Sezónnost a investování do akcií

Každý, kdo se někdy jen maličko zajímal o akcie, slyšel jistě o lednovém efektu a setkal se s poučkou sell in may and go away – prodej v květnu a dej si pauzu. Trhy jsou trochu jako počasí, dění na nich má tendenci se opakovat. Ale pozor: stejně jako u počasí se na nic nedá spolehnout: ačkoli má být v zimě sníh, může vás potkat pět let v řadě, kdy nespadne ani vločka.

Říká se, že pokoušet se časovat trh nemá cenu. Na druhou stranu obchodování založené na sezónnosti je mezi investory stále oblíbené. I v letech po krizi totiž akciové trhy mají tendenci chovat se podle kalendáře. Investoři, kteří si při časování trhu pomohli těmito indikátory, často – ne vždycky! – sklidili větší zisky než zastánci pasivního investování. V tomto textu se podíváme zblízka na tři fenomény – lednový efekt, květnové opuštění trhu a předsváteční efekt.

Sezónní, často se opakující výkyvy akciového trhu by podle teorie efektivních trhů neměly existovat – výhoda, kterou znají všichni, podle ní přestává být výhoda. Tato teorie má ale jisté trhliny, respektive je to jen teorie, která by mohla fungovat za ideálních podmínek. Realita ale ideální není, existují v ní příčiny, které sezónní chování trhů dokážou vysvětlit a odůvodnit, proč je do jisté míry riskantní nechávat vysoké otevřené pozice během dlouhých mezer v obchodování, kdy je likvidita trhu minimální nebo jsou trhy dokonce zavřené.

Předsváteční efekt

Jedním z těchto momentů, kdy se obchodníci zbavují příliš nafouknutých pozic v akciích, jsou dny před americkým státním svátkem. Podle výzkumu prováděného na datech amerického akciového indexu během minulého století (viz tabulka) je veliký rozdíl mezi nákupem dva dny před americkým svátkem a nákupem těsně před uzavřením trhu před zmiňovanými dny volna. Obě procentuální hodnoty ukazují průměrný výnos (anualizovaně) od doby nákupu do konce roku.

Svátek Nákup dva dny před svátkem Nákup těsně před uzavřením trhu President’s Day (únor) -0,1 % 12,2 = Velký pátek 7,3 % 17,8 % Den veteránů (květen) -4,7 % 22,8 % Den nezávislosti (červenec) 13,3 % 37,3 % Den práce (září) 16,8 % 33,7 % Volební den (listopad) 17,9 % 4,6 % Den díkůvzdání (listopad) 4,3 % 1,1 % Vánoce -7,1 % 15,2 %

„Na základě minulých let samozřejmě nelze předpovídat budoucí vývoj. Na druhou stranu „Santa Rally" má stále velký význam." říká Gijs Nagel, ředitel nejrychleji rostoucího brokera v Evropě, DEGIRO. Ke konci roku akcie často rostou v očekávání lednového efektu. Za posledních patnáct let jsme mohli pozorovat pouze tři roky na trhu USA, kdy se „Santa neukázal". Přestože většina analytiků očekává v prosinci tohoto roku zvýšení úrokových sazeb Fedu, neznamená to, že by investorům klesla nálada. V roce 2015 zvýšil Fed úrokové sazby poprvé od doby velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století, což signalizovalo silnou ekonomiku a akcie ke konci roku letěly nahoru.

Lednový efekt

Dalším důvodem odkladu nákupů můžou být daňové záležitosti nebo výkaznictví. Ty pomáhají vysvětlit lednový efekt, tedy častý růst akciových trhů v prvním měsíci v roce.

Pokud si chtějí investoři částečně snížit zdanitelný příjem, zákony v mnoha zemích umožňují využít k tomu ukončené ztrátové obchody během daného roku. Není proto nic jednoduššího než před Vánoci tyto akcie prodat a hotovost na trhy vrátit až po Novém roce.

Dále platí, že čím menší složitost portfolia k poslednímu dni roku, tím menší problémy při vykazování investiční pozice. Tyto „problémy“ řeší především investiční fondy v USA (včetně Berkshire Hathaway Warrena Buffeta), které musejí ke konci každého čtvrtletí odkrýt karty a ukázat, v čem mají zainvestováno. Nákupy na začátku ledna tak umožní nechat si tajemství chvíli pro sebe.

Zkušenost s otevíráním obchodů na začátku ledna máme i z tohoto roku z českého finančního trhu, kdy si domácí subjekty ve velkém začaly sjednávat forwardy na měnovém páru EUR/CZK. Velká část společností zkrátka nechtěla tyto transakce vykazovat v účetnictví nebo ani nevěděla, jak na to, tak si je nechala až na nový rok. Zkrátka také lednový efekt.

Sell in may and go away

Dalším obdobím, ve kterém akciové trhy vykazují jistou pravidelnou dynamiku, je květen, respektive období zhruba od května do září, v době dovolených a nižší likvidity. I začínající investor asi někdy narazil na „pranostiku“, která radí sell in may and go away – prodej v květnu a uteč z trhu. V mnoha letech se zkrátka opakuje týž vzorec a data ukazují, že od května do září až října bývá návratnost akciového trhu nízká, největší propady velmi často nastávají právě v tomto období.

Tři největší propady od poslední krize přišly těsně po květnu a trhu pokaždé trvalo několik měsíců až rok k zotavení na původní maxima:

Vývoj amerického akciového indexu S&P 500

Ani v digitálním věku tedy nevypadá ani americký akciový trh jako dostatečně efektivní na to, aby eliminoval určité sezónní výkyvy. Pravda je, že četnost jejich výskytu se zřejmě snížila, realita má ale pořád k ideálu, ve kterém teorie platí beze zbytku, relativně daleko a investoři můžou své strategie na základě opakujících se vzorců upravovat. Pochopitelně ale s rizikem, že zrovna tentokrát se trhy budou chovat jinak.