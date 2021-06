Od Tesly dávám ruce pryč, říká investiční stratég Mašát

Během pandemie koronaviru šlápli Češi v investování na plyn. Podle statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ke konci letošního prvního čtvrtletí letošního roku stouply investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v Česku na rekordních 619 miliard korun. O rok dřív to přitom bylo 508 miliard.

Důvod je nasnadě: úroky na běžných bankovních produktech se blíží nule, zatímco inflace roste. Stále víc Čechů se proto porozhlíží po možnostech, jak naložit se svými penězi, aby neztrácely na hodnotě. Ve větší míře se tak začínají zajímat o investování. Teď se jen nespálit...

I to je jeden z důvodů, proč se pouštíme do natáčení podcastů, které by měly „běžným smrtelníkům“ přiblížit, jak to ve světě investic chodí. Dnes s Martinem Maštátem. Jak na akciovém trhu směroval stovky milionů korun během pandemie koronaviru? Kvůli čemu v portfoliu koriguje technologické tituly? Proč ho nemrzí, že se nesvezl na akciích Tesly? A co by se muselo stát, aby vzal na milost kryptoměny?

Řeč se při našem povídání točila především kolem vysokého nacenění amerických technologických firem a jejich dalšího možného vývoje, dopadů pandemie koronaviru na akciové trhy a s ní spojeného chování retailových investorů nebo také kolem vlivu administrativy nového prezidenta USA Joe Bidena na světovou ekonomiku. Rozebírali jsme ale i spoření Čechů na penzi, alternativní investice včetně kryptoměn, kroky Česká národní banky a mnoho dalších témat.

Pokud vás zajímá, do jakých instrumentů by zkušený portfoliomanažer peníze nikdy neinvestoval, proč nevěří na „vyzobávání“ akciových superstar, co je jeho finanční noční můrou a jaké akcie by si vybral na pražské burze, je pro vás poslech našeho podcastu doslova povinností.

Martin Mašát Narodil se v roce 1977. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově, je také držitelem mezinárodně uznávaného titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Od roku 1999 se pohybuje v bankovnictví na nejrůznějších manažerských pozicích. Specializuje se na správu majetku podílových fondů, pojišťoven a penzijních fondů na světových finančních trzích. Dlouhá léta působil v ING Investment Management. Od roku 2013 pracuje ve finanční skupině Partners. Jako portfoliomanažer Partners Investiční společnosti zodpovídá za individuální management investic významných zákazníků. Má na starost akciový fond Partners 7 Stars, dluhopisový fond Partners Bond Opportunity a také přípravu fondů pro penzijní společnost Rentea.

Ondřej Tůma Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách.... Další články autora.