Větší pobočky České spořitelny otevřou už v osm

Česká spořitelna prodloužila na vybraných pobočkách v krajských městech otevírací dobu. Nově je otevírá už v osm ráno místo standardní deváté hodiny.

Ke změně došlo od začátku září na 17 pobočkách z celkových 443 poboček, které spořitelna má. Právě ona má největší síť bankovních poboček v republice.

V každém krajském je nově přinejmenším jedna pobočka s touto novou otevírací dobou, v Praze jsou čtyři z celkových zhruba 50. Jde o větší pobočky, které mají zároveň otevřeno aspoň do šesté hodiny odpolední.

“V sedmi krajských městech jsou pobočky pro klienty otevřené až do 20 hodin, v Ostravě dokonce do 21 hodin. V dalších pěti krajských městech mají pobočky otevřeno do 19:00 a 19:30 hodin a zbytek do 18 hodin,” upřesňuje mluvčí Filip Hrubý.

„Během léta jsme na vybraných pobočkách novou otevírací dobu otestovali a získali od klientů velmi pozitivní zpětnou vazbu. Řadu svých finančních potřeb si pohodlně zvládají vyřídit ještě před příchodem do práce,” říká Antonín Kratochvíl, expert inovací České spořitelny.

