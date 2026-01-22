CSG plánuje prodat nové akcie v hodnotě 750 milionů eur a stávající akcie od hlavního akcionáře a majitele Michala Strnada v zatím neupřesněné výši. Ale spekuluje se, že CSG chce získat vstupem na burzu až 3,3 miliardy eur.
Od úterý si mohli akcie v rámci IPO (první veřejné nabídky akcií) objednat takzvaní institucionální investoři, tedy typicky investiční fondy a banky. Firma je nabízela za cenu 25 eur za akcii. Podle agentury Bloomberg pokryli zájemci celou nabídku během několika minut od úterního zahájení úpisu.
Díky mimořádnému zájmu se očekává, že po zahájení obchodování na burze cena akcií CSG prudce stoupne. Poprvé se k nim také budou moct dostat retailoví investoři, tedy běžní lidé. A to i na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy.
„Emise bude od prvního dne obchodování dostupná všem investorům. Obchodování bude probíhat v českých korunách,“ říká Jiří Kovařík, ředitel komunikace Burzy cenných papírů Praha.
Zahajovací cena pro obchodování na pražské burze bude podle Kovaříka stanovena na základě přepočtu ceny na primárním trhu do českých korun podle platného kurzu České národní banky k 22. lednu. První měsíc navíc nabídne burza akcie CSG bez burzovních poplatků (poplatky si nicméně mohou účtovat obchodníci s cennými papíry, jejich prostřednictvím zájemce akcie kupuje).
I přes odpuštění burzovních poplatků by ale investoři měli, podle analytiků, čekat vysokou cenu akcií a takzvaný IPO efekt: tedy jev, kdy akcie společnosti po vstupu na burzu zaznamenají prudký růst ceny v důsledku vysoké poptávky, zvýšené publicity, prestiže a lepší likvidity a následně mohou, po ochladnutí, na ceně klesnout.
Zbrojní průmysl je nadhodnocený, ale je to příležitost
„IPO efekt, tedy růst při vstupu na trh, je na akciích CSG pravděpodobný, protože úpis byl určen institucionálním hráčům, zatímco poptávka retailu se projeví teprve až při pátečním začátku obchodování. Jestli ale cena po úvodních nákupech klesne, nebo se zájem kupců udrží déle, se samozřejmě říct nedá," uvádí analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
Zbrojařské firmy podle něj obecně do portfolia patří. „Jde o investici do dlouhodobého trendu obnovy evropské obrany a obecně většího zbrojení ve světě. Z pohledu diversifikace je navíc vhodné mít v portfoliu akcie, které rostou při geopolitickém napětí, což se děje třeba právě teď. Otázkou je samozřejmě cena a je třeba říci, že evropští zbrojaři se většinou obchodují za nadprůměrné či velmi nadprůměrné valuace,“ dodává.
Podobně to vidí také Tomáš Cverna, analytik XTB: „Myslím si, že velký zájem nejen tuzemských investorů o IPO se zasadí o to, že ohodnocení CSG při obchodování na amsterdamské burze naroste nad očekávanou valuaci 25 miliard eur poměrně svižně.“
Zbrojení je podle něj globálním trendem, s čímž se ale pojí i rizika. Čím dráže totiž investoři akcie nakoupí, tím nižší je budoucí očekávaný výnos a najít podhodnocený titul je v této oblasti těžké. „CSG by se navíc měla začít obchodovat na valuačním násobku EV/EBITDA pro rok 2026, který je srovnatelný s britským BAE Systems a v případě růstu akcií v prvních obchodních dnech by mohla valuační násobek britského zbrojaře překonat,“ upozorňuje Cverna.
Zbrojní průmysl byl pro investory velmi atraktivní už loni a tento trend pokračuje i letos. Akcie zbrojních společností jako jsou Rheinmetall, Leonardo a BAE Systems vyrostly jen od začátku roku o 20 procent.
Že cena akcií CSG po umístění na burzu ještě naroste, si myslí i ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát. Pro běžného investora bude důležité si říct ve chvíli koupě, jestli už cena dosáhla maxima nebo reálně vnitřní hodnoty, či ještě poroste. „To bude záviset na tom, jestli se bude CSG i nadále dařit a bude získávat zakázky. Ale protože obecně je v Evropě po zbraních poptávka, tak si myslím, že cena poroste,“ věří Mašát.
I proto se zapojila Partners mezi institucionální investory, kteří v úterý už akcie CSG nakoupili do podílových i penzijních fondů. „Očekáváme, že to přinese klientům očekávaný nadvýnosy. V tomto konkrétním případě to beru jako příležitost levně nakoupit akcie firmy z tohoto sektoru, protože jiné firmy jako Rheinmetal jsou nyní extrémně drahé a tam ten růst ceny není až tak jistý,“ vysvětluje Mašát.
O Czechoslovak Group
Hlavními pilíři podnikání CSG jsou obranný a bezpečnostní průmysl, automotive, letecký a železniční průmysl. Exportuje do více než 70 zemí, ale největším odbytištěm zůstává stále Evropa.
CSG byla podle žebříčku Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SPIRI) v roce 2024 nejrychleji rostoucí zbrojařskou firmou na světě. Její tržby vzrostly v roce 2024 o 193 procent, konkrétně na 3,6 miliardy dolarů (v aktuálním přepočtu 74,4 miliardy korun). A rychle rostla také v loňském roce. Za první tři čtvrtletí roku 2025 vykázala tržby ve výši 4,49 miliardy eur, tedy asi 108 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst o 82,4 procenta.
Czechoslovak Group je druhým největším evropským výrobcem velkorážové munice s tržním podílem okolo 35 % a zavedeným dodavatelem pozemní techniky. V návaznosti na akvizice společností Kinetic Group a Fiochi se CSG stala největším výrobcem malorážové munice v západním světě s tržním podílem 13 %.
