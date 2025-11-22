Peníze.cz
Z kaváren k disciplíně: Jak se mění finanční návyky „sněhových vloček“

Silvie Housková | rubrika: Co se děje | 22. 11. 2025
Sněhové vločky začínají pomalu dopadat nohama na zem – tak by se dala charakterizovat proměna chování takzvané generace Z. O té se tradovalo, že se jí nechce moc pracovat a že víc než vydělá, utratí za kavárny nebo cestování. Nový průzkum Ipsos a Broker Consulting ukazuje, že finanční zodpovědnost a disciplína potřebovaly v této generaci jen dospět.
Zdroj: Shutterstock

Jako generace Z se označují lidé narození mezi lety 1997 a 2012. Zmíněný průzkum se zaměřil na jejich dospělou část, konkrétně na lidi ve věku od 18 až 30 let. Čtvrtina z těchto mladých sní o vysoké životní úrovni, kterou si chtějí sami vydobýt. Třetina dokonce upřednostňuje vyšší příjem i za cenu práce, která je nebaví.

Smíření s tím, že budou muset vydržet v práci, která je dobře placená, ale úplně je nenaplňuje, jsou přitom podle Michala Straky, analytika společnosti Ipsos, právě starší ročníky generace Z. „Není to úplně sto procent versus nula, ale samozřejmě více těch ambiciózních, jak jsme je v průzkumu nazvali, je ve skupině 24- až 30letých. Jsou to ti, co už mají nějaký příjem, jsou schopní si odkládat více a mají už nějaké plány,“ říká Straka.

Průzkum se ale podíval především na vztah mladé generace k investicím. A tam je oproti starší generaci obrovský rozdíl. Z průzkumu vyplynulo, že naprostá většina těchto mladých, konkrétně 87 procent, investuje. A významně preferují rizikovější investice: 32 procent investuje do akcií, 22 procent do ETF, 17 procent do kryptoměn.

„Mladí lidé si čím dál víc uvědomují, že jejich finanční jistota v budoucnu bude záviset hlavně na nich samotných. To, že už v mládí sahají po investicích, ukazuje rostoucí úroveň finanční gramotnosti i odvahu převzít odpovědnost za vlastní budoucnost. Přirozeně je čekají i zkušenosti s kolísáním trhů, ale právě ty formují skutečné investory s dlouhodobým plánem,“ říká Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting.

Při získávání zkušeností s investicemi je u mladé generace bohužel obvyklá metoda „pokus–omyl“. Celkem 41 procent respondentů investuje samostatně prostřednictvím online platformy a jen 18 procent všech se pravidelně vzdělává nebo sleduje odborný obsah. Každý pátý se radí s umělou inteligencí.

„Takové investování občas trochu zavání gamblingem. Od spousty mladých slyším, že teď dělají krypto. A já se jich ptám: a jak to zapadá do tvého finančního cíle? A oni nevědí. Nejčastější chyba, nejen u mladých, ale napříč generacemi, je absence finančního plánování. Spousta lidí jde do investování a přitom si nestanovili cíl. To je, jako byste vyrazili na túru a nevěděli, kam jdete. Možná se hezky projdete, ale nevíte, kam vás ta cesta zavede,“ vysvětluje Petr Čížek, předseda představenstva společnosti Investika.

Čím se ale mladá generace oproti té starší výrazně liší, je snaha o vybudování pasivního přijmu. Pro 33 procent dotázaných je pasivní příjem z investic nebo pronájmu synonymem finanční jistoty.

