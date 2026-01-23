Peníze.cz
>
Investice
>
Akcie
>
Akcie svět
>
Prodali jste akcie, krypto nebo podíl ve firmě? Jak je to s daňovým limitem 40 milionů

Prodali jste akcie, krypto nebo podíl ve firmě? Jak je to s daňovým limitem 40 milionů

Nikola Žítková | rubrika: Když se řekne | 23. 1. 2026
Na lidi, kteří v roce 2025 měli vysoký příjem z prodeje cenných papírů nebo obchodních podílů, čeká v daňovém přiznání nemilá novinka: i když splní časový test, osvobození mohou využít jen do stropu 40 milionů korun.
Prodali jste akcie, krypto nebo podíl ve firmě? Jak je to s daňovým limitem 40 milionů

Zdroj: Pleska / Midjourney

Ještě do konce roku 2024 platilo jednoduché pravidlo: pokud jste splnili takzvaný časový test, byl příjem z prodeje u cenných papírů a obchodních podílů osvobozený bez ohledu na jeho výši.

Od 1. ledna 2025 však zákon u vybraných investic zavedl strop na osvobození ve výši 40 milionů korun za zdaňovací období. Prakticky to míří hlavně na větší prodeje firem, podílů a velkých portfolií.

Stát tím chtěl omezit „neomezené“ osvobození u opravdu velkých transakcí. Typický drobný investor, který prodává akcie nebo ETF v nižších částkách, na limit většinou nenarazí. U prodeje podílu ve firmě za desítky milionů, u prodeje velkého balíku cenných papírů nebo u prodeje kryptoměn ale může limit rozhodovat o tom, zda se část příjmu zůstane osvobozená, nebo už se bude danit.

Jak se počítá limit 40 milionů

Důležité je, že limit se netýká zisku, ale příjmu z prodeje – tedy částky, kterou jste za prodej reálně inkasovali. Jinými slovy: i když splníte časový test, osvobozená je v roce 2025 jen ta část příjmů, která se „vejde“ do 40 milionů korun.

Cokoliv nad tento strop už osvobozené není a stává se zdanitelným příjmem, který vstupuje do základu daně. V praxi to pak znamená, že u velkého prodeje řešíte, jaký podíl příjmu je osvobozený a jaký podíl je zdanitelný.

Do limitu 40 milionů korun se v roce 2025 zahrnují příjmy z prodejů, které by jinak byly osvobozené díky časovým testům u cenných papírů a obchodních podílů.

  • U cenných papírů je časový test typicky tříletý – takže pokud je prodáváte po více než třech letech držby, příjem je obecně osvobozený, ale v roce 2025 jen do souhrnné částky 40 milionů korun.
  • U podílů v obchodních korporacích je časový test pětiletý. Prodej podílu po pěti letech držby je tedy obecně osvobozený, ale v roce 2025 se osvobození zastropuje na 40 milionech.

Proč se to týká i kryptoaktiv?

V souvislosti s limitem se mluví také o kryptoaktivech, i když se u nich dřív žádné osvobození neřešilo. Od roku 2025 totiž do hry vstupuje možnost osvobození příjmů z převodů kryptoaktiv (mimo obchodní majetek) při splnění zákonných podmínek, a to zejména díky zavedení hodnotového testu a časového testu.

Zjednodušeně řečeno: u kryptoaktiv se od roku 2025 objevují situace, kdy můžete mít příjem z převodu osvobozený, a pokud uplatňujete osvobození i přes časový test, může se u velkých částek řešit také limit 40 milionů korun.

Daně levně na pár kliků

Myšičko myš
Zdroj: Shutterstock

Online daňové přiznání

  • Jednoduše: jen odpovídáte na otázky, aplikace sama počítá a vyplňuje
  • Komplet: včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
  • Rychle: za 15 minut
Ano, to chci

Zároveň je dobré připomenout, že pravidla pro kryptoaktiva mají svoje specifika – včetně účinnosti novely od 15. února. Proto je u krypta vždy potřeba hlídat nejen splnění podmínek, ale i to, od kdy se konkrétní režim použije.

Jak to funguje v praxi

V rámci jednoho zdaňovacího období se tedy díváte na to, jaké příjmy z prodejů by vám „normálně“ vyšly jako osvobozené (protože jste splnili časové testy). Tyto příjmy se pro účely limitu posuzují souhrnně a pokud součet přesáhne 40 milionů korun, část nad limit už osvobozená nebude. Proto u velkých prodejů může být část příjmu osvobozená a část zdanitelná.

S tím souvisí i praktická otázka: jak se pak pracuje s výdaji, typicky s pořizovací cenou nebo dalšími náklady souvisejícími s prodejem?

Pokud se vám kvůli limitu stane část příjmu zdanitelnou, obvykle pak řešíte, jakou část nákladů lze přiřadit k té zdanitelné části. V praxi se často uvažuje poměrový přístup – tedy že se náklady vztahují k zdanitelné části ve stejném poměru, v jakém je zdanitelná část příjmu k celkovému příjmu z daného prodeje. Konkrétní postup ale vždy záleží na tom, o jaký typ příjmu jde a jak přesně transakci vykazujete.

  • Příklad 1: V roce 2025 jste prodali podíl ve firmě za 60 milionů korun po pěti letech držby. Splníte sice časový test, ale v roce 2025 je osvobozená pouze část příjmu do 40 milionů. Zbývajících 20 milionů už je zdanitelný příjem (v rámci § 10 zákona o daních z příjmů). Ve výsledku pak řešíte, jakou část pořizovacích nákladů a souvisejících výdajů přiřadíte k té zdanitelné části.
  • Příklad 2: V lednu 2025 jste prodali cenné papíry, které jste drželi déle než tři roky, za 20 milionů korun. V únoru jste prodali podíl ve firmě, který jste drželi více než pět let, také 20 milionů korun. V březnu jste prodali kryptoaktiva, která jste drželi déle než tři roky, za 40 milionů korun. Vaše celkové příjmy tedy dosáhly 80 milionů. Z toho 40 milionů korun bude osvobozeno od daně, zbývajících 40 milionů bude podléhat zdanění. A opět k nim přiřadíte jen poměrově část výdajů.

V roce 2026 je zase všechno jinak

Od 1. ledna 2026 se limit 40 milionů korun ruší u prodeje cenných papírů a obchodních podílů, pokud byl splněn časový test. Znamená to, že u akcií, ETF a podílů ve firmách se při splnění časového testu vracíme k tomu, že příjem může být osvobozený bez ohledu na jeho výši.

Limit 40 milionů korun však zůstává relevantní pro kryptoaktiva. Proto je u větších kryptotransakcí potřeba počítat s tím, že i při splnění podmínek pro osvobození může hrát roli strop na osvobozené příjmy.

Ověřeno!

Ilustrační obrázek

Nikola Žítková

Provozní ředitelka účetní a daňové společnosti NeoTax, která mimo jiné provozuje aplikaci pro zpracování daňového přiznání pod značkou OnlinePřiznání.cz.  Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, daň z příjmů fyzických osob, daně, daňové přiznání, ETF, investice, kryptoměny, osvobození od daně, podnikání

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

12. 1. 2026 | Petr Kučera

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Průměrný český investor do podílových fondů loni vydělal 5,91 %. Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, zhodnotil majetek o 170 %. Nejméně... celý článek

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

4. 12. 2025 | Petr Kučera

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

Fio banka nabízí ke stažení zcela novou verzi investiční aplikace Fio Smartbroker. K dispozici je na Google Play i App Store, tedy ve verzi pro operační systémy Android i iOS.

Investoři se ptají, kdy umělá inteligence dodá zisky. Fondy stagnují

4. 12. 2025 | Martin Mašát

Investoři se ptají, kdy umělá inteligence dodá zisky. Fondy stagnují

Akcie v listopadu popadaly, dluhopisům se také příliš nedařilo. Nakonec ale zatáčku obojí instrumenty vybraly a pro podílové fondy měsíc skončil zhruba tam, kde začal. Daří se jen střední... celý článek

Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank

2. 12. 2025 | Petr Kučera

Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank

Možnost začít investovat přímo přes mobilní aplikaci, tedy uzavřít investiční smlouvu a vyplnit dotazník, nabízí svým klientům devět tuzemských retailových bank: Air Bank, Creditas,... celý článek

Spořitelna zlevní nákup akcií a ETF pro drobné investory

24. 11. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Spořitelna zlevní nákup akcií a ETF pro drobné investory

Poplatky za nákup a prodej cenných papírů přes aplikaci George výrazně klesnou. Z ceníku zmizí pravidelný poplatek za službu Investování Plus, který zahrnoval deset pokynů zdarma každý... celý článek

Speciál FKIZimní příběh