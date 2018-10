Korunu ČNB nevzrušuje

Česká národní banka se nehodlá smířit s tím, že její prognózy nevycházejí, a snaží se k nim přiohnout kurz koruny. Marně. Ani zářijové zvýšení sazeb jí zřejmě nepomůže. Sazby ale zvyšoval i americký Fed. Investoři nezůstali v klidu – tu je z něj (již tradičně) vytrhl celně kreativní Donald Trump, tu pohled na zhoršující se evropské makroukazatele nebo do Itálie.

Asi jste někdy viděli brouka, jak leží na zádech, máchá nožičkama a marně se snaží převrátit zpátky na zem. Jenže to trvá chvilku, a když vás to přestane bavit, jdete dál. V podobné poloze je poslední měsíce Česká národní banka, které nestačila prohra s měnovými intervencemi a vrhla se do další bitvy. Akorát od jejího boje se světovými finančními toky tak snadno neutečete.

ČNB pozdě honí bycha

Inflace v Česku během srpna opět zrychlila. Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,5 procenta, což je stále nad cílem ČNB. Když k tomu přidáme nezaměstnanost 3,1 procenta, nominální růst mezd o 8,6 procenta a průmyslovou produkci 10,3 procenta, je evidentní, že to ČNB s měnovým uvolněním trochu přehnala a ekonomika jí utekla. Zvyšování sazeb je tedy samozřejmé. Jen to načasování!

Na zářijovém zasedání ČNB rozhodla poměrem hlasů 6:1 o dalším zvýšení sazeb o 0,25 procenta. Základní dvoutýdenní repo sazba je nyní na 1,5 procenta, což je nejvýše od srpna 2009. Takhle rychlé tempo růstu sazeb (zářijové zvýšení bylo třetím v řadě) je v historii ČNB bezprecedentní a ukazuje na obecně chybně zvolenou strategii řízení měnové politiky.

Kroky centrální banky ale zdaleka nestačí na ovlivnění globální finanční nálady, a tak koruna naprosto proti očekávání ČNB začala zase oslabovat. Investoři dnes zkrátka neradi nerozvinuté trhy (a Česko mezi ně počítají) a jejich měny, takže zvýšení sazeb o pár bodů je vlastně nezajímá. Proto místo se koruna místo posilování z úrovně 25,60 korun za euro směrem k 25 korunám za euro, kde by ji ČNB ráda viděla, dostala pár dní po vyhlášení nových sazeb nad 25,80 korun za euro. „Neposlušnost“ koruny bude centrální banku tlačit k tomu, aby sazby do konce roku ještě jednou posunula výš.

Kurz koruny k euru za posledních rok Ani trojí zvýšení sazeb v řadě a čtvrté letošní nepomohlo koruně k posílení. Aktuálně se koruna pohybuje kolem 25,80 korun za euro. Původní prognózy centrální banky počítaly s kurzem koruny spíše kolem 25 korun za euro. Bohužel – hlavní vliv na korunu nemá ČNB, ale mezinárodní investoři, kteří nemají lokální měny aktuálně v lásce. Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Evropa neví, co dřív. Amerika si píská

Evropu v září trápil brexit. Británie a Evropská unie se pořád nemůžou dohodnout na správném nastavení spolupráce, až Britové z Unie vystoupí. Neblahý vliv to má zejména na libru, ale ani kurz eura vůči dolaru není vůči zmatenému vyjednávání imunní.

K tomu můžeme přidat problémy s Itálií. Tamější vláda plánuje navzdory varováním ekonomů i Evropské komise vyšší deficity. Odnášejí to pochopitelně italské dluhopisy, ale bohužel i ostatní členové Unie – oslabují evropské akcie i euro. Když připočteme tureckou krizi, nelze čekat, že by se evropským akciím dařilo nějak výtečně.

To americkým akciím je hej, pomáhají jim – proti všem původním předpokladům – hádky prezidenta Trumpa s celým světem. Není to sice dobrá dlouhodobá strategie, ale aktuální hospodářská politika USA nahrává zcela jasně domácím tedy americkým firmám. Výsledkem je posilování dolaru a vynikající výkon amerických akciových trhů.

Co se týče nerozvinutých trhů, ty jsou na tom ještě hůř než trhy evropské, ať jde o sílu jejich měn nebo cenu tamějších akcií.

Optikou indexů Vývoj některých finančních indexů za posledních pět let Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let Vybrané indexy Zaostávání neamerických akciových trhů je evidentní nejen v měsíčním, ale také v meziročním srovnání, kde je celkový rozdíl už přes 20 procent. Neradostný pohled je i na pokles dluhopisových indexů. Trh Září Od počátku roku Za poslední rok MSCI World (svět) +0,4 % +3,8 % +9,2 % S&P 500 (USA) +0,4 % +9,0 % +15,7 % EuroStoxx 50 (Evropa) +0,2 % -3,0 % -5,4 % CECE EUR (střední Evropa) +0,0 % -8,1 % -4,3 % MSCI rozvíjející se trhy -0,8 % -9,5 % -3,1 % Index českých státních dluhopisů -0,4 % -2,5 % -4,5 % Ropa WTI +4,9 % +21,2% +41,8 % FX CZK/EUR +0,1 % -0,7 % +1,0 %

Jak to bude dál

Trend útěku investorů do USA a k dolaru pokračuje. Cenami aktiv v minulém měsíci nejvíc hýbalo konání Fedu a hlavně Donalda Trumpa. Předpokládám, že odliv peněz z rizikovějších aktiv ve prospěch amerických trhů a dolaru, případně ve prospěch dluhopisových trhů bude dál pokračovat. I proto dál obecně preferuji americké akcie, nicméně jejich růst byl dost prudký a vývoj odlišný od zbytku světa je razantně zdražil, takže je namístě určitá opatrnost.

Česká koruna brzy po zvýšení sazeb zase pokračovala v oslabování a je relativně levná. ČNB je vcelku odhodlaná sazby zvyšovat i dál, na konci roku můžeme čekat základní sazbu kolem 1,75 až 2 procent. Co se týče dluhopisových trhů, očekávám další růst jejich výnosů.