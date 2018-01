Očima expertů: Do čeho investovat v roce 2018

Kam ty prachy zašít? Na začátku každého roku dělá spousta investorů průvan v portfoliu. Rok 2018 přitom nebude pro zhodnocování peněz tak idylický jako ten předchozí. Alespoň podle ekonomů, kteří očekávají výraznější korekci na finančních trzích. Zvláště co se týče akcií, které stále trhají rekordy. Ovšem podobná varování jsme už slyšeli před rokem…

Hodně rušno bude letos kolem kryptoměn. Bitcoin zažil před Vánocemi pád o třicet procent. Někdo jeho zaškobrtnutí využil k dalšímu nákupu, jiní v panice prodávali. Investiční kryptošílenství však zdaleka nekončí jen bitcoinem, takzvané altcoiny – alternativy k bitcoinu – přinášejí v poslední době mnohem větší zisky než jejich slavnější bratříček.

Konzervativnější investoři, kterým se při představě nákupu kryptoměn ježí vlasy hrůzou, se zřejmě vrátí k dluhopisům. Ty by měly vzhledem k rostoucím sazbám na trhu zažít comeback. Táhnout ale budou i dividendové akcie, v jejich případě se určitě vyplatí sledovat i vývoj na pražské burze.

Kde letos na finančních trzích vidí možné zisky ekonomové, investoři, analytici a portfolio manažeři? Jaké oblasti, obory, firmy a trhy bude z investičního hlediska zajímavé sledovat? A kterým věří natolik, že do nich investují vlastní peníze?

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Akciím se budu snažit při současných cenách vyhnout, i když se může najít pár výjimek, které jsou stále relativně zajímavě oceněny. Mám na mysli hlavně komoditní sektor a stále poměrně podhodnocené uhlí. Z konzervativních investic začínají být pomalu znovu zajímavé dluhopisy, i když bych kvůli dalšímu zvyšování sazeb počkal v hotovosti raději až do druhé poloviny letošního roku. Po čtyřleté stagnaci pak možná nastal znovu čas začít opatrně přikupovat zlato, které by mohlo být v případě korekce na akciích docela logickou destinací pro výběry zisků z akciového trhu. No a pro ty, kterým nevadí velmi rizikový investiční profil, dává smysl i nadále krypto.

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

U tradičních investičních nástrojů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, jsem po devíti letech nepřetržitého růstu ochotný otevírat spíše krátké pozice. Z pohledu aktivního obchodování se domnívám, že stejně tak jako v loňském roce budou fenoménem i letošního roku kryptoměny. Jejich zhodnocování v posledních letech a zároveň prudké výkyvy cen nabízejí skvělé příležitosti.

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Nemám pro rok 2018 žádný žhavý tip, na který bych vsadil vlastní peníze. Úspory investuji dlouhodobě, zejména do akcií, nemovitostí a půdy, v menší míře také do dluhopisů a komodit. Snažím se vždy co nejlépe rozkládat riziko a preferuji investice v korunách, respektive s měnovým zajištěním do korun.

Co bude zajímavé sledovat? Všechno. Ale speciálně jsem zvědavý na bitcoin, vůči kterému jsem silně skeptický. Můj odhad je, že do dvou let jeho cena spadne na méně než desetinu a dost možná i méně než setinu jeho dnešní virtuální hodnoty.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel investičního fondu Quant

Dřív jsem věřil, že člověk může vyzobat akcie pár firem a na ty „vsadit“. Musí mít ale kliku. Já se spálil na amerických pohřebácích Stonemor. Zakázek měli vždycky dost, fungovali skvěle, pravidelně vypláceli parádní dividendu – a pak se ukázalo, že vedení fixlovalo výsledky. To ale nemůže investor zjistit.

Dneska už proto věřím jen na investiční disciplínu. Ve fondu máme balíček pěti set největších amerických akcií. Když dál porostou, budeme je postupně se ziskem prodávat a nahrazovat konzervativním bankovním termínovaným vkladem podle doporučení algoritmu. Až akcie zase spadnou, peníze z vkladu vezmeme a začneme zase přikupovat index S&P 500. Věřím, že tímhle způsobem můžeme bez emocí porážet trh v horizontu tří a více let.

Jaroslav Šura

investor

Akciové indexy jsou sice na vrcholu, ale to už nějaký čas každý rok. FED začíná nesměle brzdit, ale další centrální banky pokračují v kvantitativním uvolňování, a tedy nelze počítat s medvědím trhem, případná korekce může být příležitostí k doplnění zásob (zejména technologických akcií). Jako konzervativní investor mám téměř veškerý přebytečný kapitál uložený do dvou českých dividendových titulů. ČEZ má nejhorší za sebou a čekají ho světlé zítřky, plusem budiž výrazný růst silové elektřiny a emisních povolenek; Moneta s kvalitním managementem, velkým nerozděleným ziskem a superdividendovým výnosem – v únoru se dozvíme kumulovanou dividendu na tři roky dopředu a lze předpokládat, že dvouciferné číslo bude začínat dvojkou; a to tu ještě pořád zůstává příběh o velkém investorovi, který si Monetu vezme za nevěstu.

Ján Hájek

manažer fondu Top Stocks

Domnívám se, že se nacházíme v pozdní fázi ekonomického cyklu, kdy relativní výkonnost akcií ovlivňuje spíš růst jejich ocenění než růst jejich ziskovosti. Růst ziskovosti se výrazně neliší od růstu tržeb, protože je těžké dál zvyšovat ziskové marže, které se nachází v blízkosti svých maxim. Také v této fázi cyklu nebývá vysoký rozptyl růstu ziskovosti v rámci jednotlivých sektorů, kromě nejlepších firem se tak relativně daří i těm „dalším“ firmám.

Dál se domnívám, že se letos nebude opakovat nízká volatilita z uplynulého roku, kdy maximální korekce nepřesáhla čtyři procenta, a že v průběhu letošního roku uvidíme standardní korekci v rozmezí osmi až dvanácti procent, jaká je pro akciové trhy typická. I když je v pozdní fázi cyklu stále těžší nalézt trhem nedoceněnou nadprůměrně rostoucí společnost, zůstává to mým cílem i v roce 2018. Za nejzajímavější považuji sektory spotřebitelský, technologický a zdravotnický.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

I pro letošní rok považuji za dobrou investici českou korunu. Zajímavá jsou proto různá korunová aktiva – pro konzervativní investory státní dluhopisy, pro investory s rizikovějším profilem pak korporátní dluhopisy nebo třeba i akcie. U těch bych se ale spíš spoléhal na dlouhodobě cílené dividendové tituly, třeba ČEZ nebo O2. Krátkodobě by mohly být stále ještě zajímavé akcie společnosti CME, vlastnící Novu a další televize ve střední a východní Evropě.

Určitě bude dále zajímavé sledovat zejména sektory komodit a technologií. V případě komodit můžou investory s víc rizikovým profilem zajímat komoditní měny, ať už se jedná o australský nebo kanadský dolar, nebo exotičtější brazilský real nebo chilské peso. U technologií bych se začal vyhýbat titulům, které sice dosud raketově rostly, ale zatím stále nejsou v zisku.

Co se týče rizikovější složky mého portfolia, vsadím si i letos na růst cen ropy a elektřiny, ale dlouhodobě budu pokračovat v investování do dalšího vzdělávání – obchodní platformy a strategie se totiž neustále vyvíjejí a mění, stejně jako globální investiční trh, je třeba být při tom.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Anketa Od koho byste si nejspíš nechali poradit? Jaroslav Brychta Pavel Drahotský Jan Traxler Aleš Michl Jaroslav Šura Ján Hájek Tomáš Krejčí Martin Mašát

Amerika a Evropa dál ekonomicky rostou, nálada na akciových trzích je pozitivní, a proto by i akcie měly nadále růst. Silný loňský růst cen se ale nebude opakovat a je třeba investovat opatrněji a diverzifikovat, nesázet jen na dnes populární sektory (biotech, IT, komodity) nebo regiony jako například rozvíjející se země.

Akcie mají našlápnuto na mnohem lepší výsledek než dluhopisové trhy, kde bude nárůst výnosů nadále srážet ceny; trpět budou nejen konzervativní investoři, ale i lidé investující do transformovaných a konzervativních penzijních fondů, dluhopisových fondů či pojišťoven.

Zvedání sazeb nehrozí jen v Česku, ale také v USA. Jen eurozóna je asi zvyšovat nebude a „pouze“ ukončí kvantitativní uvolňování. Dál bude posilovat koruna, což je dáno jejím hledáním reálné hladiny po mnoha letech umělého oslabování, které rozvrátilo přirozené ekonomické procesy. Lze očekávat posílení pod hranici 25 korun za euro. Problémem, který může zahýbat s kurzem koruny, je obrovský přebytek korun vydaných během intervencí (cca 2,5 bilionu korun, což je polovina českého HDP).