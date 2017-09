Srpen na finančních trzích: Tak jsme se konečně dočkali

Je to právě devět a půl roku od února 2008, kdy Česká národní banka naposledy zvýšila svojí základní sazbu. Od té doby známe jen cestu dolů. Posledních pět let, až do začátku srpna 2017, byla úroková sazba na ekonomicky bezprecedentní nule. Ač je tedy posun sazby nahoru dlouho nevídaná věc, reakce trhů byla minimální. Vůči některým očekáváním měla dokonce i opačné znaménko – výnosy dluhopisů s delší splatností se překvapivě posouvaly níž.

Mezi ekonomické události světového významu pak patřila schůzka nejmocnějších centrálních bankéřů v Jackson Hole v USA. Jejím důsledkem je především zvýšená aktivita na měnových trzích a oslabení kurzu dolaru.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management jako investiční manager pro portfolia podílových fondů, pojišťoven a penzijních společností skupiny ING v Česku a na Slovensku. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů se v srpnu obecně vydaly níž, je to důsledek klesající evropské inflace. Dolů se spolu s evropskými svezly i výnosy českých dluhopisů, a to navzdory inflaci o procento vyšší a navzdory zvyšování úrokových sazeb.

Vývoj některých finančních indexů za poslední rok

Akciové trhy hledaly výraznější impulzy a každý se vyvíjel trochu jinak. Vedle stagnujícího trhu amerických akcií tu bylo pár nerozvinutých trhů, které se posunuly výše. Evropské akcie na rozdíl od zbytku světa několik procent ztratily.

Kurz koruny k dolaru za poslední rok Hlavní událostí celého srpna bylo další oslabení dolaru Od začátku roku ztratil vůči koruně už přes 15 procent hodnoty.

Optikou finančních indexů

V tabulce výš jsou evidentní nevýrazné výsledky akciových trhů. Smutný je pohled na zhodnocení českých státních dluhopisů, které za rok klientům ubraly skoro procento a půl.

