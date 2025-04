Všechno zlé je k něčemu dobré. Cla, která Amerika chce uvalit na celý svět, srazila dolů cenu akcií. A i když začaly po oznámeném odkladu platnosti cel zase růst, sleva pořád ještě trvá. Vyplatí se vsadit si a nakoupit do portfolia americké akcie? Evropské akcie? Bitcoin? Přečtěte si, co radí investiční experti.

Druhého dubna prohlásil Donald Trump za Den osvobození. Den osvobození od nespravedlivého vykořisťování, kterým prý nejmocnější globální ekonomiku sužoval prakticky každý dosavadní obchodní partner. Celý svět sledoval řeč, ve které americký prezident oznámil cla, která prý Spojené státy uvalí téměř na každou zemi.

Sestávala ze „základní sazby“ deset procent pro všechny, navýšené o další procenta nebo častěji o desítky procent pro země, jejichž obchodní politika podle Trumpa USA zvlášť poškozovala.

Evropská unie třeba nafasovala jako celek clo 20 procent, Japonsko 24 procent nebo Švýcarsko 31 procent.

Ekonomové se urputně snažili přijít na to, kde se vzala čísla označující výši trestných „recipročních“ tarifů – až se shodli, že určitě nejsou odvozená od výše celních a jiných bariér, které museli překonávat američtí obchodníci, ale ze vzájemného obchodního deficitu Ameriky a jednotlivých zemí. Tedy v podstatě tahaná z klobouku.

Kdyby tato cla v nižších i vyšších desítkách procent skutečně začala k oznámenému termínu platit, paralyzovalo by to světový obchod. O to hůř, že měla začít platit v řádu dní, bez času na přípravu.

Finanční trhy reagovaly prakticky okamžitě. Zčervenaly, jako by se styděly za to, co právě slyšely. Akciový index S&P 500 se propadl během několika dní skoro o 11 procent. Dluhopisoví investoři začali za americké dluhopisy žádat zásadně vyšší výnosy. Padaly dokonce i kryptoměny.

Vývoj akciového indexu S&P 500

Otázka byla nasnadě: není tenhle propad cen signál k nákupům? Šance využít slevu a nakoupit si do portfolia americké a nejen americké akcie za příjemnější ceny, než jsme byli zvyklí?

Než dorazily všechny odpovědi, americký prezident předvedl další ukázku své nevypočitatelnosti a platnost takzvaných recipročních cel o tři měsíce odložil. Před tím ovšem svým příznivcům na sociální síti naznačil, že je skvělý čas nakupovat. A teď si pochvaluje, jak k němu světové vlády posílají vyjednavače. „Líbají mi zadek,“ radoval se před kamerami. A přestože plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA dál platí, investoři na odklad navýšených cel – kromě cel na čínské zboží, tam naopak došlo ke zvýšení na 125(!) procent, protože Čína líbání velmi důrazně odmítla – reagovali nakupováním.

Indexy se tedy vydaly směrem vzhůru, ale na původních hodnotách zatím nejsou. Sleva trvá. A vzhledem k nevypočitatelnosti, kterou si Trump ve své nejsledovanější reality show vysloveně užívá, může přijít další. Naše otázka pro investiční experty tedy platí:

Spojené státy definitivně ukázaly, jak moc nevypočitatelná je a bude jejich vláda ve světovém obchodě. Trhy – od akciových po kryptoměnové – na to reagovaly propadem. Je vhodný čas nakupovat ve slevě, nebo se ještě vyplatí posečkat? Nebo snad zvolit úplně jinou investiční strategii?

Jana Brodani

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR

Pokud se někdo cítí na krátkodobé spekulace, tedy myslí si, že umí odhadnout, zda se jedná jenom o krátkodobý pokles, tak aktuální situaci může využít. Pro běžného a dlouhodobého investora se ale ani v současných podmínkách moc nemění – v dlouhém investičním horizontu se jedná o jednu z epizod. Za posledních dvacet let jsme měli mnoho podobných situací. V horizontu měsíce se může jevit výkyv na trzích jako velký, v horizontu deseti let o něco míň.

Jestli se jedná o krátkodobý stav, nebo trhy ještě budou v nejbližší době klesat, je příliš brzy odhadovat, to ví jenom americká administrativa. Jestli vůbec. Proto pokud to investorovi zapadá do investičního plánu, může aktuální situaci využít s tím, že je ale dobré počítat i s variantou, že v kratším horizontu nemusí hodnota investice vyrůst na hodnoty před spuštěním nových amerických cel.

V dlouhém horizontu ale lze růst jejich hodnoty očekávat. Platí, že čím delší doba, tím vyšší je pravděpodobnost růstu. Vždycky ale ם– nejenom v tomto případě – platí, že není dobré sázet na jeden sektor nebo trh nebo instrument, ale řádně diverzifikovat.

Michal Stupavský

investiční stratég Conseq Investment Management

Základní investiční poučka říká, že by se investoři měli snažit zachovat chladnou hlavu za každého tržního počasí. Pokud má investor nastavenou odpovídající investiční strategii, která odpovídá jeho investičnímu horizontu a rizikovému profilu, pak by rozhodně neměl provádět žádné unáhlené nepromyšlené investiční akce, naopak by se měl své dobře zvolené investiční strategie držet i nadále.

Zároveň by měl přenechat úpravy krátkodobé taktické alokace aktiv profesionálním portfolio manažerům svých investičních fondů a přechodné úpravy portfolia by měl přenechat investičním profesionálům.

Pokud jde o aktuální tržní situaci, doporučovali bychom nyní ještě s nákupy počkat. Domníváme se totiž, že pravděpodobný scénář minimálně mírné globální ekonomické recese v průběhu letošního roku zatím v tržních cenách akcií a jejich valuacích ještě zcela zaceněn není, a tudíž by ještě mohly poklesy výhledově ještě pokračovat.

Veronika Němečková

členka investičního výboru fondu J&T NextGen

Trumpův „Liberation Day“ skutečně trhy „osvobodil“ – bohužel od všech zisků, které jsme my investoři poslední měsíce budovali. Index S&P 500 zažil nejhorší týden od března 2020. Dnešní krev na trhu vnímám spíš jako přehnanou reakci investorů ve strachu z globální recese, která by byla výsledkem tarifů. Z těch podle mě Trump částečně vycouvá (nebo je sníží) – jinak by narušily veškerý globální obchod.

Mám dlouhodobou investiční strategii, nesnažím perfektně načasovat dno trhu na nákupy a i přes „rudé trhy“, zachovávám klidnou hlavu. Valnou většinu pozic stále držím. Dnešní propad mi připomíná covidový propad – tehdy ho někteří nevyužili, dnes máme podobnou šanci.

I když ráda nakupuji ve slevách, nejsem teď bezhlavě v nákupním módu. Osobně očekávám, že následující dva až tři měsíce můžou stále přinést tržní stagnaci (kvůli nejistotě), případně i další propad – pokud Trump pošle do světa další sadu „překvapení.“ Reálný dopad tarifů a skutečný jejich vliv na inflaci a ekonomický růst se ale ukáže až kolem června.

Do té doby se držím dvou hlavních principů: 1. efektivně redukuji expozici na menší, volatilní společnosti k navýšení hotovostní pozice a 2. dokupuji nejsilnější tituly (osobně přidávám Newmont, Uber a Amazon, z menších hráčů EZCORP (zastavárny) a čínský fintech Finvolution a Qifu Technologies).

Ve fondu J&T NextGen máme podobný přístup – odprodali jsme část pozic závislých na americkém spotřebiteli (např. Delta Air, Sun Country Airlines) a zbytek titulů regulujeme tak, aby vykazovaly jistý štít proti cykličnosti trhu. Panika v těchto situacích nepomůže, naopak zaměření na silné tituly se zajištěnými budoucími katalyzátory ano (pro nás ve fondu: Google, Amazon, Nvidia, JPMorgan, Newmont…). Nejde o to trefit úplné dno, nemůžeme být chamtiví. Jde o to být informovaný o dění, nepanikařit a být selektivní, nenakupovat cokoliv pouze kvůli „diskontu“. Trh dnes nabízí solidní slevy – ale jen těm, kdo nehledají prvotní senzaci, ale kvalitu s výhledem na roky dopředu.

Vít Hradil

hlavní ekonom, Investika

Aktuální události považuji za učebnicové potvrzení letité poučky, že investice do akcií mají svá rizika a pro laika je ideální postup investovat dlouhodobě, pravidelně, ignorovat náhodné výkyvy a odolat lákání „zaručených“ rad, že právě nyní je skvělý nápad něco konkrétního koupit či prodat. Ano, ve filmech z Wall Street vypadá zběsilé obchodování s balíkem akcií uprostřed dějinných událostí velmi sexy, ale v reálném životě bych to spíš nedoporučoval.

Ještě donedávna byly za kasino označovány hlavně kryptoměny, s příchodem Donalda Trumpa se v něj dočasně proměňuje zřejmě i trh s akciemi. Již z Trumpova prvního období pamatujeme momenty, kdy ceny všemožných aktiv zdánlivě nahodile skákaly nahoru a dolů, aby se posléze zjistilo, že důvodem byl kryptický příspěvek na Twitteru, který Trump vyťukal do svého mobilu v přestávce golfového turnaje. Pokud někdo tvrdí, že ví, kam Trump pošle trhy příště, pak má buďto přístup k informacím z jeho bezprostředního okolí, nebo si vymýšlí. Podobně jako gambler, který údajně pozná, jestli mu na automatu příště padne spíše třešnička, nebo citronek.

Momentálně bych se tedy nesnažil trefovat tržní výkyvy, ale spíš přemýšlel, jak daleko je Trump ochoten zajít. Pokud skutečně chce v rozporu s většinovým názorem ekonomů rozbít globální ekonomický řád, pak bych více diverzifikoval napříč aktivy i kontinenty. Pokud jeho kroky považuji spíše za lacinou reality show, pak bych zůstal v klidu a snažil se na graf svého portfolia jednoduše nedívat.

Marcel Vanduch

investiční analytik, Partners

Ve fondovém investování není cílem trefovat každý tržní výkyv, ale důležitější je držet se dlouhodobě nastavené strategie. U rozumné strategie předpokládám, že člověk nemá zainvestováno výhradně do amerických akcií, ale má portfolio regionálně i jinak rozložené.

Jestli někdo počítá s případným doinvestováním v době korekce, tak by mohl být prostor pro přikoupení akcií, ale lépe z volné hotovosti. Takovou reakci bych zvažoval při poklesu o 20 procent a víc. Zároveň je potřeba počítat s možnou vyšší volatilitou, situace na trhu se může rychle měnit a situace pro možné doinvestování nemusí být vždy vhodná.

Bohumil Trampota

akciový analytik, Komerční banka

Akciové trhy jsou v posledních dnech velmi volatilní. Reagují až přehnaně na informace týkající se celních, respektive obchodních válek, které by mohly ovlivňovat světový obchod. Výkon evropského indexu STOXX Europe 600 se v posledních dnech překlopil do mínusu, pokud vezmeme periodu od začátku tohoto roku. Od začátku letošního roku ztrácí asi tři procenta. Jeho zámořský konkurent širokopásmový S&P500 je na tom ještě hůř. Od začátku roku padá o zhruba sedm procent.

Mohlo by se zdát, že indexy od začátku roku znají jen jeden směr. Ale není to tak. Indexy na začátku roku slušně rostly, a dokonce pokořily nová historická maxima. A to jak americký S&P500, tak i evropský index STOXX Europe 600. Jenže situace se změnila a začala být nepřehledná, nálada je značně chaotická a naprosto nepředvídatelná. A nejistotu nemá nikdo rád, investory nevyjímaje. A investoři začali riziková aktiva, mezi které patří akcie prodávat, a to ve velkém.

Jak se bude vyvíjet kurz akcií, nikdo bohužel neví a bude to záviset na mnoha faktorech. Mám, za to, že by trhům pomohl nějaký posun k ukončení války na Ukrajině. K ustálení situace kolem cel. Nebo třeba vládní fiskální stimuly.

Z jednotlivých sektorů bych zmínil segment obrany. Ze současné vyhrocené geopolitické situace by měl profitovat. Předpokládám, že bude docházet, nebo již dochází, k přezbrojování armád. Bude růst tlak na zvyšování obranných rozpočtů. Objem prostředků přitékajících do sektoru obrany by měl tedy růst. Potenciál s největší pravděpodobností navíc vyřešením války na Ukrajině neskončí.

Mezi dalšími bych zmínil infrastrukturní aktiva, která naopak podpoří vládní balíčky (stavebnictví, stavební materiály, strojírenství).

Ve svém virtuálním portfoliu bych také nevynechal finanční sektor. Tedy všude tam, kde najdeme růst ziskovosti, atraktivní ocenění nebo nárůst dividend.

Pro úplnost a doplnění výkonu indexů od začátku roku z prvního odstavce dodejme, že jasným vítězem tohoto srovnání jednotlivých indexů je tuzemský index PX s růstem o téměř patnáct procent od začátku tohoto roku.

Tomáš Krause

Bitcoinvkapse.cz, autor seriálu Týden v kryptu na Peníze.cz

Nechci komentovat akcie, u těch bych si radit netroufl. Pokud jde o krypto – nebo o bitcoin, do „krypta“ neradím nikomu dát ani korunu, tak u něj je to poměrně snadné. Každý nákup pod jeho maximální cenou je nákup ve slevě, protože tu maximální cenu dřív nebo později překoná. Jednoduše proto, že ba rozdíl od bitcoinu hodnota fiat měn klesá neustále a nikdy to nebude jinak.

Jestli jsou ceny bitcoinu okolo 75 tisíc dolarů úplné dno, nebo se podíváme ještě níž, neví nikdo, protože nikdo neví, jaký nápad dostane americký prezident zítra a zda ho pozítří nevymění za nějaký „ještě lepší“. Proto bych rozhodně nikomu neradil, aby nyní vzal všechny své volné peníze a nakoupil bitcoin. Daleko rozumnější je strategie pravidelných nákupů, kde se vaše nákupní cena neustále průměruje a její výkyvy investora tolik netrápí.

A pokud by otázka zněla, jestli bych nyní do pravidelných nákupů přisypal peníze, tak říkám rozhodně ano. Proti částce, kterou bych dával pravidelně do bitcoinu při ceně sto tisíc dolarů, bych dnes klidně dával dvojnásobek. Ta šance, že kupujete ve výrazné slevě, kterou vám budou za pár let kupující závidět, je podle mě poměrně velká.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Jaký je rozdíl mezi investicí a spekulací? Investice znamená, že kupujete něco s tím, že na tom v budoucnu vyděláte – třeba akcie, nemovitost nebo fond. Věříte, že se to časem zhodnotí. Cíl je dlouhodobý zisk s rozumným rizikem. Spekulace je naopak snaha vydělat rychle – i s vyšším rizikem. Nakupujete a prodáváte něco rychle, podle nálady trhu nebo novinek. Spekulant doufá, že trefí správný okamžik, ale taky může rychle prodělat.

Co je to diverzifikace? Diverzifikace znamená „neriskovat všechno na jednom místě“. Když investujete do víc různých věcí – třeba část do akcií, část do dluhopisů a část do nemovitostí – chráníte se před tím, že jedna z nich spadne a vy přijdete o všechno.

Co je volatilita a proč teď roste? Volatilita je kolísání cen. V klidných dobách je nízká, ceny se hýbou pomalu, ale když je nervozita (např. kvůli politice nebo ekonomice), začnou skákat. Teď je volatilita vyšší kvůli nejistotě v USA. Situaci ovlivňuje zejména chaotické rozhodování Donalda Trumpa. Investoři jsou opatrní, trhy jsou napjaté – a ceny létají nahoru dolů víc než obvykle.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

