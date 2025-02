Vsadil bych na globální trhy, tam jsou velké příležitosti

Když jsme se spolu bavili před dvěma lety, investovaly přes XTB na celém světě vyšší stovky tisíc lidí. Kolik máte investorů dnes?

Na globální úrovni máme dnes přes milion uživatelů.

A v Česku?

Lokálně čísla nepublikujeme, ale mohu určitě prozradit, že český trh je podle čísel jeden z nejdynamičtějších, respektive nejdynamičtěji rostoucích.

Krize související s válkou na Ukrajině vám podle vašich slov byznysově spíš pomohla, jak se daří v časech relativní stability?

Náš byznys je pochopitelně přímo ovlivňován vývojem na akciových trzích. A minulý rok nebyl úplně silný, pokud jde o mimořádné události typu války na Ukrajině. Dění na Blízkém východě nemělo tak velký dopad na světové trhy jako například inflace a podobně.

Co tedy loni cloumalo trhem nejvíce?

Hlavním majákem, na který se většina investorů soustředila, byly podzimní americké prezidentské volby. Na vítězství Donalda Trumpa trhy pak reagovaly veskrze pozitivně. Alespoň pokud jde o nezvyšování daní, fiskální stimuly, je třeba zmínit i velké posílení kryptoměn.

Vladimír Holovka Zdroj: XTB Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Do brokerské společnosti XTB nastoupil v roce 2010, od roku 2013 je vedoucím obchodního oddělení pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Specializuje se na technickou analýzu, tvorbu obchodních strategií, měnovou politiku a strukturu finančních trhů. Za podmínky dlouhodobě úspěšného obchodování považuje důslednou kontrolu rizik, správné řízení peněz a disciplínu.

Jaké komodity jsou u vašich investorů nejoblíbenější?

Nadále jsou v kurzu nejvíc akcie, respektive ETF fondy. A to především americké technologické akcie v čele s Nvidií, Metou, Googlem, Amazonem. Co nás překvapilo před zhruba dvěma lety, byla poptávka po komoditních titulech, jako je zlato, ropa nebo zemní plyn. To jsme si vysvětlovali efektem energetické krize, která má samozřejmě velký vliv na rozkolísanost těchto komodit. Čekal jsem, že po odplynutí hlavní vlny krize tento zájem opadne, ale nestalo se tak.

Zájem o komodity tedy trvá?

Překvapilo nás například také zlato, které v posledních měsících vystoupalo na historická maxima. Vystoupaly i zemědělské komodity typu kávy či kakaa, což zaujalo hlavně aktivnější tradery. Pozornost věnovaná komoditám zkrátka neopadává.

Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že je to dáno především dvěma faktory. Jeden efekt je dlouhodobý. Když vypukla válka na Ukrajině a došlo ke zmrazení dolarových rezerv Ruské federace, řada centrálních bank po celém světě si uvědomila, že devizové rezervy lze zmrazit, což do té doby neplatilo. Řada centrálních bank si tak začala rezervy přeskládávat ve prospěch právě zlata. To platí třeba pro čínskou centrální banku, ale i naši ČNB. A druhý faktor je, že svět není zrovna v ultra velké stabilitě, je tu spousta geografických tenzí – Ukrajina, Blízký východ, Tchaj-wan, méně předvídatelné Spojené státy s novým prezidentem. To vše dělá ze zlata relativně žádané aktivum.

Může téhle nejistoty investor nějak využít?

Jako investor nebo aktivní trader je nezbytné být neustále ve střehu a připraven na nenadálé události. První volební období Donalda Trumpa nám ukázalo, jak výrazný vliv na trhy může mít i něco tak neobvyklého, jako jsou prezidentovy příspěvky na Twitteru. Trump často překvapoval veřejnost i trhy svými ostrými či nečekanými výroky, které byly schopny okamžitě vyvolat výrazné tržní pohyby. Sledování jeho Twitteru se tak stalo nezbytným nástrojem pro pochopení toho, co stojí za konkrétními reakcemi na trzích. Tento příklad ukazuje, že v obdobích nejistoty je klíčové nejen sledovat tradiční zdroje, ale také věnovat pozornost netradičním, ale vlivným faktorům. Jestli jste se ptal na to, zda se to dá nějak přetavit do byznysu, tak bych doporučoval sledovat americký index volatility VIX. Ten vždy násobně vyroste, když na trhu zavládne nějaká nejistota.

Dá se nějak pracovat s vývojem hodnoty kryptoměn?

Já úplně nezastávám názor, že pojistkou proti nejistotě nebo neočekávaným událostem je bitcoin. Jeho cena se pohybuje podobně jako cena technologických akcií, jeho vývoj je jen o něco dynamičtější a rychlejší. Kryptoměnu tedy nelze brát jako krátkodobou pojistku – i když uznávám, že v dlouhodobém horizontu tam nějaký vztah být může. Osobně ale bitcoin považuji stále více za spekulativní než transakční aktivum. Ale spousta našich klientů se s kryptem pěkně svezla, třeba i s použitím nějaké rozumné míry páky. My krypto zprostředkováváme formou burzovně obchodovaného cenného papíru, tedy obdoby ETF, v tomto případě ETN. Neřešíme vlastnictví bitcoinu ani formu uložení prostřednictvím peněženky a podobně.

Jací investoři u vás převažují?

Většina našich klientů, řekněme 75 až 80 procent, využívá konzervativnější investiční produkty, tedy například ETF, zbylá zhruba čtvrtina je tvořena z aktivních traderů.

S jakou investicí byste dnes doporučoval začít? Je nějaká oblast, kterou byste doporučil nevynechat?

Z dat vidíme, že čím dál víc investorů dává přednost ETF fondům, které jsou zaměřeny na globální trhy. Nejde tedy jen o největší americký index S&P 500, ale i o regiony typu Japonska či Indie. Řada investorů si říká, zda není lepší vsadit na ekonomiky, které se teprve pořádně budou rozvíjet. Indie je podle mého názoru momentálně jedna z nejperspektivnějších ekonomik, pokud se budeme bavit o následující dekádě.

Co evropské trhy?

Tam v nejbližších 5 až 10 letech nevidím žádnou zázračnou perspektivu.

Je možné, že technologické tituly, o kterých jste mluvil, půjdou ještě nahoru? Zatím se každý rok říká, že už dál stoupat nemohou, přitom každý rok trhají nové rekordy, ten minulý nevyjímaje…

Já jsem vůči nim stále pozitivní. Ty společnosti jsou řízeny nejlepšími manažery na světě, kteří dokážou přinášet nové a nové produkty, které dokážou prodávat za vyšší ceny a tím stále zvyšovat své zisky. Když k tomu připočtu i element umělé inteligence, jenž se zatím stále ještě plně nekomercionalizoval, tak si říkám, že nejchytřejší mozky musí ještě vymyslet cesty, jak akcionářům zajistit další růst.

Jste poměrně aktivní v osvětové činnosti, YouTube kanál XTB má desítky tisíc příznivců. Vrací se vám taková investice, stoupá finanční gramotnost vašich klientů?

Přímý efekt nelze úplně exaktně měřit, ale dopad vidíme určitě pozitivní. Těžko někoho nasměrujete do investic, když o nich nic neví a bojí se toho. Edukace je pak tím nástrojem, které z toho udělá známé teritorium. Je to práce navíc, ale sám jsem překvapen, že společností, které se edukaci věnují, je poskromnu. Snažíme se o obecnou edukaci, aby naši klienti byli dobře informováni o tom, co se děje ve světě investic. Pak se zabýváme investováním, tradingem, vychováváme k řemeslu. Ukazujeme tedy jak začít, jak si postavit portfolio, jak analyzovat trh a podobně.

Říkáváte, že kde se něco hýbe, tam se seběhnou investoři. Kde se dá čekat, že se budou sbíhat v tomto roce?

Počítám s tím, že letošní rok bude na amerických akciích pozitivní, ale bude to za cenu vyšší volatility. Podle mého názoru můžeme očekávat v průběhu prvního čtvrtletí nějaké krátkodobé výprodeje, to se ale děje pravidelně v této části roku. To by měli investoři využít jako příležitost k tomu přikoupit si akcie za příznivou cenu. Dalším potenciálně zajímavým sektorem mohou být americké banky, které budou těžit ze stále vysoké úrokové marže svých obchodů.

A čemu se letos vyvarovat?

Momentálně bych se úplně nehrnul do státních dluhopisů, i když jsou teď výnosy dluhopisů celkem vysoko, představují pro mě spíše neznámou – pokud jde o americké státní dluhopisy, tak nevíme, jak se jim povede s novým prezidentem. Není vyloučené, že na nejistotu v USA bude reagovat i cena ropy v průběhu roku, stejně jako cena zlata. To pak může být pozitivní pro aktivní tradery. A krátkodobé výprodeje zase mohou být zajímavou příležitostí pro dlouhodobé investory.

