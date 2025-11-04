Čeští drobní investoři optimističtí ohledně USA, roste zájem o Evropu a Čínu

ETF, WTF? Ukažte v kvízu, jak rozumíte základům investování
28. 10. 2025 | Petr Kučera
Že nejste zkušený investor? Nebo jste ještě ani nezačali investovat? Dnešní kvíz míří právě na vás. Nebojte se ho!
Zdroj: Shutterstock
Čeští investoři stále více věří v růst evropského a čínského akciového trhu, ukazuje průzkum Retail Investor Beat od investiční platformy eToro. Investoři nadále vidí největší potenciál na americkém trhu, ale množství těch, kteří vidí americký trh jako ten s dlouhodobým růstovým potenciálem (41 %) zůstává po dvě po sobě jdoucí čtvrtletí neměnný. Podpora pro Evropu a Čínu však konstantně roste.
Třetina českých investorů (32 %) nyní označuje Evropu za trh s nejvyšším potenciálem růstu v příštích pěti letech, což představuje nárůst o 16 procentních bodů oproti loňskému roku. Podobně roste od začátku roku zájem o Čínu, kde největší růstový potenciál vidí 30 % dotazovaných, tedy o 13 procentních bodů více než před rokem.
Jakub Rochlitz, investiční analytik platformy eToro, k tomu uvádí: „Změna zájmu investorů má dva důvody. Za prvé, trhy mimo USA, tedy Evropa a Čína, po dlouhé době dostaly potřebný makroekonomický stimul k podpoře růstu. V Evropě jde o stabilní inflaci, klesající úrokové sazby a rostoucí fiskální výdaje. V Číně pak hraje roli stabilizace ekonomiky díky státním zásahům.
Druhým důvodem je zhoršení situace ve Spojených státech. Na začátku letošního roku vedly obavy z politické nestability a makroekonomické nejistoty v USA drobné investory k diverzifikaci směrem k Evropě a rozvíjejícím se trhům. To může být důvodem, proč i přesto, že čeští investoři stále považují USA za trh s největší pravděpodobností dlouhodobých výnosů, neprojevilo se to ve větší expozici portfolia na tomto trhu.“
Navzdory důvěře českých investorů v USA, zůstává hlavním cílem jejich investic Evropa (62 %), a tento výsledek průzkumu zůstává již několik čtvrtletí po sobě stabilní. Podobně se ani odpovědi ohledně expozice do amerických akcií výrazně nemění – podle průzkumu sem investuje 46 % dotazovaných. Čína se těší menší oblibě: ačkoli ji téměř třetina investorů vnímá jako region s nejvyšším dlouhodobým růstovým potenciálem, investuje do ní jen 8 %, což je pokles z 11 % oproti minulému čtvrtletí.
Jakub Rochlitz dále doplňuje: „Investoři si uvědomují zejména politická rizika spojená s investicemi do Číny. Na čínském trhu existuje pro drobné investory také více bariér, kromě jazykové například i zhoršená dostupnost a důvěryhodnost informací. Mnozí investoři sice věří v budoucnost čínské ekonomiky, ale proměnit tuto víru v reálné investice je složitější.“
Nejnovější průzkum Retail Investor Beat také ukazuje, že inflace zůstává již druhým rokem největším rizikem pro české investory. Podle aktuálních dat to uvádí 28 % z nich, což je o 2 procentní body více než v minulém čtvrtletí. Pro 21 % českých investorů přetrvává obava z mezinárodních konfliktů, zatímco globální ekonomika a možné zpomalení zůstávají třetí největší hrozbou – jejich podíl však klesl z 22 % na 18 % během posledních dvou čtvrtletí. 11 % českých investorů nyní považuje za největší riziko domácí ekonomiku, to je o jeden procentní bod méně oproti minulému čtvrtletí.
Pro srovnání – investoři v USA jsou nejvíce znepokojeni svou domácí ekonomikou (28 %), následováni investory z Velké Británii (20 %), Austrálie (17 %) a Francie (15 %). V Německu, ve Španělsku a v Itálii přitom obavy z recese domácí ekonomiky zůstávají pod průměrem (12 %).
„Období vysoké inflace po covidové pandemii zanechalo v paměti investorů hořkou zkušenost. I když se inflace v Česku už delší dobu drží v cílovém pásmu centrální banky, investoři zůstávají obezřetní. Data z průzkumu navíc ukazují, že zřejmě nebudou klidní, dokud inflace nebude zcela pod kontrolou, zejména pokud jde o ceny ve službách,“ vysvětluje Jakub Rochlitz.
Zatímco se drobní investoři stále připravují na možné dlouhodobé oslabení amerického dolaru – 42 % už své portfolio upravilo nebo plánuje upravit – většina z nich, tedy 81 %, však i nadále věří, že dolar zůstane globální rezervní měnou v příštích deseti letech. Tento postoj přetrvává bez ohledu na jejich očekávání směru vývoje – 31 % očekává oslabení, 20 % posílení a 30 % stabilitu.
Pouze 9 % českých investorů se domnívá, že dolar během příští dekády ztratí svou pozici rezervní měny. Když byla tato skupina dotázána, které aktivum ji nahradí, 35 % z nich zvolilo zlato, 34 % euro a 33 % bitcoin. V mezinárodním srovnání byl podíl českých investorů, kteří by volili bitcoin, druhý nejvyšší. Předběhli je pouze Španělé s 37 %, následují Francouzi s 32 % a Italové a Nizozemci oba národy s 29 %.
Jakub Rochlitz dále komentuje: „Přestože dolar letos oslabil zhruba o 9 %, především v důsledku nové politiky administrativy prezidenta Trumpa, drobní investoři stále jednoznačně věří v jeho sílu coby hlavní světové rezervní měny. Je však zajímavé, že si bitcoin již získal postavení potenciální alternativní uchovatel hodnoty. Česká republika je navíc v mnoha ohledech mezi průkopníky přijímání digitálních měn, takže nepřekvapí, že máme druhý nejvyšší podíl respondentů, kteří volí bitcoin, hned po Španělsku.“
