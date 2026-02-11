Fio zlevní německou burzu. Aplikaci Smartbroker chce dál vylepšovat

Fio banka od pondělí výrazně sníží poplatky za nákup nebo prodej akcií na německé burze přes systém Xetra.
Za obchody v objemu do 1400 eur (přibližně 35 tisíc korun) zaplatí drobný investor nově jen 3,95 eur. Ve druhém pásmu – v objemu do 3000 eur (přibližně 75 tisíc korun) – bude poplatek 4,95 eur. Nad tuto hranici klient zaplatí 0,15 % z objemu, minimálně 6,95 eur.
Dosud měla Fio banka u německé burzy poplatek vždy 0,15 %, minimálně však 9,95 eur – bez ohledu na výši obchodu.
„Dosavadní nastavení bylo výhodné především pro vyšší objemy investic, kdy se poplatek výrazně vyplácel zejména při jednorázových obchodech v řádu statisíců korun. Nově poplatky nastavujeme tak, aby byly férovější i pro menší investované částky,“ řekl na dnešním setkání s novináři Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.
Ještě výrazněji banka zlevní obchody v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). U pokynů do 500 eur bude poplatek nově poloviční, tedy necelá dvě eura.
„Změna poplatků reflektuje širší trend na trhu. Zatímco dříve bylo investování typické spíše pro jednorázové vklady vyšších částek, dnes se stává běžnou součástí finančního plánování i pro drobné investory, kteří si pravidelně odkládají menší částky,“ vysvětluje Bláha.
Poplatky za obchody na burze v USA zatím Fio nemění, ale zkoumá možnosti jejich snížení. Za prodej nebo nákup do 100 kusů teď klient Fio platí 7,95 dolarů (nezávisle na ceně akcií), nad sto kusů 9,95 dolarů.
Zůstává také poplatek za obchod na pražské burze, který má Fio dlouhodobě nízký: 0,35 % z objemu obchodu, minimálně 40 korun a maximálně 1190 korun. S vybranými akciemi lze obchodovat také na trhu RM-Systém, kde se v režimu EasyClick lze dostat na poplatek 0,29 %.
„Jsme jedni z mála, kdo neuplatňuje průběžné poplatky z objemu držených investic,“ zdůrazňuje David Brzek, portfolio manažer Fio fondu domácího trhu. „Takovou cestou nechceme jít, máme jen poplatky za reálné obchodování,“ ujišťuje.
Poplatky pro drobné investory v posledních měsících snížili také největší bankovní konkurenti. Patria ze skupiny ČSOB od loňského dubna účtuje za německou burzu 4,9 eur plus 0,3 % z objemu do ekvivalentu 49 999 Kč, případně 4,9 eur plus 0,2 % z objemu od 50 000 do 99 999 Kč. Za americkou burzu má Patria poplatek 2,9 dolaru plus 0,3 % nebo 0,2 % z objemu. Pražská burza vyjde na 0,45 %, minimálně však 80 Kč.
Od února snížila poplatky pro drobné investory Česká spořitelna. Za německý systém Xetra je nově 0,35 %, minimálně čtyři eura (dříve 12 eur). Podobně – jen v dolarech – zlevnily obchody v USA. Poplatek za obstarání obchodu na pražské burze zůstává 0,35 %, minimálně však 90 korun při objemu do půl milionu korun. Díky dočasné akci teď spořitelna nepočítá u prvního jednorázového pokynu v měsíci minimální poplatek.
Zatímco Fio neúčtuje průběžný poplatek z hodnoty investic, Patria má 0,12 % a Česká spořitelna nově 0,08 % (dříve 0,06 %).
K ceně obchodu je v mnoha případech potřeba připočítat kurzovou přirážku, tedy poplatek za převod měny. Patria ho uvádí přímo ve svém ceníku: 1,5 % nad kurz Evropské centrální banky. Fio se řídí svým standardním kurzem, který se dnes v případě eur pohybuje kolem tří procent nad ECB. Česká spořitelna má v dnešním kurzovním lístku u eura přirážku kolem 2,5 %.
Prostřednictvím platforem skupiny Fio uskutečnili individuální investoři v loňském roce obchody za více než 238 miliard korun, což je meziroční nárůst o 20 procent. Objemy obchodů individuálních investorů Fio banky se loni zvýšily o pětinu na 238 miliard korun. Objem aktiv pod správou Fio investiční společnosti meziročně vzrostl o 65 procent a překročil hranici 5,7 miliardy korun.
Fio neplánuje, že by rozšířilo počet trhů, na nichž umožňuje pravidelné obchodování. Zůstává tedy u české, americké a německé burzy. Zájem o nákup akcií na jiných trzích je prý minimální, bance se kvůli pevným poplatkům nevyplatí stálé připojení na jejich systémy.
Loni v prosinci spustila Fio banka po mnoha letech vývoje zcela novou verzi investiční aplikace Fio Smartbroker. Za první dva měsíce ji začalo využívat přibližně 15 tisíc lidí. Webové rozhraní zvané e-Broker sice banka plánuje vylepšovat, ale jeho zcela novou verzi nechystá.
„Do mobilní aplikace Smartbroker plánujeme každý rok přidávat tři až čtyři nové funkce. První významná aktualizace je plánována na přelom prvního a druhého čtvrtletí. Ta přinese například graf zhodnocení portfolia nebo možnost převodů přímo z aplikace,“ říká projektový manažer Josef Severa. V blízké době by se měl Smartbroker rozšířit i o obsluhu dlouhodobého investičního produktu (DIP). V dalších fázích se nabídka rozšíří o investování do podílových fondů Fio.
V plánu je také snadnější převod peněz. Dosud lze investiční účet doplnit převodem z účtu ve Fio bance (rychlejší možnost) nebo z jiných bank (pomalejší, protože investiční účet nepřijímá okamžité platby). I v případě převodu z Fio banky však musí klient zadat převod v internetovém nebo mobilním bankovnictví – aplikace Smartbroker totiž není přímo propojena s běžným účtem v bance. V budoucnu by k tomu měla stačit investiční aplikace, v plánu je přidat přímo do ní i konverzi měn. Fio zvažuje také možnost, že by investiční účet šlo „dobíjet“ platbou z karty.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl web Peníze.cz, ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz, podnikatelský týdeník... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem