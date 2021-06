Jak vybrat akcie a kde je koupit. Návod pro začátečníky

Zdroj: Roger

Jak hledáte akcie, do kterých dáte vlastní peníze?

Nesnažím se spekulovat, ale jsem DCA investor (investor zaměřující se na pravidelný nákup vybraných titulů třeba v měsíčním nebo čtvrtletním intervalu – poznámka redakce), akcie jsou pro mě vedle dalších produktů spíše druhem spoření. Mám své oblíbené tituly a zhruba jednou za rok je rozšířím o jeden další, který během té doby vykrystalizuje. Snažím se mít klidné spaní a příliš nekoukat na intradenní výkyvy.

Když akcii kupujete, říkáte si dopředu, na jakou úroveň zisku se chcete dostat? A když se akcie na tuto úroveň dostane, prodáváte?

Akcie jsou pro mě dlouhodobou investicí, takže nikoliv.

Co se musí stát, abyste dříve nakoupené akcie prodal dříve, než jste původně zamýšlel?

Akciový trh je závislý na centrálních bankách. Je to smutné, ale je to tak. Více než výsledovky tak musíme sledovat, co zrovna říkají šéfové Fedu či ECB. Jakákoliv normalizace měnové politiky je signálem k prodeji (nejen) akcií. Snažím se ale mít delší horizont, i přes krátkodobou ztrátu, protože centrální banky ukázaly, že jsou ochotné zachraňovat padající trhy za každou cenu. Takže po pádu se bude zase dofukovat. To platí napříč trhy. Děsí mě to, nelíbí se mi to, ale nedá se svítit.

Dává smysl kupovat třeba jen dividendové, nebo naopak růstové akcie? A liší se nějak investice do nich? Je to třeba tak, že dividendové akcie kupujete na delší dobu, že se od nich čeká pravidelná dividenda a stabilní růst? A do růstových akcií naopak investujete na kratší dobu?

Nejsem zastáncem dividend irrelevance theory, ale myslím si, že význam dividend v prostředí uměle nízkých výnosů je menší, než kdy jindy. Centrální banky shodily výnosy k nule a tlačí nás do spekulací. Bohužel, ale musíme se tomu přizpůsobit, takže akcie primárně kvůli dividendám nekupuji, i když mě to mrzí a rád bych zpátky starý dobrý kapitalismus.