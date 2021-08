Akcie rostou do nebes, index hlásí nejrychlejší dvojnásobek od války

Americký akciový index S&P 500, který zastřešuje 500 největších zalistovaných podniků v USA, hlásí pokoření dalších milníků. Poté, co v průběhu minulého týdne vystoupal na nové historické maximum, ho dál posouvá a nově se na konci včerejšího obchodování dostal na dvojnásobek hodnoty úrovně, kam index spadl loni v březnu po globálním nástupu koronavirové pandemie.

Investiční služba Portu upozornila, že jde o nejrychlejší rally tohoto amerického indexu o 100 % od druhé světové války.

Index včera rostl i přes nepříznivé zprávy z Afghánistánu, ze kterého šly do světa obrázky z nešťastné evakuace západních spojenců poté, co nad tamnějším územím převzal vládu Tálibán. Ozývají se proto i názory, že současný akciový růst je odpoután od reality, když roste i v době zpráv, které by jindy na trh přinesly pesimismus.

Index S&P 500 dokázal od 23. března 2020 do 16. srpna 2021 zdvojnásobit svoji hodnotu (podle závěrečných cen, bez dividend). Jde o nejrychlejší jeho rally o 100 % po medvědím trendu od druhé světové války. Trvalo mu to 354 obchodních dnů. pic.twitter.com/6S1iAH6ZlR — Portu (@portucz) August 17, 2021

Rychlé zotavení po velkém propadu z loňského března hlásí i další burzovní idexy, například index pražské burzy je za stejnou dobu v plusu o 85 %, po započtení dividendového výnosu je to dokonce 96 %.

Dodejme, že akciové indexy rychle rostou i proti maximům dosaženým těsně před globálním nástupem koronaviru během loňského března. Index S&P 500 je nyní zhruba o třetinu výše, než byl v půlce února 2020, index PX přidává oproti maximu na začátku roku 2020 zhruba 12 %.

