovníka banky.

Když má klient podezření, že se stal obětí podvodu, měl by se obrátit na skutečný klientský servis své banky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na jejím oficiálním webu. Lze ji kontaktovat také prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví, případně i jiným ověřeným způsobem – například klientským chatem dostupným z hlavní stránky banky.

Dostali vás?

Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se nedávno vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Vstup do galerie (klikněte)

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.