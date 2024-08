Skupina Partners získala licenci obchodníka s cennými papíry

Finanční skupina Partners oznámila, že splnila všechny podmínky České národní banky a získala licenci obchodníka s cennými papíry.

Nová společnost nese název Partners Securities a předpokládá, že činnost odstartuje v první čtvrtině roku 2025.

„Klientům přinese ještě větší transparentnost a umožní jim prostřednictvím jedné smlouvy investovat do širokého spektra investičních nástrojů nejrůznějších partnerů skupiny Partners,“ říká Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Kromě tradiční spolupráce s finančním poradcem to přinese klientům možnost investovat také zcela samostatně přes mobilní aplikaci. Klient může zvolit i obě možnosti – tedy investovat jak s pomocí poradce, tak si kupovat jednotlivé akcie na vlastní pěst v aplikaci Partners.

„Partners Securities umožní lepší investiční transparentnost, protože klientům jasně odliší, co je stojí jejich samostatné obchodování či evidence investic, a kolik naopak zaplatí za služby finančního poradce, který jim radí, pomáhá a zprostředkovává investice. Přehledně si tak rozliší, co je stojí aktivní a co pasivní správa investic. Klient přesně uvidí, za co platí a proč,“ vysvětluje Borkovec.

Cílem Partners Securities bude vedle lepší přehlednosti v investicích také vytvoření jednotného ceníku pro všechny investiční produkty napříč trhem. „Klientům to například přinese jednotné vstupní poplatky u všech produktů. Nebude tedy záležet, u jaké investiční společnosti své peníze zhodnocují a jaké vstupní poplatky si tato společnost účtuje. Svého investičního poradce tak zaplatí vždy jen jednou, ne několikrát,“ zdůrazňuje Borkovec.

Ředitelem společnosti Partners Securities je Martin Oliva, který se svým týmem pracuje na spuštění obchodníka s cennými papíry už více než rok. „Nyní se zaměříme na získání licence pro portfolio management a finální zahájení činnosti. Naším cílem je poskytnout klientům co nejjednodušší a nejefektivnější nástroj pro správu jejich investic. Poradcům zároveň chceme nabídnout komplexní platformu, prostřednictvím které vyřeší všechny potřeby svých klientů z oblasti investic na jednom místě a s jedním partnerem při současném rozšíření produktové nabídky. Vlastní obchodník s cennými papíry nám také umožní získat všechny investiční nástroje klientů pod naši správu a v neposlední řadě se v budoucnu také stane platformou, prostřednictvím které budeme poskytovat investiční služby i za hranicemi České republiky,“ říká Oliva.

Nová společnost má přinést výhody také finančním poradcům skupiny Partners. „Umožní jim využít širší portfolio investičních produktů i tříd aktiv. Navíc se poradcům výrazně zlepší a zrychlí veškeré procesy. V reálném čase budou mít k dispozici aktuální reálná data, bulk pokyny, frakce, investiční účty v korunách, eurech i amerických dolarech. Zrychlí se procesy sjednání, výběry budou jednoduše online a bude možné rychle a snadno rebalancovat celá investiční portfolia,“ dodává Borkovec.

Finančněporadenská společnost Partners Financial Services funguje od roku 2007. V současnosti má přibližně 600 tisíc klientů, 175 poboček a 3200 profesionálních poradců, manažerů, franšízantů a koncipientů. Součástí finanční skupiny Partners jsou také Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity, pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea a nově Partners Banka. Do skupiny patří také vydavatelství NextPage Media, které vydává Peníze.cz, Finmag, Heroine a Football Club.

