Nejhodnotnější firmy: šest adeptů na bilionovou hranici

Společnost Apple už dělí pouze pár procent od hodnoty bilionu dolarů. Na paty mu ale šlape Amazon, Alphabet i Microsoft. Časem by klub bilionových firem mohl doplnit i Facebook a Alibaba.





Favorit číslo jedna: Apple

Když začátkem června cena jedné akcie společnosti Apple stoupla na 194 dolarů, tržní hodnota firmy se vyšplhala na 965 miliard dolarů, takřka na dohled magické bilionové hranici.

Jeden bilion dolarů čili tisíc miliard, to pro představu odpovídá zhruba patnáctinásobku navrhovaného státního rozpočtu České republiky na rok 2019. Jak je možné, že jedna firma může mít takovou hodnotu? Inu, protože byznys společnosti Apple funguje jako stroj na peníze, ročně dokáže generovat zisk zhruba 50–60 miliard dolarů. Tržní ocenění společnosti Apple tedy odpovídá zhruba sedmnáctinásobku jejích ročních zisků. To je přiměřené ocenění.

Cena akcií Apple během června trochu poklesla na aktuálních 182 dolarů za jednu akcii. Tržní hodnota firmy tak klesla na 895 miliard dolarů. Nicméně akciím Apple i tak chybí jen deset procent růstu, aby hodnota firmy prolomila onu bilionovou hranici (v dolarech).

Takovou hodnotu zatím nikdy žádná firma neměla. Apple k tomu má nyní nejblíž. Stane se tak, pokud cena akcií firmy Apple stoupne na 201 dolarů.

Cena akcií Apple: vývoj za rok

Další tři horcí kandidáti: Amazon, Alphabet a Microsoft

Na záda nakousnutému jablku dýchají další technologické firmy. Hodnotu přes 800 miliard dolarů mají také Amazon a Alphabet (Google). Zejména cena akcií společnosti Amazon roste raketovým tempem, za poslední rok stoupla o 75 procent, tedy třikrát více než hodnota akcií Apple nebo Alphabet.

Pokud by růst pokračoval dál stejným tempem, mohla by to nakonec být společnost Amazon, která pokoří hodnotu jednoho bilionu dolarů jako první. Stačí, aby cena akcií stoupla ze stávajících 1663 dolarů na 2047 dolarů. To nezní úplně nereálně.

Cena akcií Amazonu: vývoj za rok

Ale kdo ví, třeba nás překvapí rychlým růstem jiný z technologických gigantů. Akciím společnosti Alphabet chybí k bilionové hranici 25 procent růstu ze stávající hodnoty 1139 dolarů na 1428 dolarů. I to je představitelné číslo a troufám si odhadovat, že na tuto cenu v dohledné budoucnosti akcie Alphabet skutečně vystoupají.

Akciím společnosti Microsoft chybí k magické bilionové hranici podobně. Stačí, aby cena akcií stoupla o 31 procent ze stávajících 98 dolarů na 129 dolarů. Ještě před třemi roky by nám taková cena připadala šílená, ale cloudový byznys nese firmě ovoce a stále má kam růst. I Microsoft se tak možná zanedlouho vyšvihne mezi „bilionové firmy“ a kdo ví, třeba všechny šokuje a bude dokonce první z nich.

Černí koně: Facebook a Alibaba

Dalšími v pořadí firem podle jejich tržní kapitalizace na burze v New Yorku jsou společnosti Facebook a Alibaba, přezdívaný občas „čínský Amazon“. Obě mají dnes hodnotu přes 500 miliard dolarů. Aby tedy dosáhly na dvojnásobnou metu, musely by ceny jejich akcií stoupnout zhruba na dvojnásobek, respektive v případě firmy Facebook už je to jen 74 procent.

To zní sice na první pohled dost fantasticky, ale obě firmy takový růstový potenciál teoreticky skutečně mají. Jestli ho naplní, nebo ne, to dnes nikdo netuší. Asi bych si ale vsadil, že jim to potrvá déle než společnostem Apple, Amazon, Alphabet či Microsoft.

Cena akcií Facebooku: vývoj za rok

Šest nejhodnotnějších firem podle tržní kapitalizace na burze v New Yorku

Společnost Tržní kapitalizace (mld. USD) Aktuální cena akcie (USD) Potřebná cena akcie (USD) Potřebný růst Apple 895 182 201 10 % Amazon 807 1663 2047 23 % Alphabet 786 1139 1428 25 % Microsoft 756 98 129 31 % Facebook 568 196 341 74 % Alibaba 491 191 384 101 % Zdroj dat: Yahoo! Finance, data v USD, data platná k 26. 6. 2018

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Šance ostatních: nula

Další v pořadí nejhodnotnějších firem už mají tržní ocenění menší než 500 miliard dolarů. Na sedmé příčce je aktuálně společnost Berkshire Hathaway s tržní kapitalizací 465 miliard dolarů, následují JPMorgan Chase, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Visa, Bank of America, Royal Dutch Shell, Wells Fargo, Intel a Walmart.

Všechny tyto firmy už mají tržní hodnotu „pouze“ v rozmezí od 250 do 350 miliard dolarů, tedy zhruba „jen“ čtyř- až pětinásobek státního rozpočtu České republiky. Potenciál růstu tržeb těchto firem je omezený, určitě nemají šanci se během nejbližších pěti let dostat do „klubu bilionových firem“.

Šanci pokořit bilionovou hranici má zmíněná šestice technologických firem a možná se to postupem času povede všem šesti. Dneska k tomu má nejblíž dnes Apple, ale slibně našlápnuto mají také Amazon a Alphabet. Ani Microsoft bych nepřehlížel jako outsidera.

Myslím, že by se o vítězi mohlo rozhodnout ještě letos. Pokud tedy technologické firmy budou i za druhý a třetí kvartál reportovat mezikvartální růst tržeb a zisků.