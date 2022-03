Akcie dál padají, benzin zdražuje. Korunu brání ČNB

Finanční trhy jsou dál otřesené z války na Ukrajině.

Hodně špatný den má za sebou pražská burza, její souhrnný index PX se dnes propadl téměř o šest procent a v režimu volného pádu jsou dál bankovní tituly. Akcie Erste i Komerční banky dnes padaly o více jak 11 %. Přidala se k nim i Pilulka, jejíž cena dnes spadla o víc než 12 %. Ale v červených číslech dnes v Praze bylo prakticky vše, včetně České zbrojovky, která ztratila téměř šest procent.

Na výrazně špatný den to dopoledne vypadalo i na západoevropských burzách, když například DAX v jednu chvíli hlásil propad kolem čtyř procent. Odpoledne denní pád zmírnil a den zakončil v minusu kolem 1,5 %. Od začátku roku akcie v Evropě přišly už zhruba o pětinu hodnoty.

Výrazně by oslabovala i koruna, kdyby neintervenovala Česká národní banka. Ta už v pátek zahájila prodej svých devizových rezerv, aby nedovolila koruně další oslabování, které by zvyšovalo inflační tlaky. „Obchodování s českou korunou mělo nejednoznačný. Dnes zažívala opět vyšší míru volatility, když se obchodovala v pásmu od 25,50 do 25,85 CZK/EUR,“ říká Martin Gürtler, ekonom Komerční banky.

Polský zlotý a maďarský forint ztratily oproti euru během dneška přibližně dvě procenta. Ruský rubl ztratil další zhruba pětinu, aktuálně se kurz pohybuje na úrovni 150 rublů za dolar. Rusko je podle ekonomů blízko bankrotu.

Rusko pravděpodobně zbankrotuje na venezuelský způsob, a to dost možná už 15. dubna, uvádí americká banka Morgan Stanley. pic.twitter.com/IRHS3EWTft — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 7, 2022

Ropa Brent, která je určující pro ceny benzinu a naftu u českých pump, začala den růstem nad hranici 130 dolarů za barel. Později její cena asi o 10 dolarů klesla, aby následně zase mírně začala růst.

„Obavy z předchozích dní umocnily zvěsti o tom, že USA uvažují o zákazu dovozu energií z Ruska. Obdobné výzvy už zaznívají také z některých evropských států. Západ Rusko sice odřízl od velké části devizových rezerv uložených u zahraničních bank, zároveň však posílá platby za dodávky energií, což účinek tohoto opatření významně limituje,“ říká Gürtler.

Každopádně ropa zůstává nejdražší od roku 2014. Ceny u českých čerpacích stanic už míří nad 45 korun za litr. Dopravci ze sdružení Česmad dnes vyzvali vládu, aby stát okamžitě zasáhl a určil maximální cenu paliv, případně aby snížil spotřební daň. Vláda má o možných opatřeních jednat ve středu.

Cena ropy Brent Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: komodity na Peníze.cz

Podobně jako ropa dnes na trzích skákala i cena plynu. Dopoledne se dostala až těsně pod hranici 350 eur za megawatthodinu, těsně před pátou odpolední byla pod úrovní 240 eur za MWh. Před ruskou agresí na Ukrajině jsme byli zhruba na 72 eurech a v říjnu, kdy v Česku padla Bohemia Energy, byl vrchol nad 130 eury. Cena elektřiny na burze v posledních dnech tak rychle jako plyn nahoru neletí, protože naopak výrazně zlevnily povolenky – až k hranici 60 eur za tunu CO2.

V postupném růstu pokračuje cena zlata. Ta se dnes poprvé od srpna 2020 dostala krátce nad hranici 2000 dolarů za troyskou unci. Kolem páté odpolední byla těsně pod ní a cena zlata rostla o zhruba procento. Cena bitcoinu dnes kolem páté odpoledne víceméně stagnuje kolem úrovně 39 tisíc dolarů.

