Stáhnout investice z USA a vsadit na Evropu? Co radí experti

Varovali před tím všichni: Nevypočitatelnost staronového prezidenta USA Donalda Trumpa dělala vrásky nejen politologům, ale i ekonomům a investorům.

Po dění z posledních týdnů, kdy Trump uvaluje cla na nejbližší spojence, křičí na ukrajinského prezidenta v Bílém domě a stahuje vojenskou pomoc z Ukrajiny, se daly do pohybu dříve nevídané věci. Evropa si začíná uvědomovat, že si musí pomoct sama a Německo plánuje masivní investice do obranného průmyslu a infrastruktury.

Je to onen zmiňovaný budíček pro Evropu? Je na čase si na ni vsadit a investovat do evropských indexů a firem?

Vývoj akciového indexu S&P 500 Zdroj: peníze.cz

Vývoj akciového indexu Nasdaq Composite Zdroj: peníze.cz

Dominik Rusinko

analytik ČSOB

Dle tržních dat již k přelivům investic z USA do Evropy dochází. Někteří investoři se totiž obávají scénáře, kdy bude výjimečná nadvýkonnost Spojených států narušena politikami Donalda Trumpa. Jinak řečeno, kombinace chaotické geopolitiky, celních tarifů a experimentů Elona Muska s federální správou může nakonec bolet USA více než Evropu.

Z mého pohledu dává smysl rozdělit investiční portfolio nejen v rámci jednotlivých typů aktiv, ale také geograficky. Evropa je v porovnání s americkým akciovým trhem stále relativně levná a nabízí zajímavé investiční příležitosti. Ty se nacházejí například v obranném průmyslu, který bude v příštích letech čelit masivní poptávce i díky skokovému nárůstu německých investic.

Tomáš Cverna

analytik XTB

Zvýšená nejistota v USA a nutnost Evropy investovat do obrany na úkor zvýšení deficitů rozpočtů udává kapitálu jasný směr. Tento trend by mohl pokračovat až do doby, kdy se plně začnou propisovat do americké ekonomiky oznámená a postupně zaváděná cla.

Evropský akciový index Euro Stoxx 50 i německý index DAX jsou vůči americkému indexu S&P 500 nejdražší od začátku loňského roku. Evropské indexy mohou přesto ve zdražování vůči S&P 500 alespoň krátkodobě pokračovat. Na druhou stranu by dlouhodobí investoři neměli zanevřít na americké akciové trhy, které jsou nyní ve srovnání s předchozími měsíci levnější.

Dominik Stroukal

ekonom, přednáší a vede strategii na Metropolitní univerzitě

Na dálku nikdo nemůže doporučovat investice. Nicméně abych se z otázky nevykroutil, tak se dá říct, že při strachu z geopolitiky je rozumné rozčlenit nejen napříč třídy aktiv, ale také napříč regiony. Geografická diverzifikace funguje stejně dobře jako jakákoliv jiná. Pokud člověk neví přesně, co dělá, tak úplně se stáhnout z Ameriky je nesmysl.

Pořád se domnívám, že dlouhodobě sázka na americký kapitalismus je jistější, než hledat zhodnocení v Evropě. Ale sám tady určitou část akcií mám, právě kvůli geografické diverzifikaci. Nejspíše si tím snižuji nejvyšší možný výnos, ale už se asi dostávám do věku, kdy nechci riskovat všechno.

Petr Zajíc

investiční ředitel Amundi Czech Republic

Evropské trhy se nyní nacházejí v dobré kondici a současné tržní prostředí jim nahrává. Oproti USA, kde růst dlouhodobě táhlo jen několik technologických gigantů, v Evropě vidíme rovnoměrnější rozložení napříč sektory. Navíc evropské akcie zůstávají výrazně levněji oceněné než americké. Investoři vítají také jasnější měnovou politiku ECB, která signalizuje, že je připravena postupně snižovat sazby, což by mělo podpořit ekonomiku i firemní sektor.

Dalším faktorem, který může přispět k růstu, jsou plánované fiskální stimuly v Německu, například investice do infrastruktury a obrany. V Evropě se tak otevírají zajímavé příležitosti, a to zejména u firem se silným finančním zázemím.

Pokud jde o USA, není důvod k unáhleným rozhodnutím, ale vyšší opatrnost je určitě na místě. Inflace zůstává vyšší, než se očekávalo, a nejistotu na trhu zvyšují kroky Trumpovy administrativy v oblasti obchodní politiky. K tomu se přidává změna dynamiky trhu – dominance několika technologických firem, které táhly růst indexu S&P500, začíná oslabovat a investoři hledají nové směry.

To ale neznamená, že by měl být americký trh opomíjen. Spíše je klíčové být selektivní, soustředit se na stabilní společnosti, které mohou těžit z daňových úlev nebo deregulace, a zároveň být obezřetnější u segmentů s vysokým oceněním.

Silvie Housková Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

