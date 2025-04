Patria výrazně snižuje poplatky za akcie pro drobné investory

Společnost Patria Finance ze skupiny ČSOB od dubna výrazně snižuje poplatky pro drobné investory při nákupu a prodeji zahraničních akcií přes internet.

Za nákup či prodej na americké burze (Nasdaq, NYSE) do objemu 300 tisíc korun dosud Patria účtovala pevný poplatek 14,90 USD. Od dubna snižuje poplatek pro objem do 250 tisíc korun: nově je 2,90 USD plus 0,3 % z hodnoty obchodu. Například při nákupu akcií v hodnotě 500 dolarů (přibližně 11 500 korun) to znamená snížení poplatku z dosavadních 14,90 USD na 4,40 USD.

Podobně zlevní i transakce na některých evropských burzách včetně německé (Xetra) a londýnské. Dosavadní poplatek při objemu do 100 tisíc korun byl vždy 16,90 eur. Od dubna klesne na 4,90 eur plus 0,3 % z hodnoty obchodu, pokud je nižší než 50 tisíc korun. Například při nákupu akcií v hodnotě 500 eur (přibližně 12 500 korun) to znamená zlevnění z dosavadních 16,90 eur na 6,40 eur. Pro objemy od 50 do 100 tisíc korun je poplatek nově 4,90 eur plus 0,2 % z hodnoty obchodu.

Poplatky za obchodování na pražské burze se nemění. Při nákupu či prodeji akcií za méně než 100 tisíc korun Patria dál účtuje 0,45 % z objemu transakce, minimálně však 80 korun.

Při nákupu akcií do Dlouhodobého investičního produktu (DIP) nabízí Patria už od loňska poloviční slevu. Stejné zvýhodnění pokračuje i po dubnové změně standardních poplatků.

Snížením poplatků pro drobné investory při online nákupech akcií reaguje Patria hlavně na dosud nižší ceny Fio banky, loni přibyl další silný konkurent – Air Bank.

Fio účtuje při transakcích na pražské burze 0,35 % z objemu obchodu, minimálně 40 Kč a maximálně 1190 Kč. U americké burzy má poplatek 7,95 dolarů do 100 kusů a 9,95 dolarů od 101 kusů. U německé burzy pak 0,15 % z objemu, minimálně 9,95 eur.

Air Banka zatím nabízí jen kolem dvou stovek amerických akcií, poplatek je 0,2 % z hodnoty obchodu, minimálně dva dolary.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem