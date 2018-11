Akcie i dluhopisy levnější

Prudká korekce cen akcií zasáhla celý svět. Spouštěčem propadu pravděpodobně nebyla ani Itálie se svým problémovým rozpočtem, ani Velká Británie s brexitem, krize na spadnutí v Argentině nebo Turecku, Venezuela… Výjimečně nemůžeme vinu svalovat ani na Donalda Trumpa. Za hlavní důvod výprodejů se považuje růst výnosů amerických státních dluhopisů nad 3,2 procenta a mírný pokles odhadu růstu světové ekonomiky, který zveřejnil Mezinárodní měnový fond.

Dluhopisový výnos nad tři procenta je už pro značnou část investorů dostatečné lákadlo, aby akciovou nejistotu vyměnili za relativní dluhopisové jistoty. Růst akciových indexů tedy „doznal korekce“, padalo se o deset i víc procent. Americké akcie v říjnu ztratily to, co od začátku roku do září klientům vydělaly. Evropské a nerozvinuté trhy jsou na tom hůř a prohlubují své letošní ztráty do ještě červenějších čísel.

Vývoj některých finančních indexů za posledních pět let

Za korunu silnější

Zvýšená nechuť investorů riskovat a jejich „útěk do kvality“, tedy přesouvání investic do dolaru se projevila nejenom na akciových trzích, ale postihla i kurzy lokálních měn, které vesměs oslabovaly. To se týká i koruny, která z úrovně 22,9 koruny za euro oslabila na na 25,9 koruny za euro. Aby slabší koruna netlačila výš inflaci, rozhodla se centrální banka 1. listopadu znovu zvýšit základní úrokovou sazbu. Úroky dosáhly dlouho neviděné úrovně 1,75 procenta.

Prozatím ale dupání na brzdu koruně nijak nepomáhá. A nepomáhá jí bohužel ani excelentní výkon české ekonomiky. Málokdo může soupeřit s naší nezaměstnaností kolem 2,2 procenta nebo s výkonem průmyslu a stavebnictví – a nic. Česká národní banka ale očekává, že situace se uklidní a koruna zase bude posilovat. Pro 2. čtvrtletí roku 2019 prognózují v centrální bance kurz koruny kolem 24,7 koruny za euro.

Na kurzu koruny se tedy zatím zvyšování sazeb nepodepsalo, ovlivnilo ale ceny dluhopisů – ty s růstem výnosů klesaly a dluhopisy tedy zase trochu zlevnily.

Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let

Optikou finančních indexů Trh Říjen Od počátku roku Za poslední rok MSCI World (svět) -7,4 % -3,9 % -0,7 % S&P 500 (USA) -6,9 % +1,4 % +5,3 % EuroStoxx 50 (Evropa) -5,9 % -8,7 % -13,0 % CECE EUR (střední Evropa) -4,5 % -12,2 % -12,5 % MSCI rozvíjející se trhy -8,8 % -17,5 % -14,6 % Index českých státních dluhopisů +0,3 % -2,2 % -2,3 % Ropa WTI -10,8 % +8,1 % +20,1 % FX CZK/EUR -0,8 % -1,5 % -1,0 % Korekce akcií stáhla do červených čísel většinu letošních akciových indexů. Lehce nad nulou se drží již jen americké trhy. Investoři do akcií z nerozvinutých trhů musí letos počítat s poklesem přes 10 procent. Pro české investory nejsou záchranou ani dluhopisy. V říjnu sice lehce posílily, ale od počátku roky jsou pořád v červeném.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Jen výkyv

Korekce byla velice rychlá a prudká. Přitom se ale podkladové ukazatele výrazně neměnily. Je tedy asi pravděpodobné, že se ceny aktiv budou postupně zase vracet na úrovně před propadem. Rychleji se k nim pravděpodobně probojují v USA, Evropa má přece jen výraznější problémy a její ekonomika je víc heterogenní a míň flexibilní.

V Česku prudké zvyšování sazeb zlevnilo dluhopisy na úrovně z roku 2005, tedy zpátky k normálnějším úrovním. Dá se čekat, že teď si v centrální bance dají na chvíli od zvyšování sazeb pauzu a počkají si, jestli jim vyjde prognóza, že koruna bude posilovat. Za půl roku by podle ní měla být silnější až o čtyři procenta. A vyjít by to mohlo.