Peníze.cz
>
Investice
>
Akcie
>
Čeští drobní investoři optimističtí ohledně USA, roste zájem o Evropu a Čínu

Čeští drobní investoři optimističtí ohledně USA, roste zájem o Evropu a Čínu

PR text | 4. 11. 2025
Čeští investoři nadále označují americký akciový trh jako ten s největším potenciálem růstu, přesto si stále čím dál více investorů myslí, že Evropa a Čína nabídne nejvyšší zisky.
Čeští drobní investoři optimističtí ohledně USA, roste zájem o Evropu a Čínu

Zdroj: Shutterstock

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Čeští investoři stále více věří v růst evropského a čínského akciového trhu, ukazuje průzkum Retail Investor Beat od investiční platformy eToro. Investoři nadále vidí největší potenciál na americkém trhu, ale množství těch, kteří vidí americký trh jako ten s dlouhodobým růstovým potenciálem (41 %) zůstává po dvě po sobě jdoucí čtvrtletí neměnný. Podpora pro Evropu a Čínu však konstantně roste.

Třetina českých investorů (32 %) nyní označuje Evropu za trh s nejvyšším potenciálem růstu v příštích pěti letech, což představuje nárůst o 16 procentních bodů oproti loňskému roku. Podobně roste od začátku roku zájem o Čínu, kde největší růstový potenciál vidí 30 % dotazovaných, tedy o 13 procentních bodů více než před rokem.

Jakub Rochlitz, investiční analytik platformy eToro, k tomu uvádí: „Změna zájmu investorů má dva důvody. Za prvé, trhy mimo USA, tedy Evropa a Čína, po dlouhé době dostaly potřebný makroekonomický stimul k podpoře růstu. V Evropě jde o stabilní inflaci, klesající úrokové sazby a rostoucí fiskální výdaje. V Číně pak hraje roli stabilizace ekonomiky díky státním zásahům.

Druhým důvodem je zhoršení situace ve Spojených státech. Na začátku letošního roku vedly obavy z politické nestability a makroekonomické nejistoty v USA drobné investory k diverzifikaci směrem k Evropě a rozvíjejícím se trhům. To může být důvodem, proč i přesto, že čeští investoři stále považují USA za trh s největší pravděpodobností dlouhodobých výnosů, neprojevilo se to ve větší expozici portfolia na tomto trhu.“

Navzdory důvěře českých investorů v USA, zůstává hlavním cílem jejich investic Evropa (62 %), a tento výsledek průzkumu zůstává již několik čtvrtletí po sobě stabilní. Podobně se ani odpovědi ohledně expozice do amerických akcií výrazně nemění – podle průzkumu sem investuje 46 % dotazovaných. Čína se těší menší oblibě: ačkoli ji téměř třetina investorů vnímá jako region s nejvyšším dlouhodobým růstovým potenciálem, investuje do ní jen 8 %, což je pokles z 11 % oproti minulému čtvrtletí.

Jakub Rochlitz dále doplňuje: „Investoři si uvědomují zejména politická rizika spojená s investicemi do Číny. Na čínském trhu existuje pro drobné investory také více bariér, kromě jazykové například i zhoršená dostupnost a důvěryhodnost informací. Mnozí investoři sice věří v budoucnost čínské ekonomiky, ale proměnit tuto víru v reálné investice je složitější.“

Inflace zůstává největší dlouhodobou hrozbou pro českého investora

Nejnovější průzkum Retail Investor Beat také ukazuje, že inflace zůstává již druhým rokem největším rizikem pro české investory. Podle aktuálních dat to uvádí 28 % z nich, což je o 2 procentní body více než v minulém čtvrtletí. Pro 21 % českých investorů přetrvává obava z mezinárodních konfliktů, zatímco globální ekonomika a možné zpomalení zůstávají třetí největší hrozbou – jejich podíl však klesl z 22 % na 18 % během posledních dvou čtvrtletí. 11 % českých investorů nyní považuje za největší riziko domácí ekonomiku, to je o jeden procentní bod méně oproti minulému čtvrtletí.

Pro srovnání – investoři v USA jsou nejvíce znepokojeni svou domácí ekonomikou (28 %), následováni investory z Velké Británii (20 %), Austrálie (17 %) a Francie (15 %). V Německu, ve Španělsku a v Itálii přitom obavy z recese domácí ekonomiky zůstávají pod průměrem (12 %).

„Období vysoké inflace po covidové pandemii zanechalo v paměti investorů hořkou zkušenost. I když se inflace v Česku už delší dobu drží v cílovém pásmu centrální banky, investoři zůstávají obezřetní. Data z průzkumu navíc ukazují, že zřejmě nebudou klidní, dokud inflace nebude zcela pod kontrolou, zejména pokud jde o ceny ve službách,“ vysvětluje Jakub Rochlitz.

Americký dolar zůstává bez konkurence jako globální rezervní měna

Zatímco se drobní investoři stále připravují na možné dlouhodobé oslabení amerického dolaru – 42 % už své portfolio upravilo nebo plánuje upravit – většina z nich, tedy 81 %, však i nadále věří, že dolar zůstane globální rezervní měnou v příštích deseti letech. Tento postoj přetrvává bez ohledu na jejich očekávání směru vývoje – 31 % očekává oslabení, 20 % posílení a 30 % stabilitu.

Pouze 9 % českých investorů se domnívá, že dolar během příští dekády ztratí svou pozici rezervní měny. Když byla tato skupina dotázána, které aktivum ji nahradí, 35 % z nich zvolilo zlato, 34 % euro a 33 % bitcoin. V mezinárodním srovnání byl podíl českých investorů, kteří by volili bitcoin, druhý nejvyšší. Předběhli je pouze Španělé s 37 %, následují Francouzi s 32 % a Italové a Nizozemci oba národy s 29 %.

Jakub Rochlitz dále komentuje: „Přestože dolar letos oslabil zhruba o 9 %, především v důsledku nové politiky administrativy prezidenta Trumpa, drobní investoři stále jednoznačně věří v jeho sílu coby hlavní světové rezervní měny. Je však zajímavé, že si bitcoin již získal postavení potenciální alternativní uchovatel hodnoty. Česká republika je navíc v mnoha ohledech mezi průkopníky přijímání digitálních měn, takže nepřekvapí, že máme druhý nejvyšší podíl respondentů, kteří volí bitcoin, hned po Španělsku.“

PR text

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

ETF, WTF? Ukažte v kvízu, jak rozumíte základům investování

28. 10. 2025 | Petr Kučera

ETF, WTF? Ukažte v kvízu, jak rozumíte základům investování

Že nejste zkušený investor? Nebo jste ještě ani nezačali investovat? Dnešní kvíz míří právě na vás. Nebojte se ho!

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

10. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

Jednodušší už to být nemůže, věří Moneta, která spouští pětici nových fondů. Lidé chtějí přehlednou nabídku, žádné složité rozhodování, zjistila v průzkumu. S novinkami přicházejí i... celý článek

Moneta chce vyplatit další mimořádnou dividendu

9. 10. 2025 | Petr Kučera

Moneta chce vyplatit další mimořádnou dividendu

Představenstvo Moneta Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši čtyři koruny na akcii před zdaněním.

Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

6. 10. 2025 | Martin Mašát

Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

Čísla z americké ekonomiky nebyla pěkná. Ale pak centrální banka trošku snížila sazby a to trhům stačilo: ceny akcií rostou. Klesají ale ceny dluhopisů, vlády si berou nové úvěry. Ve... celý článek

Influenceři nabízeli investice, hrozí jim vězení. Na co si dát pozor?

29. 9. 2025 | František Nonnemann | 2 komentáře

Influenceři nabízeli investice, hrozí jim vězení. Na co si dát pozor?

Trojice takzvaných finfluencerů ve Velké Británii lákala na rizikové investice, ale neměla k tomu potřebnou licenci. Jaká je situace u nás? Na co si mají dát pozor čeští influenceři... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI