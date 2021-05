Praskne akciová bublina? Očekávané zhodnocení v USA je extrémně slabé

Valuace neboli ocenění hlavního amerického akciového indexu S&P 500 je momentálně na historickém rekordu. Valuace jsou dokonce vyšší než při technologické bublině v roce 2000. Valuační indikátor P/S – poměr ceny akcie k tržbám na akcií (price-to-sales ratio) – je aktuálně na novém rekordu na úrovni 3,0.

A jsou to právě valuace, které jsou pro průměrné roční očekávané akciové výnosy ve střednědobém horizontu klíčové. Moje regresní analýza s logaritmickou funkcí přitom indikuje, že by mohlo být zhodnocení amerických akcií v příštích pěti letech celkově dokonce negativní.

Rekordní hodnoty totiž implikují, že by se valuace měly ve střednědobém horizontu příštích pěti let postupně normalizovat, to znamená postupně klesnout blíže k hranici dlouhodobého průměru. Valuace tedy budou velice pravděpodobně přispívat v příštích pěti letech v celkovému zhodnocení amerických akcií silně negativně.

Americké akcie máme v naší globální akciové alokaci vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům silně podvážené – držíme v našich investičních portfoliích relativně hodně málo. Na druhou stranu preferujeme mnohem atraktivněji oceněné regiony, především střední a východní Evropu.

Zdroj: Michal Stupavský, Conseq

Na včerejším Investičním výboru jsme se rozhodli realizovat další část akciových zisků a zvýšit podvážení globální akciové složky fondů Conseq z -37,5 % na -50 % mezi neutrálem a minimem. Akcie jsme prodali napříč celým světem s výjimkou středoevropského regionu, který momentálně považujeme z valuačního hlediska za nejatraktivnější a zároveň s obrovským výnosovým potenciálem.

Výkonnost akciových indexů od začátku roku je vysoce nadprůměrná. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World od začátku roku připisuje zisk 8 %.

Valuační Z-Score indexu MSCI All Country World momentálně činí 2,5, což znamená, že průměrné globální akciové ocenění je přibližně 2,5 směrodatné odchylky nad dlouhodobými historickými průměry, což je skutečně bezprecedentní.

Další důvod: obáváme se silně akcelerující inflace, když globální inflační očekávání jsou na nejvyšších úrovních od globální finanční krize v roce 2008.

A také se domníváme, že očekávání enormně silného růstu globální ekonomiky a globálních korporátních zisků v letošním roce je již v cenách akcií zaceněno.

Celkově si proto myslíme, že prostor pro další výrazné akciové zisky v krátkodobém horizontu několika příštích měsíců je již výrazně omezen a existuje mnohem vyšší pravděpodobnost výraznější akciové korekce.

Autor je investičním stratégem společnosti Conseq Investment Management.

