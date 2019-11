Spor o vrácení bankovních poplatků může ožít. Je tu nová zbraň

Advokát Petr Němec nevzdává spor, do kterého se v letech 2012 až 2014 zapojily stovky tisíc lidí. Věří, že mu pomůže čerstvý rozsudek Soudního dvora EU.

| rubrika: Co se děje | 19. 11. 2019

Spor o bankovní poplatky za „správu úvěrového účtu“ přestal být masově zajímavý v roce 2014, kdy Nejvyšší soud prakticky zablokoval naděje klientů. Pro advokáta Petra Němce, který stál na počátku kauzy a byl jednou z jejích hlavních tváří, ale ještě neskončil. Teď doufá, že všechno ještě zvrátí u Ústavního soudu.

Radost mu udělal čerstvý rozsudek Soudního dvora EU. Ten letos v říjnu – na rozdíl od českého Nejvyššího soudu – došel k závěru, že poplatek za správu úvěrového účtu můžou soudy přezkoumávat.

„Znamená to, že český Nejvyšší soud v poplatkové kauze pochybil. Poplatek za správu úvěru je přezkoumatelný z pohledu nepřiměřených smluvních podmínek,“ říká Němec, který později proslul hlavně jako bojovník proti nezákonným exekucím.

Na Soudní dvůr EU se obrátili soudci z Maďarska, aby rozhodl o takzvané předběžné otázce. Podle unijních soudců by bankovní poplatky měly být specifikované, aby klient věděl, jaké služby za ně dostává. Evropský soud ale také řekl, že když specifikovány nejsou, nezpůsobuje to významnou nerovnováhu mezi bankou a klientem.

Má tedy smysl celou kauzu v Česku oživovat? Není to ve finále jedno? „Není, jelikož banky v Česku ten poplatek u soudu upřesnily. Ale zahrnuly do něj i služby samostatně zpoplatněné nebo inzerované jako zdarma. A zpoplatnit něco dvakrát nebo inzerovat něco zdarma, ačkoliv to je zpoplatněno, nejde,“ vysvětluje Němec.

Ten ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu podal už letos v dubnu, nově k ní doplnil i rozhodnutí evropského soudu.

I kdyby u Ústavního soudu uspěl, nepředpokládá, že by celá kauza začala od začátku. Lidé, kteří se už jednou soudili a neuspěli, nebo své žaloby po rozhodnutí Nejvyššího soudu stáhli, by se nejspíš nechtěli do celého sporu pouštět znovu.

Kdyby to ale někdo chtěl zkusit, šanci by podle Němce měl. „Promlčecí lhůta sice už uběhla, ale prekluzivní lhůta nikoliv. Promlčení tedy lze prolomit námitkou dobrých mravů: lidé logicky nemohli rozumně žalovat banku, když zde bylo chybné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Argumenty pro prolomení promlčení jsou velmi dobré a stačí, když to někdo zkusí,“ věří právník.

Ústavní soud se přitom bankovními poplatky zabýval už v roce 2014. V jednom konkrétním případě se na něj obrátil klient, který spor s bankou u takzvaných obecných soudů prohrál. Ústavní soud pak ale odmítl rozhodnout o samotné podstatě sporu, stížnost označil za zčásti neodůvodněnou a zčásti neoprávněnou. „Ústavní soud nemůže hrát roli náhradní soudní instance u bagatelních sporů,“ řekl tehdy soudce Jan Filip. Zjednodušeně řečeno: Šlo o příliš malou částku na to, aby se jí ústavní soudci zabývali.

Němec teď doufá, že to bude jiné. Nová stížnost, kterou letos podal, má podle něj ústavněprávní význam. Celý případ podle něj přesahuje individuální zájmy konkrétního stěžovatele, protože ovlivňuje miliony smluv nejenom s bankami, ale i jinými firmami.

„Nález Ústavního soudu má potenciál pozitivně ovlivnit celý spotřebitelský trh v České republice, jakož i sladit tuzemskou judikaturu s judikaturou Soudního dvora EU, a tedy garantovat českým spotřebitelům totožná práva, jako mají spotřebitelé jinde v EU,“ píše v ústavní stížnosti.

Němec zdůrazňuje, že maďarský nejvyšší soud udělal to, co před pěti lety odmítl ten český. Tedy že se obrátil na Soudní dvůr EU kvůli posouzení takzvané předběžné otázky. Český Nejvyšší soud to tehdy neudělal, přestože ho k tomu advokáti klientů bank vyzývali.

Český spor se v letech 2012 až 2014 vedl o bankovní poplatky za „vedení úvěrového účtu“ či „správu úvěru“. Ty dosahovaly obvykle 50 až 100 korun měsíčně v případě spotřebitelských úvěrů a 150 korun v případě hypoték. Banky totiž neuváděly, jaké konkrétní služby klientům za tento paušál nabízejí, případně ho vysvětlovaly nevěrohodně – stejné služby totiž u běžných účtů nabízely mnohonásobně levněji nebo zdarma. „Vedení úvěrového účtu“ přitom bylo jenom v zájmu banky, klient ho v praxi nevyužil.

Kauzu odstartoval v roce 2012 právě Petr Němec. S odvoláním na tehdejší rozhodnutí německého nejvyššího soudu uspěl ve sporu s Komerční bankou. Ta mu zaplacené poplatky za vedení úvěrového účtu vrátila ještě před tím, než jejich spor rozhodl soud.

Později se do hromadných iniciativ (například PoplatkyZpět) zapojily stovky tisíc klientů. Banky ale u různých soudů postupně spory vyhrávaly a poté, co Nejvyšší soud vydal sjednocující stanovisko, lidé své žaloby stáhli. Podle tehdejších údajů České bankovní asociace uspěli klienti jenom ve třech sporech, zatímco banky ve zhruba třech stovkách.

„Konec zpětného zpochybňování řádně uzavřených smluv je dobrou zprávou nejen pro jistotu celé ekonomiky, ale i pro banky a jejich klienty. Právě pro klienty je totiž výhodnější, když bude ceny určovat konkurenční soutěž bank o zákazníky,“ vítal v roce 2014 rozhodnutí Nejvyššího soudu tehdejší náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Banky argumentovaly tím, že klient podepsal smlouvu o úvěru dobrovolně a souhlasil tedy i s poplatky. Celá kauza nicméně výrazně přispěla k tomu, že banky sporný poplatek zrušily, nebo ho aspoň části klientů přestaly v praxi účtovat.

Evropský soud ve svém aktuálním rozsudku zmínil, že poplatkové spory dopadají v různých státech jinak. Konkrétně zmínil Německo, kde byli úspěšní klienti, a Rakousko, kde vítězily banky.

Kdy Ústavní soud rozhodne o nové stížnosti advokáta Němce, zatím není jasné. Obecně se délka řízení v podobných věcech pohybuje průměrně kolem jednoho roku.